Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало

11:15 04.10.2019

1 октября 2019



Как и все люди, правительство опасается, что зима у нас будет холодной после жаркого лета. Многие перерабатывающие, промышленные предприятия Кыргызстана зависимы от электроэнергии. Поэтому, готовясь к зиме, экономить нужно прямо сейчас. Стало известно, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 45 горнодобывающих компаниях Кыргызстана отключалась электроэнергия. Об этом на заседании правительства сообщил глава Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров. Это не последние меры для экономии электроэнергии. В дальнейшем планируется приостановить поставку электроэнергии в Узбекистан. В данное время объем воды в Токтогульской ГЭС составляет 17,2 млрд кубометров. Этого, по сообщению экспертов, хватит на зимний отопительный сезон в Кыргызстане.



Источник: газета "Факты.kg" №38 от 01.10.2019 / стр. 6