|11:15 Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало
11:06 Следующие депутаты будут хуже нынешних.., - кыр-депутат Момбеков
10:23 В Оренбургском архиве найдено прошение хана Абулхаира императрице Елизавете о строительстве города
10:21 Регионализация в Евразии: конкуренция или взаимодополнение? - Си Раджа Мохан
09:58 Сладкая парочка? Два полковника УВД Акмолинской области Садуов и Жумалина задержаны КазКНБ
09:50 "Дети" Путина: кто будет править Россией после 2024 года?
09:38 Играл Гаврила на гармошке, лепил Гаврила кирпичи... Веб-игра на тему елбасизма
08:34 Болтай-Валдай. "В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны", - КазПрез-2 заговорил афоризмами
08:29 В судебной системе Казахстана развернулась межклановая война, - Г.Утемисова
08:26 Ничего святого! Прах Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
07:54 Прощай, доллар: РосЦБ сделал ставку на золото и юань, - Д.Мигунов
06:33 Банкротство бизнеса и человеческого рассудка, - В.Катасонов
06:25 "Формула Штайнамайера" как способ начать переговоры Европы и Москвы, - Э.Биров
06:20 Криминология импичмента. Президентские выборы в Штатах на фоне конфликтов и преступлений , - В.Овчинский
05:30 Питбуль загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
00:26 Газовый рынок готовится к потрясениям, - О.Соловьева
00:24 США могут нанести удар по Ирану из Афганистана, - Вл.Мухин
|21:38 Казахские школы пустеют после перехода на латиницу, - Д.Ельдесов
21:29 Вторая ливанская война может повториться. Мягкость США взбодрила военную элиту Ирана, - И.Субботин
20:19 Гопак Зеленского по формуле Штайнмайера, - А.Запольскис
20:16 Военный парад в Пекине – последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3
19:52 Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она? - А.Смирнова
19:13 Центробанк России начал юанизацию экономики, - М.Делягин
14:58 Bloomberg: Трампа может постигнуть судьба Хиллари Клинтон?
14:57 Атамбаев не решился кастрировать педофилов. Может, теперь это сможет президент Жээнбеков?
14:52 Испанские журналисты разыскали еще одну роскошную дачу-дворец семейства Назарбаевых (фото)
14:35 В Узбекистане несколько десятков сотрудников МВД выступили с протестом против принудительного сбора хлопка
14:32 Зять президента Узбекистана спонсировал концерт Полины Гагариной, а дочери Мирзиеева устроили банкет в ее честь
14:30 В Германии на 3 года 9 месяцев посадили монгольского дипломата Мунхбата. За трафик наркоты
14:26 Насиловал, заставлял петь гимн, бил кочергой: Как в Таджикистане мужчины издеваются над женами?
14:22 Шахсевены: тюркская гвардия иранских шахов
13:56 Укр"Нафтогаз" потребовал от Рос"Газпрома" разблокировать газ из Туркмении
12:31 Бишкек. Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подделал президентский указ?
12:08 "Формула Штайнмайера" выводит Украину на путь распада, - Дм.Бавырин
12:06 Триумф Курца. Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС, - Г.Мирзаян
11:59 От щедрот ВВП. Россия выдаст более триллиона рублей международных займов - Турции, Индии, Ирану...
11:38 Борьба с пластиком. В Кыргызстане введут налог на пакеты
11:22 Ресурсы Южно-Китайского моря становятся предметом все более ожесточенного спора, - Е.Пустовойтова
10:30 Foreign Policy: в чем заключаются истинные цели Джонсона?
10:25 American Conservative: борьба США за демократию имеет неприглядную сторону
10:17 В Кыргызстане возобновили дело об убийстве журналиста узбека Алишера Саипова
10:02 Почему России выгодно, чтобы Трамп остался президентом США, - А.Халдей
09:16 Science: Жуткая эпидемия чумы XIV века пришла в Европу из Поволжья
08:47 Asia-Plus: Золото, уголь и ртуть: Кто "выкачивает" месторождения Таджикистана?
08:37 Турция создала и успешно испытала боевой лазер ARMOL
08:15 Коканд. Замдиректоры четырех школ, вызванные на ночное совещание, погибли в аварии в Узбекистане
07:51 Президентские выборы в Тунисе: лидируют профессор-популист Саид и... сидящий в тюрьме бизнесмен Каруи
07:46 Умер Александр Величко - фронтовик-минометчик, последний Полный кавалер ордена Славы в Узбекистане
07:41 КазАппарат пытается аккуратно лавировать между двумя президентами, - Д.Ашимбаев
02:13 В США разбился раритетный бомбовоз В-17 - 7 погибших
01:25 Как Токаев указал. КазАрхеологи тут же сенсационно нашли на реке Селеты ранее неизвестные могилы ханов-джучидов
|Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало
11:15 04.10.2019
1 октября 2019
Как и все люди, правительство опасается, что зима у нас будет холодной после жаркого лета. Многие перерабатывающие, промышленные предприятия Кыргызстана зависимы от электроэнергии. Поэтому, готовясь к зиме, экономить нужно прямо сейчас. Стало известно, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 45 горнодобывающих компаниях Кыргызстана отключалась электроэнергия. Об этом на заседании правительства сообщил глава Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров. Это не последние меры для экономии электроэнергии. В дальнейшем планируется приостановить поставку электроэнергии в Узбекистан. В данное время объем воды в Токтогульской ГЭС составляет 17,2 млрд кубометров. Этого, по сообщению экспертов, хватит на зимний отопительный сезон в Кыргызстане.
Источник: газета "Факты.kg" №38 от 01.10.2019 / стр. 6