Сердар Бердымухамедов (сын) возглавил туркменскую делегацию в Англию

12:04 04.10.2019

Сердар Бердымухамедов отправился в Великобританию обсудить сотрудничество в АПК



30 сентября в Великобританию отправилась делегация из Туркменистана, которую возглавили Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Магтымгулы Байрамдурдыев и сын президента Туркменистана хяким (губернатор) Ахалского велаята (области) Сердар Бердымухамедов. Главы других регионов в Великобританию не поехали.

Как сообщается на сайте туркменского МИДа, в Лондоне делегация из Туркменистана встретилась со Специальным торговым представителем Премьер-министра Великобритании по Туркменистану Баронессой Эммой Николсон.



Туркменская сторона была заинтересована в сотрудничестве с Великобританией в области применения цифровизации в сельском хозяйстве, в повышении производительности труда, в обмене опытом и научными исследованиями между сельскохозяйственными учебными заведениями двух стран.



Помимо этого, рабочие встречи прошли в Министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, в Колледже по сельскому хозяйству и предпринимательству, в рыбовладельческом хозяйстве Movanagher, в Институте сельской пищевой промышленности и биологических наук, а также в Институте глобальной продовольственной безопасности.