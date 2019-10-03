Украинский гамбит Трампа на поле информационной гражданской войны в США, - Д.Минин

13:38 04.10.2019

Дмитрий МИНИН | 03.10.2019



Вмешательство в выборы в США в 2016 году шло с Украины

Президент США Дональд Трамп не выглядит знатоком шахмат, но то ли он сам, то ли в его окружении смысл этой стратегической игры понимают. Действия президента в охватившей Америку информационной гражданской войне иначе как "гамбитом Трампа" не назовешь. Словари поясняют: гамбит – название дебютов, в которых одна из сторон в интересах быстрейшего развития, захвата центра или обострения игры жертвует пешку либо фигуру.



Новизна избранного Трампом дебюта в том, что обреченная им на заклание пешка вообще не своя – ее не жалко.



Трамп показывает, как тщательно надо планировать свои ходы

Главное даже не то, что в результате действий Трампа демократы были спровоцированы на фальстарт с импичментом, грозящий им более грандиозным фиаско, чем расследование Мюллера о "руке Кремля". Еще существеннее, что в беспрецедентной по ожесточенности предвыборной политической схватке, граничащей с войной, Трамп вынудил противника играть по его правилам. И неважно, откуда поступила информация о телефонном разговоре Трампа с Зеленским. Ее могли "слить" люди из окружения главы Белого дома. Эти люди также могли, зная, где скрываются "демократические кроты" в администрации США, подтолкнуть "кротов" к тому, чтобы те сами "зацепились" за беседу Трампа с Зеленским. В любом случае президент был готов к появлению этого материала. Об этом говорит и публикация стенограммы телефонного разговора, чего, ссылаясь на государственную тайну, Трамп мог не делать.



Да и сам характер разговора позволяет предположить, что глава Белого дома собирался использовать эту беседу как "гранату, засунутую под одежду противника". Ведь назойливое приставание Трампа к Зеленскому с "деликатной просьбой" о расследовании не только "аферы Байдена", но и других эпизодов украинского вмешательства в американские дела, очевидно. Опасения по поводу того, что просьба Трампа будет Зеленским выполнена, и заставили демократов начать безнадежную кампанию импичмента в Конгрессе. При этом в словах Трампа нет ни единой сколько-нибудь серьезной юридической зацепки против него. Министерство юстиции США уже вынесло свой вердикт: "Не виновен". И этот приговор – окончательный. В дебюте, который мы назвали "гамбитом Трампа", демократы уступили. Импичмент, затеянный спикером палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, перспектив не имеет.



Н. Пелоси: этим оружием ей Трампа не сразить

Чего Трамп добился? Очень многого. Он давно говорил, что вмешательство в выборы в США в 2016 году шло не из России, а с Украины. И вмешивались не на стороне республиканцев, а на стороне демократов. Признание этого подорвало обвинения по адресу Трампа в "сговоре с Путиным", поставив демократов перед выборами 2020 года в тяжелое положение. Правда, сколько Трамп ни старался, ему пока не удавалось сделать это предметом общенациональной дискуссии. К его призывам начать широкое расследование оставались глухи и контролируемые демократами СМИ, и однопартийцы-республиканцы. Теперь, согласившись на жертву в виде направленных против него разоблачений в "давлении", Трамп вынудил всех гадать, а чего же он хотел от Зеленского. Так многие американцы впервые узнают о причастности к коррупции на Украине главного пока соперника Трампа – Джозефа Байдена и его сына.



Будущее Дж. Байдена во мраке

Пока не говорили и о серьезных основаниях считать, что взлом сервера Демократической партии, с которого начались обвинения по поводу "российского вмешательства" в американские выборы, произошел на Украине, из "притворившегося Москвой" Киева. Для Трампа принципиальное значение имеет выдвинутое им перед Зеленским требование тщательно рассмотреть представленные в свое время украинской стороной доказательства "связей с Кремлем" некоторых членов окружения Трампа.



Прежде всего, имеется в виду оказавшийся в тюрьме на основе этих доказательства друг и советник Трампа Пол Манафорт. Многие из "доказательств", по мнению экспертов, были сфальсифицированы. Если это подтвердится, по репутации Демократической партии США будет нанесен гораздо более мощный удар, чем компрометация Джозефа Байдена.



Пол Манафорт – скоро на свободе?

Кроме того, в результате возникшего в США ажиотажа Трампу удалось обойти бойкотирующие его ведущие СМИ, перенеся информационные сражения туда, где американский президент особенно силен – в Интернет и социальные сети. Теперь американские избиратели, загоревшись интересом, самостоятельно, без подсказки ищут во всемирной паутине ответы на вопросы. Эти ответы по преимуществу не в пользу демократов. Скрыть след украинских партнеров Демократической партии США в событиях 2016 года невозможно. И то, что Трамп активировал свой главный ресурс в информационной гражданской войне за год с лишним до выборов, тоже дает ему преимущество.

А Киев в цугцванге – любой его следующий ход плохой. То, что Зеленский уже отказывается от обещаний, данных Трампу, заявляя, что проводить расследование по чьему-либо приказу не будет, не остановит начавшийся процесс. Безнадежны и попытки увильнуть от ответственности бывших генпрокуроров Украины В. Шокина и Ю. Луценко: ранее они признавали, что американское давление в период Обамы и украинская "помощь" демократам имели место, теперь они от этого отказываются.



Ю. Луценко: "прятаться в Лондоне" - не лучшая идея

На Украине всегда найдутся новые капитаны – Мельниченко, который когда-то предоставил разоблачительные аудиозаписи против президента Л. Кучмы. Юридический советник президента США Р. Джулиани ясно дает понять, что он уже собрал обширное досье, доказывающее вмешательство Киева во внутренние дела США, включая показания по крайней мере пяти свидетелей с украинской стороны.



В скором времени это досье будет передано вновь назначенному министерством юстиции спецпрокурору Джону Дарему (John Durham), который и поведет официальное расследование "укрогейта". Наверняка он не обойдет вниманием и нарушения, допущенные в ходе расследования спецпрокурора Мюллера по поводу "российского следа".



Джон Дарем намерен превзойти и посрамить "коллегу Мюллера"

Демократы попали в расставленную для них Трампом ловушку. Теперь они пытаются из ловушки выбраться, повышая градус полемики. Однако нельзя так недооценивать противника. Оглупляя в своей пропаганде Трампа, демократы сами уверовали в созданный ими образ простака – и поплатились. Простаки миллиардерами и президентами не становятся.