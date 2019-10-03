 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путину не понравилась хохло-дурь РосТВ. Только заметил?
13:40 04.10.2019

Путин обвинил российские телеканалы в очернении Украины
И призвал поменять редакционную политику

На российском телевидении Украина и украинцы специально выставляются в невыгодном свете, заявил в ходе заседания клуба "Валдай" президент России Владимир Путин. Раз они так поступают, то им "чего-то не хватает", считает президент. Российский лидер добавил, что нынешнее руководство Украины предпринимает шаги, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе.

Это в корне неправильно. Украинцы являются нашим соседом и братским народом. "Речь может идти о политике действующих властей, но никак ни о стране, ни о народе" - уверен президент. Он добавил, что в программах нужно ввести некоторые изменения. При этом редакционная политика центральных российских каналов видится Путиным как независимая, что глава государства оценивает как позитивное явление.

При этом Путин считает искренним стремление Зеленского выполнить предвыборные обещания и урегулировать сложную ситуацию в стране. На Украине есть запрос на выполнение минских договоренностей и урегулирование на Донбассе. "Сможет ли он это сделать, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать" - так Путин оценил положение Зеленского. Глава Украины испытывает определенные колебания, так как ему приходится договариваться с людьми разных взглядов. Но политические обещания есть обещания, и их надо выполнять, добавил Путин.

Источник - mk.ru
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