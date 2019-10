Америка разделена и поляризована, - В.Прохватилов

14:34 04.10.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 04.10.2019 |



О быстром нарастании противоречий в американском обществе



В США поднимается новый шум вокруг инициированной демократами процедуры импичмента президента.

"После долгого дня яростных твитов о том, как несправедливо к нему относились в связи с его попытками оказать давление на украинское правительство с целью расследования дела Джо Байдена, президент Трамп в воскресенье [30 сентября] взялся вызвать призрак гражданской войны, если новое расследование по импичменту демократов окажется успешным", – возмутился журнал Rolling Stone.



На этот раз, однако, Трамп ничего не изобретал, а привел в "Твиттере" слова своего сторонника, баптистского пастора Роберта Джеффресса, который в эфире Fox News заявил, что, "если демократам удастся отстранить президента от должности (чего никогда не будет), это приведет к гражданской войне и такому расколу нации, от которого наша страна никогда не исцелится".



Слова популярного баптистского проповедника процитировали все американские СМИ. Однако обвинили в призыве к гражданской войне только Трампа. Профессор права Гарвардского университета Джон Коутс заявил, что этот твит Трампа сам по себе является основанием для снятия с должности. Хотя, подчеркнем, призыва к гражданской войне не было ни со стороны пастора, который, напротив, ее опасается, ни со стороны Трампа, который процитировал проповедника-баптиста.

Однако настроения в американском обществе тревожные. Победа Трампа на выборах 2020 года может выбросить демократов из главного русла политической жизни Америки.

Пастор Джеффресс сослался на настроение своих прихожан: "Они никогда не были сердиты из-за чего-либо больше, чем из-за этой попытки незаконно отстранить президента от должности, отменить выборы 2016 года и зачеркнуть поданные за него голоса миллионов евангелистов. Они знают, что единственным бесспорным преступлением, которое совершил президент Трамп, было избиение Хиллари Клинтон в 2016 году".

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани призвал "честных и справедливых демократов" к справедливой трактовке закона: "Мы все американцы. Различное отношение СМИ и правоохранительных органов к Трампу по сравнению с Байденом и Клинтонами – реальная проблема, которую все мы должны решить". Однако призыв остался незамеченным.



В том же ключе, что и пастор Джеффресс, опасения избирателей Трампа по поводу возможных последствий его импичмента выразил глава военизированной организации "Хранители присяги" (Oach Keepers) Стюарт Родс, на днях написавший в "Твиттере": "Мы находимся на грани горячей гражданской войны. Как в 1859 году".

"Хранители присяги" – организация, которую некоторые СМИ называют "крайне правым вооруженным ополчением" (far-right armed militia), отстаивающим принципы превосходства белых (white supremacy). Сами они зовут себя беспартийной ассоциацией отставных и действующих военных и полицейских, защищающих конституцию "от всех врагов, как иностранных, так и внутренних". По данным на 2016 год, в организации насчитывалось 35 тысяч ополченцев.



"Хранители присяги" заявляют, что они охраняют Трампа на его публичных мероприятиях. В сентябре они начали набор добровольцев из числа "способных патриотов" для сопровождения сторонников Трампа, участвующих в митинге в Нью-Мексико, "чтобы защитить их от возможного насилия со стороны левых". В августе 2015 года во время беспорядков в Фергюсоне (штат Миссури) группа вооруженных полуавтоматическими винтовками "Хранителей присяги" вклинилась между толпой протестующих и полицейскими, предотвратив столкновение между ними.



"Хранители" – далеко не единственная группа ополчения (militia), готовая поддержать президента Трампа. В ноябре 2018 года после того, как Трамп пообещал направить до 15 тысяч военнослужащих на южную границу, чтобы справиться с караваном мигрантов из Центральной Америки, другая группа ополченцев, известная как The Minuteman Project, объявила "срочный призыв" добровольцев, чтобы закрыть от проникновения нелегальных мигрантов 2000-мильную границу от Сан-Диего до Браунсвилла (штат Техас).



В начале 2019 года еще одна группа, United Constitutional Patriots, организовала военизированный лагерь на границе штата Нью-Мексико и Мексики. Вооруженные ополченцы стали задерживать мигрантов и передавать их властям.

"Теперь, когда президент вызвал духов гражданской войны, – пишет аналитик Brookings Institution и Hoover Institution Бенджамен Уиттс, – существует риск того, что вооруженные группы также откликнутся на его призыв, когда президент решит, что час пробил". Ополченческое движение, считает Уиттс, готово действовать по приказу Трампа. Между тем за демократов – крупнейшие СМИ Америки, транснациональные корпорации, "глубинное государство".



Если это и нельзя считать расколом нации, то назвать радикальным расхождением крупных социально-этнических групп из-за непримиримости их ценностей можно определенно.

Портал Quora, своеобразный онлайн-рынок вопросов и ответов, задал своим подписчикам вопрос: "Может ли Дональд Трамп начать американскую гражданскую войну?" Самый высокий рейтинг получил следующий ответ: "Америка полностью разделена и поляризована по политическим и культурным признакам. У консерваторов есть свои ценности, у либералов – свои… Мы действительно должны разделиться на две страны – одну, которая является консервативной, а другую – либеральную..."

.

Даже когда в XIX веке в Америке шла "горячая" гражданская война, страна была менее разделена, чем сейчас, считает большинство опрошенных порталом Quora. Некоторые уточняют: причина роста социальной напряженности – в насаждении мультикультурализма, в "создании нации внутри нации".



Однако вряд ли нарастание противоречий в американском обществе можно свести к внедрению мультикультурализма.

Идет борьба и за контроль над природными ресурсами. Так, известные миллиардеры братья Коч несколько лет лоббировали передачу собственности на федеральные земли и энергетические ресурсы штатам и частным компаниям. На их стороне выступают Американский совет по законодательному обмену (American Legislative Exchange Council), Американский земельный совет (American Lands Council), Центр исследования собственности и окружающей среды (Property and Environment Research Center), организация "Американцы за процветание" (Americans for Prosperity). Центр Американского прогресса назвал эти действия братьев "движением за захват земли", которое поддерживается "антиправительственными активистами, сторонниками белого супрематизма, ополченцами и другими экстремистскими группами".



Столкновение интересов финансово-промышленных групп Америки особенно обострилось после победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году.

В этих условиях демократы будут создавать все новые поводы для импичмента президента Трампа. Огонек гражданской войны в Америке продолжает тлеть.