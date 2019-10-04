В расхристанном Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении

14:47 04.10.2019

Все маски должны быть сброшены в полночь



4 октября 2019



В Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении (Emergency Regulations Ordinance), чтобы запретить ношение масок во время протестов, пишет ТГ-канал "Lu Man: Взгляд на Восток".



Глава Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок в обход Законодательного совета со ссылкой на жесткий закон о чрезвычайной положении, доставшийся городу от колониальной эпохи и не использовавшийся более полувека.

"Решение не простое, но необходимое. Я хочу подчеркнуть, что закон не означает, что Гонконг находится в чрезвычайном положении".



Новый закон вступит в силу в полночь.