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|В расхристанном Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении
14:47 04.10.2019
Все маски должны быть сброшены в полночь
4 октября 2019
В Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении (Emergency Regulations Ordinance), чтобы запретить ношение масок во время протестов, пишет ТГ-канал "Lu Man: Взгляд на Восток".
Глава Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок в обход Законодательного совета со ссылкой на жесткий закон о чрезвычайной положении, доставшийся городу от колониальной эпохи и не использовавшийся более полувека.
"Решение не простое, но необходимое. Я хочу подчеркнуть, что закон не означает, что Гонконг находится в чрезвычайном положении".
Новый закон вступит в силу в полночь.