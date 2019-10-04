 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 04.10.2019
19:06  Почему Пентагону уже стало не до Китая. Американское военное сообщество поразила эпидемия суицидов, - НВО
18:07  В Иране схватили "израильскую шпионку" рос-журналистку Юзик. Могут и повесить
17:00  Как не утонуть в газовом треугольнике? - К.Симонов
16:59  Почему таджики не хотят служить в армии? Отвечают душанбинцы
16:56  Турция готовит очередной неприятный сюрприз для НАТО? - Омер Таспинар
16:54  В Таджикистане появился единый центр по денежным переводам
16:52  Русский язык: Объект цивилизационных войн, - М.Смолин

16:45  Азия продолжает глобальное наступление, - Дж.Войцель и Джонгмин Сеонг
16:43  Интересы России в связи с иранско-саудовским кризисом, - А.Сушенцов
16:40  Хан Узбек – правитель Золотой Орды в момент ее наивысшего могущества
14:47  В расхристанном Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении
14:34  Америка разделена и поляризована, - В.Прохватилов
13:40  Путину не понравилась хохло-дурь РосТВ. Только заметил?
13:38  Украинский гамбит Трампа на поле информационной гражданской войны в США, - Д.Минин
12:04  Сердар Бердымухамедов (сын) возглавил туркменскую делегацию в Англию
11:15  Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало
11:06  Следующие депутаты будут хуже нынешних.., - кыр-депутат Момбеков
10:23  В Оренбургском архиве найдено прошение хана Абулхаира императрице Елизавете о строительстве города
10:21  Регионализация в Евразии: конкуренция или взаимодополнение? - Си Раджа Мохан
09:58  Сладкая парочка? Два полковника УВД Акмолинской области Садуов и Жумалина задержаны КазКНБ
09:50  "Дети" Путина: кто будет править Россией после 2024 года?
09:38  Играл Гаврила на гармошке, лепил Гаврила кирпичи... Веб-игра на тему елбасизма
08:34  Болтай-Валдай. "В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны", - КазПрез-2 заговорил афоризмами
08:29  В судебной системе Казахстана развернулась межклановая война, - Г.Утемисова
08:26  Ничего святого! Прах Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
07:54  Прощай, доллар: РосЦБ сделал ставку на золото и юань, - Д.Мигунов
06:33  Банкротство бизнеса и человеческого рассудка, - В.Катасонов
06:25  "Формула Штайнамайера" как способ начать переговоры Европы и Москвы, - Э.Биров
06:20  Криминология импичмента. Президентские выборы в Штатах на фоне конфликтов и преступлений , - В.Овчинский
05:30  Питбуль загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
00:26  Газовый рынок готовится к потрясениям, - О.Соловьева
00:24  США могут нанести удар по Ирану из Афганистана, - Вл.Мухин
Четверг, 03.10.2019
21:38  Казахские школы пустеют после перехода на латиницу, - Д.Ельдесов
21:29  Вторая ливанская война может повториться. Мягкость США взбодрила военную элиту Ирана, - И.Субботин
20:19  Гопак Зеленского по формуле Штайнмайера, - А.Запольскис
20:16  Военный парад в Пекине – последний гвоздь в крышку гроба СНВ-3
19:52  Фея пионов Пэн Лиюань. Первая леди Китая: кто она? - А.Смирнова
19:13  Центробанк России начал юанизацию экономики, - М.Делягин
14:58  Bloomberg: Трампа может постигнуть судьба Хиллари Клинтон?
14:57  Атамбаев не решился кастрировать педофилов. Может, теперь это сможет президент Жээнбеков?
14:52  Испанские журналисты разыскали еще одну роскошную дачу-дворец семейства Назарбаевых (фото)
14:35  В Узбекистане несколько десятков сотрудников МВД выступили с протестом против принудительного сбора хлопка
14:32  Зять президента Узбекистана спонсировал концерт Полины Гагариной, а дочери Мирзиеева устроили банкет в ее честь
14:30  В Германии на 3 года 9 месяцев посадили монгольского дипломата Мунхбата. За трафик наркоты
14:26  Насиловал, заставлял петь гимн, бил кочергой: Как в Таджикистане мужчины издеваются над женами?
14:22  Шахсевены: тюркская гвардия иранских шахов
13:56  Укр"Нафтогаз" потребовал от Рос"Газпрома" разблокировать газ из Туркмении
12:31  Бишкек. Дело о наградном оружии. Егор Скобеев подделал президентский указ?
12:08  "Формула Штайнмайера" выводит Украину на путь распада, - Дм.Бавырин
12:06  Триумф Курца. Итоги австрийских выборов определят судьбу ЕС, - Г.Мирзаян
11:59  От щедрот ВВП. Россия выдаст более триллиона рублей международных займов - Турции, Индии, Ирану...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В расхристанном Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении
14:47 04.10.2019

Все маски должны быть сброшены в полночь

4 октября 2019

В Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении (Emergency Regulations Ordinance), чтобы запретить ношение масок во время протестов, пишет ТГ-канал "Lu Man: Взгляд на Восток".

Глава Гонконга Кэрри Лам ввела запрет на ношение масок в обход Законодательного совета со ссылкой на жесткий закон о чрезвычайной положении, доставшийся городу от колониальной эпохи и не использовавшийся более полувека.
"Решение не простое, но необходимое. Я хочу подчеркнуть, что закон не означает, что Гонконг находится в чрезвычайном положении".

Новый закон вступит в силу в полночь.

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570189620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №176
- Министры социального блока проинформировали сенаторов о подготовке новых законопроектов
- Минфин представил Мажилису уточнения в бюджет 2019-2021 гг.
- "Что произошло?" – депутата удивило количество малоимущих
- Вице-премьер Б. Сапарбаев раскритиковал Минспорта за результаты на чемпионатах мира
- Кадровые перестановки
- Алихан Смаилов провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan"
- Какие требования устанавливаются к детским игрушкам
- Родриго Дутерте за словом в петлю не полезет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  