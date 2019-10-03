Хан Узбек – правитель Золотой Орды в момент ее наивысшего могущества

16:40 04.10.2019

Часть 1



Узбек, исламский титул - Султан Гийас ад-Дин Мухаммед (ок. 1283 - 1341) - хан Улуса Джучи с 1313 года, сын Тогрула (Тогрулджая или Тогрулчи), десятого сына Менгу-Тимура, приходился племянником хану Тохте. Правление Узбека стало временем наивысшего могущества Золотой Орды. В русских летописях известен как "Алабуга", "Азбяк" и "Озбяк".



Арабский писатель Ибн Баттута, удостоенный чести личной аудиенции с ним в 1333 году, дал Узбеку самую высокую оценку: "Он один из тех семи царей, которые величайшие и могущественные цари мира". Об Узбек-хане, как о государственном деятеле и человеке, писали многие арабо-персидские авторы XIV-XV веков. Арабский историк-хронист аль-Муфаддал: "…Это молодой человек красивой наружности, отличного характера прекрасный мусульманин, храбрый и энергичный". Арабский географ и историк рубежа XIV-XV веков, одновременно главный судья при египетских султанах, позднее преподаватель высшего медресе в Каире аль-Айни: "Он [Узбек] был человек храбрый и отважный, религиозный и набожный, почитал правоведов, любил ученых, слушался [советов] их, доверял им, был милостив к ним, посещал шейхов и оказывал им добро".



Ал-Бирзали, например, пишет: "Когда этот царь [Токта] умер, то после него воцарился Узбек-хан, человек лет тридцати. Он исповедовал ислам, отличался умом, красивой внешностью и фигурой". И в другом месте: "юноша красивой наружности, прекрасного нрава, отличный мусульманин и храбрец". Аз-Захаби отзывается о нем в таком же духе: "…храбрый герой, красавец наружностью, мусульманин, уничтоживший множество эмиров и волшебников". Даже хулагуидский историк Вассаф, которого никак нельзя заподозрить в дружелюбии к Узбеку, отзывается о нем с большой похвалой: "Благочестивый царевич Узбек,- пишет он, - сын Тоглука, сына Токтая, сына Менгу-Тимура, обладающий божественной верой и царским блеском".



Отметим, что имя Узбек было тюркским по происхождению и упоминается на Среднем Востоке еще до походов Чингис-хана. Личное имя "Узбек" встречается у Усама-ибн-Мункыза (ум. в 1188 г.) в его "Книге назидания"; описывая события, происходившие в Иране при Сельджукидах, автор отмечает, что одним из предводителей войск правителя Хамадана Бурсука в 1115-1116 гг. был "эмир войск" Узбек - правитель Мосула. По данным Рашид ад дина, последнего представителя тюркской династии Илдегизидов, правивших в Тебризе, звали Узбек Музаффар (1210-1225)



Узбек приходился племянником хану Тохте. Сын Тохты Иксар (Ильбасар, Елбасмыш) по протекции всесильного эмира Кадака был объявлен ханом, при этом сам Кадак стал главным визирем. Но в январе 1313 года Узбек вместе с Кутлуг-Тимуром, прибыв из Ургенча, чтобы сказать близким покойного хана Тохты слова утешения, убил Иксара и Кадака. После, при поддержке жены своего отца Баялун и беклярбека Кутлуг-Тимура, Узбек захватил власть в Золотой Орде.



Воцарение Узбека осуществлялось при поддержке сторонников ислама. Выдвижению предшествовала оживленная борьба, поскольку представители кочевой аристократии хотели иметь на ордынском престоле преемника Тохты, сторонника традиционных порядков и тенгрианства, первой монотеистической веры. В результате, Узбеку, вступившему на престол при поддержке происламских сил региона, пришлось восемь лет провести в Северном Арке. В январе 1313 г. взошел на трон. И только в 1320/21 г. он официально принял ислам.



Часть 2



Узбек принимает ислам от потомка Баб Арслана Занги-Ата и его преемника Сеид-Ата. Баб Арслан был наставником Ахмеда Ясави, крупного суфия-идеолога среди тюркских племен.



Став ханом, Узбек, по настоянию Кутлуг-Тимура, принял ислам (Симеоновская летопись: "сел на царстве и обесерменился") и получил имя Мухаммед. Попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление ордынской аристократии. Лидеры оппозиции Тунгуз, Таз и эмир Сарая Кутлуг-Тимур заявили Узбеку: "Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингизхана и перейдем в веру арабов?" Приверженцы старомонгольской партии - эмиры и царевичи - были казнены (сообщается о казни 120 чингизидов).



Узбек твердо держал власть в своих руках и жестоко пресекал всякие сепаратистские выступления на окраинах. Он упразднил баскачество, передав право взимать дань вассальным князьям - так русские князья стали сами заниматься отправкой дани в Орду.



Узбек-хану удалось ликвидировать внутренние распри в Орде и добиться ее подъема. В начале XIV века хан Узбек осуществил крупную административно-территориальную реформу, по которой правое крыло Улуса Джучи было разделено на 4 крупных улуса: Сарай, Хорезм, Крым и Дешт-и-Кыпчак во главе с назначаемыми ханом улусными эмирами (улусбеками), благодаря чему выстроилась более жесткая вертикаль власти и что обеспечило ему беспрекословного подчинения Крыма и Поволжья, Хорезма и Кипчакской степи. Правление Узбека стало временем наивысшего могущества Золотой Орды. Эпоха Узбек-хана отмечена культурным подъемом и широким городским строительством. Узбек-хан много внимания уделял развитию караванной торговли. Торговые пути стали не только безопасными, но и благоустроенными. Орда вела оживленную торговлю со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем. При Узбеке была построена новая столица Сарай аль-Джедид ("Новый Дворец").



В 1317 году Узбек-хан выдал замуж за московского князя Юрия Даниловича свою сестру Кончаку, разрешив ей принять христианство, что позволило князю заручиться поддержкой хана в борьбе за великое княжение с Михаилом Ярославичем Тверским. Узбек дал Юрию татарское войско во главе с Кавгадыем, но Михаил разбил войска Юрия. Неожиданная смерть Кончаки в тверском плену дала повод Юрию обвинить перед Узбеком Михаила в ее отравлении. Михаил был вызван в Орду и здесь, вследствие ненависти к нему Кавгадыя, был убит по приказанию Узбека.



Сын Михаила Александр, княживший в Твери, возобновил борьбу с московским князем Иваном Калитой, приняв в 1327 году участие в народном восстании, в котором тверичи убили ордынского посла Чол-хана (Щелкана, Шевкала) и всю его свиту. Узбек очень разгневался, узнав об убийстве Чол-хана, и послал за московским князем. По другим сведениям, Калита поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек выдал ему ярлык и 50 000 войска. В 1327 году Иван Калита с татарским и суздальским отрядами разгромил тверское войско, жестоко подавил антиордынское восстание и опустошил Тверское княжество. После этого Узбек разделил основную территорию Северо-Восточной Руси (великое княжение Владимирское) на две части, одну из них отдав Ивану Калите, а другую, вместе со столицей Владимиром, передал малозначительному суздальскому князю Александру Васильевичу. После смерти Александра в 1331 году Калита вновь отправился в Орду и получил ярлык на все княжество. Александр Тверской, спасаясь от гнева Узбека, бежал в Литву. В 1337 году он сам явился к Узбеку и просил помилования. Узбеку понравилась мужественная речь князя, и он его простил. Но 29 октября 1339 года по наущению Калиты Александр с сыном Федором были казнены Узбеком мучительной смертью.



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