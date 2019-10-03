Русский язык: Объект цивилизационных войн, - М.Смолин

16:52 04.10.2019 Языковые войны вокруг русского языка



Смолин Михаил



Россия как цивилизация зародилась не в 1991 и не 1917 годах. Русская жизнь отсчитывает на своих исторических часах уже второе тысячелетие. Но в нашей современной Конституции есть только одна статья 68, которая сохраняет преемственность основных законов Российской Империи и Российской Федерации. Эта статья посвящена государственной роли русского языка и гласит следующее:



Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык (пункт 1).



По сути, это единственное упоминание слова "русский" в нашей современной Конституции. В советской Конституции не было даже и такого упоминания.



В Основных Законах Российской Империи соответствующей статьей была статья 3. Она гласила:



Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в армии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях. Употребление местных языков и наречий в государственных и общественных установлениях определяется особыми законами.



Российская Империя была автократическим и унитарным государством. Никаких национальных республик в ней не было, а потому никаких других государственных языков никакие губернии или края Империи устанавливать не могли, в отличие от современной Федерации.



Языковое господство русского языка в Российской Империи, в государственной сфере было юридически абсолютным.



Русский язык всегда был мощным оружием мягкой силы Русского мира. И он всегда был способен проникать в самые враждебные уголки мира, неся в себе зерна приобщения к русской культуре.



Сегодня русский язык является языком большой политики – одним из рабочих языков Совета Безопасности и одним из шести официальных языков ООН и ЮНЕСКО.



Идеологическая история русского языка



Русский язык в широком понимании – это и церковнославянский язык, который является богослужебным языком Православной Церкви, и варианты русского языка, отложившиеся в исторических памятниках русских земель разных времен, и русский литературный язык, который развивался не одно столетие и через общенациональную школу употребляется всенародно. Русский язык это и существующие наречия, и разнообразные говоры, которые употреблялись на разных территориях Русского мира.



Вариации русского языка использовались и в домонгольские времена в разных русских княжествах, и в Русско-Литовском государстве в XIV–XVI столетиях. Тогда же даже появились такие понятия, как "Русь Литовская" и "Русь Московская", обозначавшие разные русские земли, входившие в разные государства: Литовское и Московское.









Сложная история, наполненная военными столкновениями, способствовала попаданию русских земель в разные государства, даже в ареалы разных цивилизаций, что порождало длительные периоды разрывов между частями Русского мира. Эти изоляции приводили к формированию языковых различий, латинских, польских и других влияний на наречия русского языка.



Наибольшее территориальное распространение русский язык получил к концу XIX столетия в Российской Империи. На нем преподавали не только в великорусских губерниях, но и по всей Империи: в Варшавском университете Царства Польского, в Юрьевском (ныне Тартуском) университете Эстляндской губернии. А также во всех южных университетах: Киевском, Харьковском и Новороссийском.



Распространенность русского языка выходила за границы Российской Империи. В Галиции, Буковине, Угорской Руси, подвластной Австро-Венгрии, еще сто лет назад выходили несколько ежедневных газет и десятки других изданий на русском языке. И это на территории, которая уже с XIV века находилась последовательно под иноземным владычеством Литвы, Польши, а затем Австро-Венгрии. Русские люди старались сохранять свою идентичность, в том числе и языковую даже под иностранным владычеством.



К сожалению, в XIX–XX столетиях большую роль в языковой изоляции одних наречий русского языка от других сыграли фонетические реформы, проводимые в Австро-Венгрии и СССР, закреплявшие на письме в западнорусских землях принцип "как говорим, так и пишем". Эти реформы, узаконившие местные говоры в системе школьного и университетского образования, развивавшие эти наречия как новые литературные языки, значительно способствовали не только литературному, но и политическому украинскому и белорусскому сепаратизму.



Параллельно введению фонетического письма польские и австрийские власти пытались заменить для западноруссов и алфавит. Вместо кириллицы ввести латиницу. После революции, в советские времена это языковое латинизаторство приобрело масштабы грандиозных мероприятий. Нарком Луначарский начал заниматься этим вопросом еще в 1919 году.



К началу 1930-х годов советские власти латинизировали алфавиты около 70 языков народов СССР, в том числе азербайджанский, башкирский, бурятский, казахский, киргизский, молдавский, таджикский, татарский, туркменский, узбекский и другие более мелкие.



Советской властью латинский алфавит воспринимался как орудие мирового коммунизма, как подготовка страны к углублению мировой революции в Европе, где господствовала латиница.



СССР собирался, как говорил в 1922 году Сталин, стать Мировой советской социалистической республикой. Собственно, латиница стояла в ряду других европеизаторских мероприятий большевиков: замены русской системы мер и весов на европейскую метрическую систему, реформы русского языка, а также введения нового Григорианского календаря вместо родного для православных Юлианского.



Переход к построению социализма в отдельно взятой стране, а также ухудшение отношений с Турцией, в которой турецкий язык был также латинизирован, стал поводом в 1936 году к радикальной смене политики в СССР с латинизации на кириллизацию. Сначала большевистскими методами вводили латинский алфавит, а затем такими же темпами стали менять его на кириллицу.



К начавшейся войне многие народы, которые учились в 1920-30-е годы на латинице, получили другой алфавит. Это вынуждало вторично переучиваться. Многие призываемые в армию не могли свободно не только читать, но и говорить на русском языке. Руководство такими солдатами, не знавшими русского языка, было крайне затруднительно для военных начальников.



Параллельно с этими метаниями с алфавитами проходили еще более масштабные реформы: всевозможные коренизации, белоруссизации и украинизации. Целью которых было укрепление власти большевиков на местах и борьба с так называемым "великорусским шовинизмом".



Еще в 1920 году Сталин в статье "Политика советской власти по национальному вопросу в России" предложил "поставить школу, суд, администрацию, органы власти на родном языке". И понеслось…



В 1920-х годах советская власть запретила русскоязычному населению переезжать в Казахстан и Киргизскую автономию РСФСР. А власти Казахской АССР выселили огромное количество русскоязычных со своей территории. Население советского Казахстана уменьшилось на 700 тысяч человек. Более двухсот поселений были очищены от русских жителей.



Бурно росли национальные школы. Так в учебном году 1930/1931 в них училось более 7,6 млн, а в 1938/39 уже более 14 млн человек. К 1937 году как результат украинизации в УССР выходила только одна русскоязычная газета областного значения "Социалистический Донбасс".



В 1920-е годы коренизацию пытались проводить даже в Красной армии, создавая национальные подразделения и национальные военные училища. И только к 1938 году ВКП(б) поняла всю неэффективность этой затеи, и национальные подразделения были расформированы.



Все это социалистическое наступление на русский язык очень тяжело сказалось на СССР в годы войны.









Современные языковые войны



После 1991 года накат на русский язык в отделившихся постсоветских республиках продолжился. Повсеместно сокращаются русские школы, появляется запрет на преподавание на русском языке, происходит смена алфавита с кириллицы на латиницу.



Поначалу наиболее радикально на этом фронте выступили прибалтийские государства. В Латвии большую часть русскоязычных оставили без каких-либо гражданских политических прав, стимулируя их эмиграцию.



Дискриминация по национальному признаку в дальнейшем привела к запрету преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах, а затем и в государственных.



К 2021 году в Латвии хотят завершить этот процесс дерусификации образования переводом оставшихся русских школ на преподавание на латышском языке.



Все это происходит несмотря на то, что 4-я и 114-я статьи конституции Латвии гарантируют право любым национальным меньшинствам на сохранение и развитие их языков.



Надо сказать, что в Латвии существует феноменально дискриминационное законодательство в языковом сегменте. Латвия подписала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Но Латышский сейм блокировал выполнение статьи 10 ("Свобода использования языка меньшинств") и статьи 11 ("Использование языка меньшинств в общественных местах и в личных именах") из этого документа.



В Латвии сложилась уникальная ситуация, когда государство заставляет русское меньшинство менять написание своих имен и фамилий. Специальный Закон о государственном латышском языке в статье 19 обязует записывать нелатышские имена и фамилии в латышской форме, с окончанием на "с". Петров, Ушаков регистрируются только как Петровс и Ушаковс.



Языковая дискриминация происходит и при принятии на работу. Более чем в тысяче профессий в Латвии юридически обязательно глубокое знание латышского языка.



Борясь с русским языком, латыши только недавно начали замечать, что их молодежь не интересуется своим национальным языком, переходит на английскую разговорную речь и ищет применения своим силам вне Латвии. Специалисты-филологи дают еще 20-30 лет на естественное вымирание латышского языка.



Примерно то же, но в несколько более скромных масштабах происходит и в Литве, и в Эстонии.



От прибалтийских государств не отстает Украина со своим недавно принятым законом "Об обеспечении функционирования украинского языка".



По этому закону официальный украинский язык становится обязательным для всех СМИ страны; обязательным для всех дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений Украины. В младшей школе и в детсадах еще какое-то время украинское государство готово терпеть русскую речь, поскольку большинство ее граждан с детства и думают, и разговаривают на русском как на родном им языке. Но официальная Украина полна решимости переламывать языковое сознание своих граждан в государственной системе образования.



По принятому дискриминационному и преступному по отношению к своим гражданам закону вводятся разнообразные штрафы за использование русского языка: для СМИ, в других гуманитарных сферах, образовании, науке, культуре, спорте.



В соседней Молдавии уже перешли на латиницу. В Белоруссии стали вытеснять русский язык с уличных государственных и рекламных вывесок, из общественного транспорта.



В государствах Средней Азии на русский язык также ведется планомерное наступление с параллельным выдавливанием русского населения в эмиграцию.



Вслед за Узбекистаном на латиницу пытается перейти Казахстан.



12 апреля 2017 года Нурсултан Назарбаев определил, что к концу года Казахстан откажется от общей с нами кириллицы и будет переходить к использованию латиницы.



Об этом надо сказать несколько подробнее, поскольку современная попытка перейти на латиницу не первая в истории казахского языка.



Первая попытка была осуществлена еще при советской власти. Для всех тюркских народов на базе латиницы большевистским Комитетом по новому алфавиту при ЦИК СССР был разработан так называемый Единый тюркский алфавит. Этот латинский алфавит с некоторыми модификациями, специфичными для казахского языка, официально использовался с 1929 по 1940 год.



Современные власти Казахстана пошли по пути, уже разработанному Турцией. В Турции, в Европе и в США казахская диаспора уже и ранее использовала латинский алфавит на базе турецкого алфавита.



Для России переход Казахстана на латиницу плохой пример, прежде всего для наших тюркских народов. Которые, смотря на этот процесс латинизации, вспоминают советские истории перевода татарского и башкирского языков на латинский алфавит в 1920–1930-е годы.



Особенно это характерно для Татарстана, в котором в начале 1990-х и в 2000 году в очередной раз пытались перевести татарский язык на латинский алфавит, приближенный к турецкому. Кстати, в 2002 году такого рода попытки были запрещены Конституционным судом РФ.



Но Татарстан не оставляет надежд на сохранение татарского языка государственным внутри республики и сохранение языковых преференций при принятии на отдельные должности.



Еще совсем недавно в средних школах Татарстана на уроки татарского языка отводилось шесть часов в неделю, а на русский язык – лишь два.



Эту дискриминационную ситуацию пошатнуло выступление президента Путина на Совете по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле, где он жестко напомнил, что в РФ только один государственный язык. И это русский язык. Другие же национальные языки должны изучаться только на добровольной, а не обязательной основе. И только после подключения Генпрокуратуры ситуация несколько сдвинулась с места.









Этому поспособствовала и отмена пролонгации Договора Татарстана с Федеральным центром в 2017 году. Это был последний из 46 подобных договоров, заключенных с субъектами федерации при Ельцине. Они разграничивали права Федерации и субъектов, значительно сужая возможности Москвы, и подрывали единство нашей государственности.



Интересно, что Конституционный суд России в 1997-м, в 1998-м и в 2001-м годах неоднократно постановлял, что для глав субъектов неправомочно требовать для своего избрания знания, кроме государственного, еще и местного национального языка. Но в Конституции Татарстана сохраняется положение, что "для кандидатур на замещение должности высшего должностного лица Республики Татарстан, вносимых в порядке, предусмотренном федеральным законом, устанавливается дополнительное требование, предусматривающее владение государственными языками Республики Татарстан", то есть обязательное владение еще и татарским.



Все выше описанное требует юридически усилить в законодательстве и на практике убрать все препятствия для первенствующего и господствующего положения русского языка в Российском государстве. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен во всех государственных и общественных установлениях.



Русский народ не является народом господ: это только народ, которому историческая судьба вручила почетную и тяжкую задачу осуществления Божьей правды на одной шестой части земной суши. Национальный принцип не означает духовного или материального подавления русским народом остальных населяющих Россию народностей. Принцип православной терпимости и православной дружественности автоматически переносится и в национальное строительство России.



Также необходимо законодательно определить статус кириллического алфавита как государственного и обязательного для употребления в русском и других языках нашего государства.



Немаловажно было бы оградить и богослужебный язык, как это сделано в греческой Конституции. Так как Православие утвердило единство народного самосознания, связав православные народы нашей страны единством веры и единством церковно-славянского богослужебного языка. Текст Священного Писания должен быть сохраняем неизменным, и официальный перевод его на какой-либо другой язык без разрешения Русской Православной Церкви должен быть запрещен.



Мы рассматриваем Российское государство как один общий дом, имеющий общие стены и общее центральное отопление, но в этом доме каждый народ имеет свое место жительства, в котором он, в рамках общегосударственной идеи, устраивается, как ему удобнее. Но культурная самостийность, переходящая в национальный сепаратизм, рассматривается нами как государственная измена.



Каждый гражданин и каждая этническая или иная группа населения имеет право говорить, печатать и учиться на любом языке на основе кириллического алфавита, который эта группа пожелает – однако не посягая на права русского языка, поскольку они диктуются государственной необходимостью. Мы совершенно уверены, что при отсутствии политики насилия чисто технические преимущества русского языка автоматически ликвидируют всякие самостийные тенденции. Источник - tsargrad.tv

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