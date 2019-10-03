В Таджикистане появился единый центр по денежным переводам

16:54 04.10.2019 Теперь все средства мигрантов будут проходить через Нацбанк



В Таджикистане презентован Национальный процессинговый центр по денежным переводам без открытия банковского счета. Данный единый процессинговый центр по переводам разработан и внедрен Национальным банком РТ.



Первый заместитель председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев на презентации, которая состоялась 1 октября в Душанбе, отметил, что за последние несколько лет система денежных переводов без открытия счета в Таджикистане имела тенденцию значительного развития и постепенно ее доля и значимость в финансовом посредничестве существенно возросла.



По его словам, основываясь на многолетний опыт и анализ последних событий, связанных с неплатежеспособностью ряда иностранных платежных систем, негативно отразившееся на стабильности банковского сектора, и, как результат, на доверии населения к банковской системе, НБТ выявил следующие причины, препятствующие стабильности и бесперебойному функционированию данной системы:



- Прежде всего, отсутствие единого процессингового центра по денежным переводам без открытия банковского счета, способствующего защите интересов и отвечающего требованиям потребителей услуг денежных переводов.



- Отсутствие возможности для граждан республики получить денежный перевод в любой кредитной организации Таджикистана. Это связано с тем, что пункты выдачи денег кредитных организаций, имеющих прямые договорные отношения с отдельными платежными системами, могут иметь неравномерное географическое распределение по территории Таджикистана;



- Кредитные организации Таджикистана, работая с различными платежными системами, вынуждены открывать корреспондентские счета для работы с каждой из платежных систем, что влечет дополнительные финансовые затраты, время и риски;



- Кредитные организации выплачивают денежные переводы за счет собственных средств, что приводит к риску непогашения выплаченных денежных переводов со стороны платежных систем, и что, в свою очередь, может привести к дестабилизации финансового рынка страны, учитывая объемы денежных средств, поступающих в страну через системы денежных переводов.



Практика показывает наличие случаев возникновения таких финансовых затруднений, по меньшей мере, с двумя платежными системами ("Лидер", "Мигом"). В качестве примера можно привести банкротство платежной системы "Лидер", которая на сегодняшний день имеет денежные обязательства в размере более $1 млн и 45 млн. российских рублей перед кредитными организациями Таджикистана;



- Отсутствие единого интерфейса работы с платежными системами, что приводит к необходимости трудоемкого обучения сотрудников кредитных организаций работе с интерфейсом каждой из платежных систем, и, как следствие, возникновению ошибок, вызванных человеческим фактором;



- Отсутствие или не предоставление со стороны платежных систем инструмента, позволяющего провести интеграцию программных средств кредитных организаций и программного обеспечения платежных систем, что препятствует или значительно затрудняет автоматизацию операций по денежным переводам.



- Отсутствие механизма онлайн мониторинга денежных потоков, как инструмента для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования оружия массового поражения. Существующая практика денежных переводов без открытия счета показывает наличие случаев международного масштаба, нанесших ущерб имиджу страны, что, в свою очередь, сказывается на инвестиционной привлекательности страны;



- Отсутствие единого обменного курса по денежным переводам, что способствует искусственной манипуляцией на рынке денежных переводов.



Нуралиев подчеркнул, что учитывая выявленные недостатки в действующей системе денежных переводов Таджикистана, НБТ в рамках реализации политики реформ инициировал создание единого Национального процессингового центра по денежным переводам без открытия счета.



"Основной целью создания Национального процессингового центра является повышение эффективности функционирования системы денежных переводов, повышение уровня прозрачности операций и минимизация транзакционных (операционных) рисков в целях обеспечения стабильности финансово-банковского сектора и создания предпосылок для безопасных денежных переводов в стране", - сказал Нуралиев.



Зачем это надо?



Данный Центр, как системная платформа, представляет собой ряд аппаратных и программно-технических средств, созданных для обеспечения расчетов по трансграничным денежным переводам без открытия счета через корреспондентские счета участников (кредитные организации и платежные системы), открытых в НБТ.



В регуляторе отмечают, что приоритетными функциями НПЦ является обеспечение быстрого, безопасного и бесперебойного проведения трансграничного денежного перевода в безналичной форме между участниками.



В НБТ полагают, что создание данного Центра предоставляет новые возможности для развития рынка денежных переводов, способствующих повышению уровня доверия населения к банковской системе республики, улучшению качества обслуживания пользователей услуг платежных систем, а также предоставление возможности мониторинга операций по трансграничным денежным переводам.



Наряду с этим, по словам Нуралиева, НПЦ предоставляет ряд преимуществ для финансовой системы страны, которые могут способствовать:



- повышению прозрачности операций по трансграничным денежным переводам без открытия банковского счета;



- усилению механизма противодействия злоупотреблению системой денежных переводов без открытия банковского счета в целях отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения на территории страны;



- повышению эффективности расчетов между всеми участниками НПЦ;



- минимизации операционных рисков для всех участников НПЦ, возникающих в непредвиденных ситуациях и в условиях неплатежеспособности платежных систем;



- искоренению спекулятивных манипуляций на рынке денежных переводов и уменьшению рисков, связанных с человеческим фактором;



- обеспечению единого обменного курса по денежным переводам;



- способствовать инновационным решениям, обеспечивающим работу с различными платежными системами с использованием единого интерфейса;



- посредством внедрения НПЦ Национальный банк создает эффект перекрестного страхования, тем самым, минимизирует риски как для кредитных финансовых организаций Республики Таджикистан, так и для операторов платежных систем;



- улучшению механизма защиты прав потребителей;



- предоставлению возможности осуществления быстрого и удобного перевода денежных средств внутри страны, включая переводы в отдаленные районы республики;



- созданию благоприятных условий для зачисления денежных переводов на карточные счета Национальной системы "Корти милли", способствующих увеличению депозитов в кредитных организациях страны;



- созданию национальной консолидированной аналитической базы данных по трансграничным денежным переводам, которая позволит повысить качество статистических данных;



- обеспечению постоянной статистической информацией о движении денежных средств по платежным системам.



Ничего не изменится, больше платить не нужно



Нуралиев подчеркнул, что внедрение НПЦ позволит повысить эффективность управления рисками, связанными с функционирующими на территории Таджикистана иностранными платежными системами, что будет способствовать укреплению стабильности финансовой системы страны и региона в целом.



"После присоединения платежных систем и кредитных организаций к Центру, бизнес-процесс работы с трансграничными денежными переводами не изменится", - подчеркнул Нуралиев.



А НБТ, выступая в роли расчетного банка, сможет предоставлять гарантии в виде защитного механизма клиентам и участникам, осуществляющим операции по денежным переводам, обеспечивая бесперебойное предоставление услуг, связанных с денежными переводами, без ущерба для них, добавил он.



Нуралиев подчеркнул, что за участие или осуществление операций в рамках НПЦ не предусмотрена какая-либо оплата.



"Несмотря на значительные затраты на разработку, внедрение и поддержку НПЦ, Национальный банк в качестве регулятора и в дальнейшем берет на себя все расходы, связанные с данным проектом, тем самым, исключив риск повышения комиссий для граждан республики на рынке денежных переводов", - сказал он.



В сообщении регулятора отмечают, что с января этого года Нацбанк проводил переговоры с иностранными платежными системами по снижению тарификации внедряемого НПЦ, в связи с чем комиссия на значительную (около 80%) долю общего потока денежных переводов снизилась с 1,5% до 1,0%, что способствует существенному сокращению затрат отправителей и получателей денежных переводов.



"Национальный банк Таджикистана уверяет всех участников рынка платежных систем, что в рамках институциональной реформы по созданию НПЦ были максимально приняты во внимание интересы отправителей и получателей денежных средств, а также всех заинтересованных сторон", - добавил Джамолиддин Нуралиев. Источник - Азия-Плюс

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