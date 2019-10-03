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Турция готовит очередной неприятный сюрприз для НАТО? - Омер Таспинар
16:56 04.10.2019

Syndication Bureau: Турция готовит очередной неприятный сюрприз для НАТО?

Недоверие Турции к Вашингтону не является чем-то новым. Даже во время холодной войны Анкара сомневалась в американских обязательствах.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

Как будто нынешние проблемы между Турцией и НАТО, вызванные покупкой российской системы ПРО, и без того не были достаточно серьезными, но теперь вдобавок ко всему президент Турции Реджеп Эргодан захотел получить собственное ядерное оружие, пишет Омер Таспинар в статье для издания Syndication Bureau.

Впервые Эрдоган заговорил о необходимости наличия собственного ядерного оружия, когда выступил в этом году с речью, посвященной 100-летней годовщине начала войны за независимость Турции. Высоко оценив успехи страны в оборонной промышленности, Эрдоган сказал:

"Мы прошли большой путь. Это здорово. И все же у некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками… У меня нет ракет с ядерными боеголовками. Я не могу с этим согласиться. Почти все развитые страны обладают ядерным потенциалом. Посмотрите на Израиль. У них есть ядерное оружие? Да. Обладая им, они запугивают другие народы. Никто не может притронуться к ним".

Для того чтобы его наверняка услышали, Эрдоган поднял этот же вопрос на прошлой неделе в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Его заявление по сути своей стало призывом к нарушению договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого также является Турция.

"Обладание возможностью нанесения ядерного удара должно быть либо запрещено для всех, либо доступно для всех. Ядерная проблема - одна из многих проблем, которые приводят к глобальному дисбалансу и несправедливости", - заявил Эрдоган.

Даже по меркам самого Эрдогана подобное заявление представляет собой серьезный вызов сложившемуся статус-кво. Ранее, когда Эрдоган придерживался более демократической и умеренной позиции, он говорил о необходимости "денуклеаризации" всего мира. Эрдоган был возмущен ядерным потенциалом Израиля, поскольку это привело к смещению регионального баланса в пользу еврейского государства. Не менее важно и то, что антиядерная позиция Эрдогана содержала завуалированное послание для Тегерана: он тоже не должен обладать ядерным оружием.

Сегодня Эрдоган занял более жесткую позицию. Теперь он считает, что вопрос заключается не в том, должна ли Турция обладать ядерным оружием, а в том, когда она его получит. Конечно, это весьма опасная позиция, но нельзя сказать, что заявления Эрдогана стали неожиданностью. После выхода США из ядерного соглашения с Ираном резко увеличилась вероятность того, что в скором времени Тегеран получит в свое распоряжение ядерное оружие. Это имеет огромное значение для Турции. Несмотря на то, что Анкара и Тегеран не являются геополитическими противниками, турецко-персидское соперничество имеет глубокие корни, а Эрдоган - это националист, который очень серьезно относится к престижу, связанному с ядерным статусом.

Но разве Турция не находится под защитой "ядерного зонтика" НАТО? Турция, конечно же, до сих пор остается членом НАТО. Она также является одним из немногих государств - членов НАТО, на территории которого расположено тактическое ядерное оружие США. По разным оценкам, на базе ВВС Турции Инджирлик находится около 50 американских термоядерных бомб B61.

И все же печальная реальность нынешних турецко-американских отношений заключается в том, что большинство граждан Турции считают, что США - это угроза №1 для национальной безопасности Турции. Американская военная поддержка сирийских курдов оказалась неприемлемой для некогда стратегического партнерства. Таким образом, учитывая то, что большинство граждан Турции считают, что Вашингтон хочет помочь курдам в создании независимого Курдистана, значение ядерного зонтика НАТО сводится на нет.

Также не стоит забывать, что недоверие Турции к Вашингтону не является чем-то новым. Даже во время холодной войны Анкара сомневалась в американских обязательствах. Вывод баллистических ракет "Юпитер" из Турции после Карибского кризиса в 1962 году и унизившее Турцию предупреждение бывшего президента США Линдона Джонсона в 1964 году о том, что НАТО не придет на помощь Турции, если ее вторжение на Кипр приведет к ответным действиям со стороны СССР. Турция все это хорошо помнит.

Скептицизм Анкары в отношении американских намерений усилился после окончания холодной войны. Нерешенная курдская проблема Турции, в сочетании с тем фактом, что иракские и сирийские курды стали одними из любимых партнеров Вашингтона, не дают Анкаре покоя.

Наконец, неудавшийся государственный переворот 2016 года еще больше обострил не только двусторонние отношения, но и ядерный вопрос. Несколько самолетов F-16, попавшие в руки сторонников переворота, взлетели с авиабазы Инджирлик. Прозвучали предположения об американском соучастии. Эта теория заговора получила широкое распространение на фоне подозрений в том, что попытка переворота была фактически организована из Пенсильвании диссидентским исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Учитывая подобную турбулентность в турецко-американских отношениях, неудивительно, что многие в Вашингтоне уже поставили под сомнение целесообразность хранения ядерного оружия в Турции. Анкара внимательно следит за американским поиском альтернатив авиабазе Инджирлик. Все это вызвало сильное чувство возмущения в Анкаре.

Кризис между Турцией и США, вызванный покупкой российских ЗРК С-400 и последующей приостановкой участия Турции в программе по производству истребителя F-35, дал понять Анкаре, что ей стоит задуматься о том, может ли она опереться на НАТО и США. Недавние размышления Эрдогана о собственном ядерном оружии нужно рассматривать в рамках этого контекста.

Пока что это только мечты. Но если Анкара действительно начнет стремиться к приобретению ядерного оружия, это превратится в очередной кошмар для отношений между Турцией и Западом.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570197360
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