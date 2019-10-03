Почему таджики не хотят служить в армии? Отвечают душанбинцы

16:59 04.10.2019

Мы также узнали, кого предпочитают выбирать в мужья таджикские девушки – прошедшего армейскую школу или "откосивших" от службы?



Первого октября стартовал осенний призыв в ряды Вооруженных сил. И в ту же ночь под "облаву" попал наш корреспондент Абдуллох Гурбати. Добровольцев идти служить в армию - все меньше. Но почему?



Почему родители не пускают своих детей защищать Родину, при каких условиях они отправили бы в армию детей, как оправдывают сами молодые люди свое нежелание идти служить, и кого предпочтут в мужья девушки – прошедшего армию или не отслужившего?



Наш корреспондент задал этот вопрос людям на улицах Душанбе.









Мусо Бобоходжиев, Парвиз Турсунзода