Как не утонуть в газовом треугольнике? - К.Симонов

17:00 04.10.2019 Как не утонуть в газовом треугольнике



Константин Симонов



Именно риски, стоящие перед Россией и Украиной в сфере газового транзита, и усаживают их за стол переговоров. Сентябрьский раунд не мог принести результата. Если стороны и договорятся, то это произойдет "на флажке". И пока расхождения в позициях весьма серьезны. Однако у каждой есть серьезные аргументы против начала новой "газовой войны". И это значит, что компромисс возможен, пишет Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности.



По мере приближения к сроку истечения транзитного газового контракта с Украиной, а также договора на поставку газа в эту страну (а это произойдет в 10:00 1 января 2020 года) нервозность растет. Стороны выкладывают на стол свои козыри, рассчитывая, что их хватит для того, чтобы оппонент изменил свою позицию. Ведь пока взгляды России и Украины (которую пока поддерживают европейские чиновники) сильно расходятся. Украина предлагает "Газпрому" 10-летний контракт с обязательством качать 60 млрд кубов ежегодно. Чтобы понять, почему "Газпром" не пойдет на это, достаточно вспомнить три цифры. В прошлом году транзит через Украину составил около 86 млрд кубометров. Мощность же "Северного потока-2" – это 55 млрд кубометров, а "Турецкого потока" – 31,5 млрд кубометров. Понятно, что существуют сезонные пики и географические ограничения, но новую инфраструктуру строят не для того, чтобы она стояла пустой.



Парадокс ситуации в том, что на самом деле основное требование "Газпрома" состоит в необходимости выполнения Украиной европейских регуляторных правил. "Газпром" как раз очень хочет, чтобы Украина имплементировала Третий энергопакет и стала жить по европейским механизмам. Все очень просто. Это позволит "Газпрому" не заключать многолетний договор, а ежегодно покупать на аукционе ту транспортную мощность, которая действительно необходима. У Брюсселя нет формальных аргументов против. Ведь он сам говорил, что долгосрочные контракты – пережиток прошлого. Европейцы сами написали правила, которые оказались "Газпром" в кейсе с Украиной более выгодными. Но это означает, что "Газпром" очень скоро сократит транзит через Украину до символических 7–8 млрд кубометров. Именно поэтому Украина любыми путями затягивает переход на европейское энергетическое законодательство – причем с молчаливого согласия самого Брюсселя. Очевидно, что к новому году Украина "жизнь по Третьему пакету" не начнет.



Отметим, что в перспективе именно unbundling "Нафтогаза" и переход на европейские правила торговли мощностью вполне может стать выходом из ситуации. Конечно, это приведет к потере транзитных денег Украиной, но, в конце концов, не Россия придумала такой способ организации транспортировки газа. Именно поэтому Украина и ЕС требуют долгосрочного договора именно сейчас, пока Украина на новые правила еще не перешла, а обходные маршруты не заработали на полную мощь. "Газпром" же предлагает либо заключить годовой контракт, либо продлить на год действующий, но без возможных штрафных санкций по системе "качай или плати".



В этом особый драматизм момента. Получается, что Брюссель уже сам придумал, как отрегулировать отношения между Россией и Украиной. Но поскольку эта схема Украине не выгодна, применять ее она не спешит. Но старый контракт завершится через три месяца. Что и делает новую "газовую войну" вполне вероятной.



Стороны пока рассчитывают, что их оппонент все же дрогнет. Украина делает акцент на невозможности для "Газпрома" выполнить свои контрактные обязательства в грядущий зимний сезон без транзита через старые маршруты. Европейцы пытаются подкрепить позицию Украины тем, что они готовы вводить ограничения на обходные газопроводы. Очевидно, для чего за несколько дней до начала переговоров в Брюсселе решением суда ЕС были возвращены ограничения для работы газопровода OPAL. И почему Дания тянет с выдачей разрешения на строительство "Северного потока-2", хотя для этого нет никаких правовых оснований.



"Газпром" в ответ продолжает интенсивную закачку газа в европейские хранилища. Кроме того, до нового года совершенно точно заработает "Турецкий поток", а также его продление до Болгарии и Греции. Это значит, что данные страны уже от украинского транзита зависеть не будут. Кроме того, будет достроена первая нитка газопровода Eugal, который идет параллельно OPAL и пока может быть использован для доставки до потребителей газа из "Северного потока-1".



Однако "Газпром" понимает, что в варианте "жизни без Украины" уже с начала 2020 года есть определенные риски. Любой срыв контрактов однозначно будет трактоваться как ненадежность "Газпрома" как поставщика и будет чреват серьезными репутационными потерями. А ведь сегодня конкуренция на европейском рынке обостряется.



Правда, для Украины риски на порядок выше. И дело даже не возможной потере транзитных денег. Вопрос стоит в том, как будет организовано снабжение газом самой Украины в зимний период без российского газа. На самом деле Украина не прекращала потреблять российский газ. И дело даже не в карусельном реверсе, организованном на границе со Словакией. Поступающий из России газ потребляется на востоке Украины, его доставка до границы в ЕС носит виртуальный характер. В реальности Украина не тащит газ из Словакии в Харьков и другие регионы на востоке. А вот если российского транзита не будет – это действительно придется делать. В итоге нужно нести серьезные дополнительные расходы на транспортировку газа на восток. Кроме того, не ясно, справится ли довольно древняя украинская ГТС с серьезным изменением принципов работы. И накопленные 20 млрд кубометров газа в хранилищах, о чем гордо говорит "Нафтогаз", могут тут не помочь. Потому что все они находятся на западной границе Украины – ведь строились они под обеспечение транзита из России в Европу.



Кроме того, если ЕС будет ограничивать поставки газа по обходным маршрутам при помощи "мелких пакостей" вроде истории с OPAL, то тогда зимой газа не хватит прежде всего для самой Украины. Естественно, что вначале газ будет потребляться европейцами, а на Украину он будет поставляться по остаточному принципу.



И это станет серьезным вызовом прежде всего для Зеленского. Он пришел к власти не с лозунгами про "победу над Россией любой ценой", как предлагал Порошенко, а как раз с обещаниями улучшить жизнь людей. Зеленский осознал, что большинство населения Украины уже не хочет "затягивать пояса" ради геополитики. Но отказ от компромисса с "Газпромом" может привести к снижению не только температуры в квартирах и домах, но еще и рейтинга Зеленского. Который не сможет объяснить своему избирателю, зачем он начал новую "газовую войну" с Россией.



Собственно, эти риски и усаживают стороны за стол переговоров. Понятно, что сентябрьский раунд не мог принести результата. Если стороны и договорятся, то это произойдет "на флажке". И пока расхождения в позициях весьма серьезны. Однако у каждой есть серьезные аргументы против начала новой "газовой войны". И это значит, что компромисс возможен.



Однако не надо забывать и про четвертую сторону, которая себя может проявить. Это США. Их не устраивают сегодняшние низкие цены на европейских газовых хабах. Ведь США очень хотят расширить свой газовый экспорт в Европу. А что лучше всего разгонит цены? Ответ очевиден – новое газовое столкновение между Россией и Украиной. Кроме того, новый конфликт может дискредитировать "Газпром" как доминирующего сегодня поставщика в ЕС. Поэтому выбор США в этой истории не сложно реконструировать. США будут подталкивать Украину к максимально жесткому варианту действий. Так что не удивительно, что на Украине сегодня самой жесткой позиции придерживается старое руководство "Нафтогаза". И тут во много выбор за Зеленским. Потому что в конечном счете под ударом окажется именно он. Готов ли он выступить против позиции Вашингтона – большой вопрос. Но индикатор есть – это кадровые решения по "Нафтогазу". Если перемен в компании не будет – это сигнал к тому, что радикальный вариант газового спора, увы, станет основным. Источник - valdaiclub.com

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