В Иране схватили "израильскую шпионку" рос-журналистку Юзик. Могут и повесить

18:07 04.10.2019

Журналистку Юлию Юзик задержали в Иране

Российское посольство разбирается в случившемся



МАРИЯ БЕРК



Юлию Юзик обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.



Представители Корпуса Стражей Исламской революции задержали в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Власти обвиняют ее в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Уже завтра, в субботу, должен состояться суд.



В российском посольстве в Иране сообщили "КП", что знают о случившемся.



- Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией. Пока не комментируем, - сообщили в диппредставительстве.



Юлия Юзик несколько лет назад уже работала в Тегеране корреспондентом. Получив приглашение, она снова прилетела в Иран. Но в аэропорту у нее отобрали паспорт, пообещав вернуть при отъезде из страны.



В четверг вечером журналистку задержали прямо в гостиничном номере. Сначала ей отказывали в телефонном разговоре, но затем разрешили позвонить в Москву. Сейчас она находится без всякой связи.



Дочь Юлии Юзик первая сообщила о задержании мамы на странице журналистки в "Фейсбуке".



- Ответив на мамин звонок, бабушка в слезах позвонила мне, сказав, что у мамы большие проблемы: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть ее, но даже слышать ее голос. Ведь телефон отобрали, а других способов связаться с ней нет. В который раз прослушав ее голосовые, оставленные на случай, если случится что-то подобное, я стала думать как помочь: связалась с некоторыми знакомым, собрала для бабушки нужные документы. Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий ее судьбу, нам же остается только ждать и надеяться, - написала дочка журналистки.



Журналистку задержали прямо в гостиничном номере вечером 3 октября.



Юлия Юзик начинала свою журналистскую карьеру в "Комсомольской правде" в Ростове-на-Дону. В 2003 году написала книгу "Невесты Аллаха" о судьбах женщин, решивших стать шахидками.