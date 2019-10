Почему Пентагону уже стало не до Китая. Американское военное сообщество поразила эпидемия суицидов, - НВО

19:06 04.10.2019 Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО



2.10.19



На днях в США взорвалась бомба. Нет, ни наши, ни китайские, ни северокорейские бомбардировщики тут не причем. И дело даже не в террористах. В роли "бомбиста" выступил Пентагон, огласивший 26 сентября 2019 года первый полный доклад о состоянии дел с суицидами среди военнослужащих и членов их семей (2018 Annual Suicide Report). Онакомившись с ним, понимаешь: военная машина США активно перемалывает не только врагов Америки, но и собственных бойцов.



Стремительный рост



Согласно упомянутому пентагоновскому документу, в регулярных войсках в 2018 году по сравнению с предыдущим годом прирост числа суицидов составил 14% (325 случаев против 285), в результате чего в пересчете на 100 тыс. военнослужащих их количество выросло за год с 21,9 до 24,8. В то же время в резервном компоненте ВС, в который входят Резерв ВС и Нацгвардия, потери снизились – 216 человек против 226: резервы видов ВС США – 81 в 2018 году против 93 годом ранее, что в пересчете на 100 тыс. человек дает 22,9 случая против 25,7, а Нацгвардия – 135 и 133 человека соответственно или 30,6 случая на каждые 100 тыс. против 29,8 годом ранее.



В общей сложности, таким образом, в 2018 году лишил себя жизни 541 военнослужащий всх компонентов ВС США, что на 30 человек или 5,9% выше показателя 2017 года. Для сравнения, в ходе так называемых индейских войн 1817-1898 годов от стрел и копий коренных жителей Нового Света пали около 1 тыс. американских военных, а тут за год половина этого от собственных рук!



Причем за последние пять лет число суицидов среди действующих "джи ай" в среднем увеличивается на 6% ежегодно и в расчете на 100 тыс. военнослужащих выросло с 18,5 случаев до 24,8. Наблюдается рост этого показателя и среди резервистов.



Справиться с такой негативной тенденцией американские генералы и адмиралы пока не могут. Дело дошло до того, что Дональд Трамп был вынужден подписать в марте с.г. специальный указ, направленный на активизацию мероприятий по борьбе с этим злом, поражающим и членов семей военнослужащих. Информация по последним была представлена впервые, но лишь за 2017 год: потери здесь – 186 человек, из них 17 сами носили погоны. Впрочем, говорится в докладе, эти данные могут быть не полными.

В русле общенациональной тенденции

"Число суицидов среди гражданского населения возрастает, аналогичные тенденции наблюдаются и в Вооруженных силах", – указывают авторы доклада, стремясь, вероятно, еще раз показать, что армия неотделима от народа, а потому ей присущи те же негативные тенденции, что имеют место среди населения страны в целом. Но так ли это?



Да, с одной стороны, личный состав ВС набирается из граждан США, которые, как показывает исследование, обнародованное в прошлом году Национальным институтом психического здоровья (NIMH), все более склонны радикально сводить счеты с жизнью. Так, в 2001-2017 годы число суицидов среди американцев на 100 тыс. человек выросло на 31% (с 10,7 до 14,0). Наиболее подверженными этому злу оказались мужчины – у них данный показатель в 2017 году оказался в 3,7 раза выше, чем у женщин (22,4 против 6,1 случая на 100 тыс.). Зато у слабого пола за 2001-2016 годы он рос более активно: с 4,1 до 6,1, т.е. почти в 1,5 раза, у женщин против примерно 1,2 раза у мужчин (22,4 и 18,2).



"По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2017 году суициды стали десятой по значимости причиной смерти в США, унеся жизни более 47 тыс. человек, – указывается в исследовании NIMH. – Суициды были второй по значимости причиной смерти среди лиц в возрасте от 10 до 34 лет и четвертой – среди лиц в возрасте от 35 до 54 лет".



"В Соединенных Штатах было более чем в два раза больше самоубийств (47173 случаев), чем убийств (19510 случаев)", – с тревогой резюмируют в NIMH.

Однако переносить тенденцию среди всего населения страны на военнослужащих в данном случае, как представляется, не совсем корректно. Ведь общенациональные данные учитывают случаи суицидов среди всех категорий населения, включая и неблагополучные, а люди в погонах, прежде чем надеть униформу, проходят жесткий отбор, в том числе и медицинский, позволяющий отсеять физически и морально слабых. Поэтому общенациональная тенденция, по идее, не должна оказывать прямого влияния на то, что творится в армии. И в Пентагоне это, судя по всему, понимают.

"Хотя уровень самоубийств среди большинства наших военных сопоставим с общегражданскими показателями, это вряд ли утешает", – сказала журналистам исполнительный директор Управления по вопросам устойчивости сил при помощнике министра обороны США по кадрам и боевой готовности доктор Элизабет Ван Винкл. "И наши цифры не движутся в правильном направлении", – добавляет она.



Есть тут и такой нюанс. В целом по стране приведенные цифры даются для граждан в возрасте от 10 лет и выше. Если же взять в расчет только те возрастные группы, представители которых законодательно могут проходить службу в ВС США, то ситуация будет просто шокирующей.

"В 2017 году уровень суицидов среди населения США в возрасте от 17 до 59 лет составил 18,2 смертей на 100 тыс. человек. Для сравнения, среди военных в 2017 году этот показатель колебался от 21,9 в активном компоненте до 29,8 в Национальной гвардии. На первый взгляд, уровень суицидов среди военных явно выше, чем среди гражданского населения – в зависимости от компонента, как минимум на 48%", – признают авторы пентагоновского доклада.



Выходит, люди в погонах оказались менее устойчивы перед этим злом, чем простые граждане? "Состав военнослужащих и населения США значительно различается по возрасту и полу, а от этих двух факторов сильно зависит риск совершения самоубийства", – пытаются, впрочем, объяснить ситуацию авторы доклада.

"После устранения различий в возрасте и поле между этими группами населения, уровень суицидов в Вооруженных силах в 2018 году оказался примерно эквивалентен таковому среди населения США для всех компонентов, кроме Национальной гвардии", – указывают они далее, фактически еще раз признавая тот факт, что даже после "устранения различий" проблема отнюдь не исчезает.



Особенно в Нацгвардии, где количество трагических случаев в пересчете на 100 тыс. человек превышает показатель среди гражданских – 29,8 против 22,4 в 2017 году. А в 2018 году он в Нацгвардии вырос и вовсе до 30,6. "В этом плане мы изучаем Национальную гвардию", – говорит доктор Ван Винкл, отмечая, что пока в Пентагоне не готовы делать выводы о том, почему у нацгвардейцев сложилась такая тяжелая ситуация.



Пехоте труднее всех



Сразу скажу, что ситуация с суицидами в ВС США, судя по обнародованным на сегодня документам, сложилась крайне серьезная. Причем, согласно докладу Пентагона, в абсолютных цифрах наиболее подвержены этому вирусу оказались военнослужащие Сухопутных войск (СВ). В минувшем году в этом виде ВС имели место 139 суицидов, что составило 42,8% от общего их числа по активному компоненту ВС и на 25 случаев или 21,9% превысило показатель 2017 года. В 2016 году их было тоже много – 130.



Резерв СВ в этом плане оказался даже лучше, поскольку здесь в 2018 году зафиксировано на 23,8% меньше случаев, чем в предыдущем: 48 (25,3 случая на 100 тыс. человек) против 63 (32,1). Правда, это выше, чем в 2016 году, когда эти показатели были соответственно 41 и 20,6, что дает прирост на 17,1% и 22,8% соответственно.

Впрочем, если мы возьмем только данные в пересчете на 100 тыс. человек, то сомнительную пальму первенства здесь можно уверенно отдать американским "морским солдатам". В минувшем году в Корпусе морской пехоты (КМП) зафиксировано 31,4 суицида на 100 тыс. военнослужащих, что существенно, на 34,2%, выше показателя 2017 года (23,4 случая) и на 56,2% выше, чем в 2016 году (20,1). В абсолютных выражениях это выглядит так: 2016 год – 37 суицидов, 2017 год – 43, 2018 год – 58. А вот в Резерве КМП за последние три года зафиксирована противоречивая динамика: 2016 год – 19 случаев, 2017 год – 10, 2018 год – вновь 19.



Минимальный же рост в абсолютном и относительном выражении был зафиксирован в ВМС: 2017 год – 65 случаев (20,1 на 100 тыс.), 2018 год – 68 (20,7). Но если мы копнем глубже, то вновь увидим негативную тенденцию: в 2016 году зафисировано 52 суицида, что дает 15,9 случая на 100 тыс. человек, а это значит, что прирост в 2018 году относительно 2016 года составил по этим показателям 30,7% и 30,2% соответственно. Во флотском Резерве ситуация в целом схожа с той, что имеет место в Резерве КМП: 2016 год – 10 случаев, 2017 год – 9, 2018 год – 11.

В конечном итоге самыми стойкими и не желающими просто так отдать врагу свои жизни (ведь суицид военнослужащего – это фактически боевая потеря в той же войне с глобальным террором), оказались летчики. Так, если в 2017 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался незначительный рост (2016 год – 61 случай или 19,4 случаев на 100 тыс. человек, 2017 год – 63 и 19,6 соответственно), то в 2018 году зафиксировано 60 случаев, что дает 18,5 на 100 тыс. человек.



Еще лучше обстоит дело в Резерве ВВС, где в минувшем году зафиксировано всего 3 случая, тогда как в 2017-м и 2016-м годах их было 11 и 10 соответственно. То есть в годовом выражении падение превысило 3,6 раза. Хотя, оговоримся, на более длинном временном отрезке – в период 2011-2018 годов – в регулярных ВВС наблюдается незначительная, но все же восходящая динамика.

В общем, как видим, интеллектуальный уровень и, если можно так сказать о личном составе, коэффициент оперативного напряжения видов ВС США дает о себе знать и в склонности их военнослужащих к суицидам: наиболее высокоразвитые с технической точки зрения летчики, считающиеся во многих странах элитой ВС, в относительном выражении менее всех склонны досрочно разрывать контракт с жизнью. Ну а пехота – и простая, и морская – не только выносит на себе всю тяжесть войны и связанных с этим лишений, но и, судя по всему, более всех страдает от этого в психологическом плане.

В то же время, подчеркну это еще раз, согласно представленным в докладе данным, тенденция роста суицидов за последние пять лет наблюдается в итоге по всем видам активного и резервного компонентов ВС США. А "наиболее статически значимый рост" этого показателя в пересчете на 100 тыс. человек наблюдается почему-то в последние 3-4 года в ВМС и КМП, а с 2014 года – и в Нацгвардии. Точная причина этого пока не ясна.



Отберите у них оружие!



Весьма важен и такой момент. Согласно докладу, наибольшие потери от суицидов понес рядовой и младший командный состав – на них пришлось в совокупности 91,1% от общего числа случаев в регулярных ВС, 92,6% в Резерве и 93,3% в Нацгвардии. А следом, что удивительно, идут не уорент-офицеры, а полноценные офицеры – на них в регулярных ВС пришлось 8,6% всех случаев, в Резерве – 6,2%, а в Нацгвардии – 6,7% от общего числа трагичных случаев, зафиксированных в 2018 году. Потерять за год 28 офицеров разного ранга по такой причине – это вообще-то катастрофа.



Особо в Пентагоне указывают на то, что в подавляющем большинстве случаев добровольного ухода из жизни главным средством стало огнестрельное оружие: в регулярных ВС на него пришлось 60% случаев, в Резерве – 61,7%, а в Нацгвардии – 69,6%. Стало оно основным средством сведения счетов с жизнью и для членов семей военнослужащих и резервистов, исключая Нацгвардию, а также для мужской части ветеранского сообщества Америки, где его доля по итогам 2017 года – 70,7% (у женщин-ветеранов этот показатель, впрочем, тоже высок – 43,2%).



"Данные, не относящиеся к военным, показывают, что риск суицида в 6 раз выше в семьях, где имеется огнестрельное оружие, хотя этот риск может быть уменьшен, если оружие хранится незаряженным и/или запертым, – указывается в исследовании группы специалистов Национального центра по вопросам ветеранов в Солт-Лейк-Сити и Научно-исследовательского центра медслужбы ВМС в Сан-Диего, опубликованном 16 августа с.г. на сайте "Журнала Американской медицинской ассоциации". – Поскольку попытки использования огнестрельного оружия имеют очень высокие показатели смертности, безопасная практика хранения огнестрельного оружия может стать важным компонентом комплексной профилактики самоубийств в Вооруженных силах".



В этой связи журналисты тут же вспомнили о том, что в исследовании, которое в свое время проводилось в ВС Израиля, выяснилось: как только в 2006 году израильским военнослужашим запретили брать с собой домой оружие по окончании служебного дня, количество суицидов с использованием "стрелковки" снизилось на 40%.

Однако, как представляется, для ВС США это не выход, поскольку в Америке на руках у граждан, в том числе и у военнослужащих, находится огромная масса личного, а отнюдь не служебного оружия. К тому же, как указано в исследовании, размещенном на сайте "Журнала Американской медицинской ассоциации", в более чем 95% случаев суицидов люди в погонах использовали личное, а не служебное оружие.



А вот применяемая в Пентагоне практика "лишения доступа к личному оружию" тех, кто, по мнению командира, склонен наложить на себя руки, во многом себя, как указывают американские СМИ, оправдывает. Вполне возможно, что на волне страхов перед захлестывающей американскую армию эпидемией эту практику закрепят на официальном уровне (пока официальных документов на этот счет в МО США нет). Хотя не совсем ясно, как командиры будут выявлять наличие личного оружия у "подозреваемого", если кроме официально купленного оружия у него может сохраниться и дедушкин "парабеллум" или "кольт".

В заключение отмечу, что, несмотря на то, что еще в декабре 2015 года в Пентагоне была принята стратегия борьбы с суицидами в армии, в целом ситуация по американскому военному ведомству пока к лучшему особо не изменяется.



"Я хотел бы сказать вам, что у нас есть ответ на вопрос, как предотвратить самоубийства в Вооруженных силах в будущем", – вот и все, что смог сказать министр обороны Марк Эспер журналистам во время посещения 25 сентября с.г. военно-морской базы Норфолк, где ранее всего за неделю свели счеты с жизнью сразу 4 моряка с находящегося там в ремонте атомного авианосца "Джордж Буш". А еще министр охарактеризовал ситуацию с суицидами в ВС США как "национальная эпидемия".

Заявление доктора Эспера имеет под собой все основания, поскольку вирус суицида поразил не только ВС, но и сообщество военных ветеранов Америки. Так, согласно обнародованному в сентябре с.г. докладу Управления по вопросам психического здоровья и предупреждения суицидов Министерства по делам ветеранов военной службы США, в 2017 году самостоятельно свели счеты с жизнью 6139 ветеранов, плюс то же самое сделали еще 919 бывших военнослужащих Резерва ВС и Нацгвардии, по разным причинам не оформившие статус ветерана (т.е. общая цифра – 7058 человек). Причем тенденция – нарастающая: 2005 год – 5787 случаев (15,9 в день), 2017 год – 6139 (16,8), то есть рост на 6%. Впрочем, среди гражданского взрослого населения рост – аж 43,6%!

Но как же может быть иначе, если статус ветерана в Америке не всегда дает право на приличную жизнь. Так, например, на январь 2017 года бездомными числились около 40 тыс. ветеранов, из которых 15,3 тыс. вынуждены были ночевать под открытым небом.

Поэтому не вызывает удивления тот факт, что данные за 2017 год не являются чем-то исключительным: в среднем в период 2008-2017 годов ежегодно в США разрывали контракт с жизнью более 6 тыс. ветеранов, а общие потери от данной эпидемии за 2005-2017 годы – почти 79 тыс. человек. Это больше, чем все Командование сил спецопераций ВС США со всеми резервистами и гражданским персоналом!

Так и войны с Китаем никакой не понадобиться – американцы "позаботятся" о своей армии сами. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570205160

