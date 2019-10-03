Как 4 советские "Катюши" решили исход гражданской войны в Анголе

19:51 04.10.2019 Сражение при Кифангондо: роль русских "градов" в гражданской войне в Анголе



Автор: Дарина



Кто захватит главный город страны ко дню признания суверенитета государства – тот и победил. Осенью 1975 г. в Анголе бушевала гражданская война. Стороны яростно боролись за власть друг с другом. Однако правительственная армия обладала серьезным аргументом – русскими "градами".



Политическое "лоскутное одеяло" в Анголе



Ангола, являвшаяся португальской колонией, очень долго боролась за свой суверенитет. В конце концов, в начале 1975 г. в г. Алвор метрополии появилось переходное правительство Анголы, в состав которого входили 3 ключевых партии: МПЛА (Народное движение за свободу Анголы), УНИТА (Национальный союз за полный суверенитет Анголы), ФНЛА (ранее эта партия именовалась УПА – Союз наций Анголы; в 1975 г. – Национальный фронт освобождения Анголы).



Первая из вышеуказанных группировок находилась под руководством А. Нето. Она находилась в союзнических отношениях с Алжиром и Советским Союзом. Помощь со стороны двух государств включала и поставки вооружения. В частности, МПЛА получала от них минометы, мобильные ракетные установки "Град-П", автоматы и др.



Национальный фронт освобождения Анголы советских большевиков не жаловал, поэтому ему помогали Заир и Америка. Глава партии Х. Роберто был популярен на Западе.



В 1966 г. от Национального фронта отсоединился УНИТА под руководством Ж. Савимби, являвшегося бывшего главой МИД Анголы. Эта партия склонялась к КНР и придерживалась левого блока. В то же время она была против Советского Союза.



Происходили обыденные для знойного континента того времени события. Прежние хозяева – португальцы – оставляли Анголу, а новые дрались за власть.



Довольно быстро выяснилось, что мирным путем это сделать не получится. В стране разгорелась гражданская война. Союзников и врагов нередко разделяли не по политическим взглядам, а по племенной принадлежности. Еще во время войны за суверенитет воины племени мбунду не могли уяснить, с какой стати они обязаны помогать воинам из племени баконго.



В июле солдаты Народного движения за свободу Анголы при помощи 2-х БТР-152 из Алжира захватили Луанду – главный город страны.



В конце лета на поддержку МПЛА прибыли кубинские военные инструкторы. Лидеру Кубы в тот период ситуация в Африке была небезразлична. Солдаты кубинских войск специального назначения уже около 10 лет втайне учили повстанцев Анголы воевать с бойцами армий западных держав, да и сами приобретали боевой опыт. 10.11.1975 г. представители Португалии должны были навсегда оставить столицу, а сама Ангола в 1976 г. – объявить о суверенитете. Теоретически всю власть в государстве получала МПЛА.



Три фронта



На практике же позиции партии были очень слабыми. На севере государства Национальный фронт освобождения Анголы при помощи вооруженных сил Заира атакой шел на д. Кифангондо, стоявшей на ключевых дорогах к столице. В анклаве Кабинда, славящимся изобилием "черного золота", яростно защищался маленький гарнизон солдат с Кубы. С южного направления колонны армии Южно-Африканской Республики, воевавшей на стороне ФНЛА, быстро продвигались к Луанде.



Высоты у вышеназванной деревни давали возможность вести огонь по всем подходам к столице с восточного и северного направления. Тут защищались примерно 890 солдат – местные воины и несколько десятков бойцов Фиделя Кастро. В их распоряжении было по 1 батарее минометов калибров 82 и 120 мм, три орудия ЗИС-3 калибра 76 мм, установки "Град-П". Также в наличии у них имелся взвод ЗПУ-4 – счетверенных пулеметов калибра 14,5 мм.



С помощью 5 пушечных колесных танков "Панар" и артобстрела из 2 пушек Д-30 войска Национального фронта освобождения Анголы уже 3 раза предпринимали попытки сломить оборону МПЛА, но всякий раз терпели неудачу.



Советники из ЮАР подумали и предложили лидеру ФНЛА временно отступить, чтобы собраться с силами. Роберто мог пойти на риск и напасть еще раз, либо потерять возможность разгромить ослабленного врага. Глава партии решил пойти ва-банк.



Роберто собрал 2 000 солдат своей группировки, 2 подразделения вооруженных сил Заира (до 1,2 тыс. бойцов) и 154 военнослужащих португальской армии во главе с подполковником Жилберту Сантуш и Каштру. По иным сведениям в общей сложности силы ФНЛА составляли немногим более 2 000 человек.



Вдобавок 9-16 БТР "Панар", 6-10 безоткатных орудий калибра 106 мм на внедорожниках, 3 пушки G2 калибра 140 мм из ЮАР и 1 130-мм ствол из Заира, произведенный в Корее (изначально было 2 орудия, но у другого 07.11.1975 г. взорвался ствол, в результате чего артиллеристы погибли).



Наконец, имелись минометы. Пушки находились в ведении 20 артиллеристов из ЮАР во главе с майором Д. Бошем (в общей сложности в месте сражения находилось 52 солдата ЮАР). Южно-Африканская республика помогала и авиацией, отправив в качестве поддержки ФНЛА 3 самолета "Канберра".



Но произошло то, чего никто не ожидал.



Сюрприз от "Градов"



СССР иногда предпочитал не разглашать информацию о своих внешнеполитических действиях. В связи с этим до объявления Анголой своего суверенитета помогал МПЛА не непосредственно, а через Конго.



Поэтому первоначально, 01.11.1975 г., на транспортном самолете "Антей" АН-22 из Советского Союза привезли 4 орудия БМ-21 "Град" (с 40 "трубами" для запуска взамен 1, имевшейся у модели "Град-П") в Браззавиль (главный город Конго).



Железнодорожные пути этой страны с узкой колеей не позволяли транспортировать по ним военную технику. Тогда русский АН-22 привез "Грады" по одному в порт Пуэнт-Нуар, в котором теоретически подобная авиамашина вообще не могла приземлиться. Из порта БМ-21 "Град" на морском судне Кубы "Ла Плата" (плававшем под знаменем Сомали) приплыли 02.11 – 03. 11.1975 г. (по иным сведениям 07.11.1975 г.) в столицу Анголы.



Всего за несколько часов до начала наступления группировки Х. Роберто образовался сюрприз: защиту укрепили отечественные установки БМ-21 и 120 солдат войск специального назначения государства Фиделя Кастро, экстренно прибывших из кубинской столицы. В результате в траншеях засело 1,3 тыс. бойцов, из которых 230 приехали из Кубы.



В первой половине дня 10.11.1975 г. Национальный фронт освобождения Анголы перешел в атаку на Кифангондо. Нападающие шли открыто, не ожидая встретить со стороны врага серьезного сопротивления. Защищающиеся подождали, пока силы ФНЛА подойдут поближе, а затем стали в упор расстреливать вражеских солдат из орудий ЗПУ-4 и ЗИС-3.



Передние линии атакующих перемешались, и в самое большое скопление нападавших прилетело 40 снарядов БМ-21. Атакующие запаниковали. Бойцы ФНЛА массово сбежали, оставив 6 пылающих единиц техники и свыше 120 погибших. Затем Народное движение за свободу Анголы нанесло удар и по главным силам. За все сражение защитники Луанды выпустили по врагу больше 700 снарядов.



Пушки ЮАР советским "Градам" не могли достойно ответить, т.к. снаряды гаубиц попросту не могли долететь до местонахождения БМ-21.



В результате военнослужащие Южно-Африканской республики попросту молча сбежали, покинув свои пушки на произвол судьбы.



Бойцы ФНЛА прозвали поле боя "Дорогой смерти". Данная партия официально объявила о 345 убитых со своей стороны.



Со стороны защищающихся погиб 1 анголец, который несвоевременно высунулся из траншеи. Получили ранение 5 человек, включая 2 военнослужащих с Кубы. На других участках атаки также смогли отразить. Народное движение за свободу Анголы оставили столицу за собой. Таким образом, 4 отечественных "Града" определили исход гражданской войны в африканском государстве.



Википедия

"Катюша" - появившееся во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии (в первую очередь и первоначально - БМ-13, а впоследствии также БМ-8, БМ-31 и других). Такие установки активно использовались Рабоче-крестьянской Красной армией во время Второй мировой войны. Популярность прозвища оказалась столь большой, что "Катюшами" в разговорной речи стали нередко именовать и послевоенные РСЗО на автомобильных шасси, в частности БМ-14 и БМ-21 "Град". Источник - Военный обозреватель

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