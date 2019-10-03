Ташкент может стать местом первого в мире музея эвакуации

20:03 04.10.2019

На постсоветском пространстве немало музеев, посвященных не только Великой Отечественной войне, но и ее крупнейшим сражениям, героям, воинским соединениям, различным сторонам истории.



На берегу Ладожского озера открыт Музей Дороги жизни, спасшей жителей блокадного Ленинграда поставками продовольствия и эвакуацией в тыл 1,1 миллиона человек. В Кронштадте создается музей в память об участниках Таллинского прорыва – эвакуации Балтийского флота с войсками и гражданским населением в августе 1941 года.



Но до сих пор нет музея специально по теме эвакуации, сохранившей в годы войны жизни 20,4 миллиона беженцев, более 2700 предприятий, промышленный, научный, творческий потенциал страны для общей Победы народов СССР.



В марте 2019 года потомки эвакуированных в Ташкент выступили с инициативой открытия такого мемориального учреждения в столице Узбекистана, принявшего в годы войны 1,5 миллиона беженцев, Ленинградскую консерваторию, Московский театр "Ленком", Одесскую киностудию, видных деятелей культуры: А. Ахматову, А. Толстого, К. Чуковского, И. Грабаря, С. Герасимова, И. Хейфица, Ф. Раневскую и других.



Это предложение было вновь озвучено и поддержано учеными на Международной научной конференции "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны", которая прошла в Ташкенте 27 сентября 2019 года в преддверии 75-летия Победы над фашизмом.



На конференции коллеги из дружественных стран на уникальных архивных материалах рассмотрели ход эвакуации населения, промышленных предприятий, учреждений из западных регионов СССР в Узбекистан, организацию их приема, размещения и поддержки, сотрудничество эвакуированных и местных кадров в создании на территории Узбекистана новых отраслей промышленности, Академии наук Узбекской ССР и других.



Темир Исаев