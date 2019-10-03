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Суббота, 05.10.2019
00:30  Societas eurasicaea и перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС
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Societas eurasicaea и перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС
00:30 05.10.2019

Юрий Кофнер

За свою начальную пятилетку Евразийский экономический союз (ЕАЭС) уже может показать первые успехи. Самые ощутимые из них – общий рынок труда и единая таможенная территория. В то же время Союз еще испытывает сложности в обеспечении свободной торговли на внутреннем рынке из-за трудностей в устранении нетарифных барьеров и появления все новых. Это обстоятельство также косвенно мешает реализации заявленной в Договоре о ЕАЭС цели по "содействию модернизации национальных экономик", пишет Юрий Кофнер, эксперт Евразийского сектора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, научный сотрудник ИИАСА.

Так, за пять лет, с 2014 по 2018 год,, доля внутрисоюзной торговли по отношению к внешней торговле с третьими странами не изменилась и сохранилась на среднем уровне в 13,5%. А в структуре взаимной торговли между государствами-членами доля товаров с более высокой добавленной стоимостью (агропромышленная продукция, химическая продукция, машины и оборудования) также не увеличилась и сохранилась на среднем уровне в 45%. На внешнем рынке ситуация еще хуже, где объемы экспорта данной категории товаров пропорционально противоположены ценам на нефть: от пикового показателя в 16,4% в 2016 году к 2018 году они снова вернулись к уровню 2014 года в 11%.

В качестве одного из способов решения этой проблемы в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сейчас присматриваются к яркой идее создания транснациональных евразийских корпораций и брендов. Но как это может выглядеть, и что надо сделать, чтобы данная инициатива сработала?

Societas eurasicaea

Скорее всего, данное предложение подразумевает введение новой юридической категории "евразийская компания" как особой категории в наднациональном праве Союза и в национальных законодательствах его стран-участниц. Особенность такой коммерческой организации заключается в том, что она может наиболее свободно работать во всех государствах-членах объединения без отдельного прохождения процедур предоставления национального режима в каждом из них.

Как многие другие "первые" в истории региональных интеграционных объединений, подобное юрлицо впервые было введено в Европейском союзе в 2001 году, где оно называется "societas europaea" (S.E.) и показало себя относительно успешным. Так, с того момента к 2018 году были зарегистрированы свыше трех тысяч таких акционерных обществ, включая такие известные во всем мире бренды, как Airbus , Allianz, BASF, E.ON, LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton, SAP, Schneider Electric и другие.

В то же время институт "societas europaea" обнаружил ряд особенностей, и ЕАЭС стоит учиться на европейском опыте.

Во-первых, странам Европейского союза не удалось договориться о предоставлении "европейским компаниям" чисто наднационального статуса, т. н. "28-го режима" . В итоге права и обязанности S.E. формируются гибридом директив Еврокомиссии и национального законодательства, что ограничивает их изначально запланированную свободу действия. Аналогично страны ЕАЭС вряд ли более готовы отказаться от своего регуляторного суверенитета в этом отношении.

Во-вторых, страна уплаты налогов "европейских компании" вначале определилась принципом реального местонахождения ее головного офиса (real seat principle). Однако в 2005 году Суд Европейского союза пришел к выводу, что это противоречит праву на свободу движения предприятий в рамках единого экономического пространства. Теперь в итоге "европейские компании" уплачивают налоги по месту регистрации (seat of registration principle), что дает им возможность выбрать страну с наиболее благоприятным налоговым режимом. Киргизия смогла бы извлечь значительную выгоду в случае принятия подобного принципа в ЕАЭС.

В-третьих, образование societas europaea особенно интересно в тех случаях, когда она полностью освобождается от уплаты налога на прибыль или дает преференциальное право на получение финансирования со стороны Европейской комиссии и европейских финансовых институтов развития (EIB, ERDF, EFSI). Например, благодаря S.E. на основе государственно-частного партнерства был построен Бреннерский тоннель, соединяющий Австрию и Италию и получивший финансирование в рамках программы по развитию трансъевропейской транспортной сети (TEN). С учетом официального обязательства поддерживать "инфраструктурные проекты с интеграционным эффектом" Евразийский банк развития (ЕАБР) мог бы предоставлять "евразийским компаниям" льготное кредитование на подобные проекты в ЕАЭС. А главы государств-членов ЕАЭС смогли бы рассмотреть возможность внесения изменений в Договор о ЕАЭС (Статья 93 и Приложение 28), чтобы дать промышленным компаниям, оформленным в качестве societas eurasicaea и реализующим производственную деятельность хотя бы в трех государствах-членах Союза, право на получение особых промышленных субсидий. Например, тех, которые в ином случае были бы для них запрещены.

В-четвертых, "европейская компания" может иметь либо двухзвенную (наблюдательный совет и управление), либо однозвенную структуру (совет директоров). Данная возможность выбора стала поводом для многих национальных компаний Европы преобразоваться в S.E., т. к. им хотелось поменять свою структуру управления.

В-пятых, было принято решение, что преобразование национальной (-ых) компании (-ий) в S.E. не должно ухудшать положение и права наемных рабочих Можно рассмотреть целесообразность включения подобного принципа и в ЕАЭС.

В-шестых, опросы показали, что решение преобразоваться в societas europaea чаще всего обусловлено не вышеперечисленными особенностями, а имиджевой причиной. Само название должно подчеркнуть образ крупной региональной и международной корпорации. Может быть, это также будет представлять интерес для компаний стран Евразийского союза.

Перед введением собственной правовой категории "societas eurasicaea" в ЕАЭС стоить хорошо обдумать все эти варианты. В Европейском союзе с момента первого внесения предложения о "европейской компании" в 1970 году до принятия официального статута о ней в 2001 году прошло ни много ни мало более 30 лет.

Текст полностью
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/societas-eurasicaea/

Источник - valdaiclub.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570224600
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