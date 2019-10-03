Какие экономические макромодели победят в будущем мире? - Олег Залесов

07:33 05.10.2019

Про ссудный капитал и кредит



Мало кто, читая Девятова, лезет себе в память за пониманием тектоники тезисов НЕБОПОЛИТИКИ. Написал Девятов, что готовится переход в новый валютный мир, и, вроде бы понятно, что старый плох, но чем плох и почему – все время забывается. Никто и пальцем не пошевелит против тектонической волны, а ее механизм все знают, но не желают менять.



Школа Здравого Смысла раз двести писала, что колеса экономики крутятся только в смазке кредита, а он суть есть капитализация будущего, как совокупности прибавочной стоимости будущего труда и будущей стоимости больших совокупных результатов труда.

Сталин это знал и кредитовался под громадье собственных планов. Труд крестьян в плохом климате с урожаем "в 2,5 раза от посеянного" создает крайне мало кредита. Одновременная постройка гидростанции, мартена, прокатного стана, шарикоподшипникового, дизельного завода и судоверфи заслуживает кредита, а осмысленное строительство пяти ста подобных комплексов может купаться в деньгах, данных под залог будущей продукции. Так было в условиях "пустой бесконечной Земли" начала ХХ века.



А сейчас этих условий нет: Земля населена и освоена. Банки владеют всей информацией о недрах и возможностях современного земледелия в конкретных климатических условиях всякого данного квадратика суши. Не банки-склянки, конечно, а БАНКИ.



Взрослыми банками все возможности-шансы-риски давно просчитаны. Точно известно, что если закачать в конкретно данные шесть подмосковных соток миллион долларов, то получить с них можно будет две трети от продукции воронежских шести соток и половину от краснодарских, и то: если не отвлекаться на строевую подготовку.

Самое грустное, что подмосковные 6 соток успешно сравниваются с украинскими, и вообще - зарубежными. Отжатие возможной прибыли с "традиционных бизнесов" идет с борьбой за доли процента и кредит "традиционным бизнесам" предоставляется только под залог.

Залогом выступает недвижимость и только она. Причем в случае с подмосковными сотками и другими неконкурентоспособным проектами, доходом банка становится именно премия за отнятые сотки. Дальше наступает момент истины: отнятых объектов становится слишком много.



Хорошо было Гонконгу, когда стоимость недвижимости в нем питалась жизнями бесконечных беглецов с континента, в том числе богатых, но не владеющих иностранными языками, китайцев. А сейчас гонконгские небоскребы не нужны банкам. Вся гонконгская недвижимость в двойном-тройном закладе, и, хуже всего, она больше не дорожает. Под что кредитоваться? Под недвижимость Россия кредитоваться не может, потому что в феврале ноутбуки в Гонконге не замерзают при открытых окнах, а в России замерзают повсеместно.



Хорошо бы кредитоваться под нечто прорывное, которое вдруг материализует из воздуха, такой эскалатор, на котором вся Россия въедет в XXI век, как СССР въехал в XX и, желательно, без мировой войны. Вот нанотехнологии. Но исследования проведены, результаты украдены. Теперь под них сможет кредитоваться кто-то иной, и, даст Бог, "там" такой эскалатор будет создан.



В глобальной экономике для России значимый кредит невозможен. Значит, будем жить "на свои". А "свои" у нас нефть и газ. При наличии "неворовской" элиты можно было бы "ехать дальше", высадив максимум безбилетных пассажиров, но .... против кредита не попрешь. Глобальные механизмы кредита позволяют противопоставить труду и воле "дарагих расиян" злую волю банкометов кредита, подкрепленную трудом всех экономик мира. Новый валютный мир должен смочь разрешить противоречия между странами, где недвижимость переоценена и странами, где она ничего не стоит из-за ущербности климатических условий.



Предстоит вырвать права кредитной эмиссии у владельцев земли и недвижимости и передать их ... "самовыравнивающему математическому алгоритму". А для этого ... отменить частную собственность на землю, уничтожить национальные государства, определить границы по "территориально-промышленным комплексам" и, подумайте сами, скоро ли все подобное сбудется?



Небополитики утверждают, что скоро, но не везде.

После двух пилотных проектов:

Первый проект: британский крипто-фунт, который позволит переползти сэрам и пэрам во главе с Виндзорами в новое мироустройство в качестве хозяев, или, во всяком случае, держателей рецепта.



Второй проект: дальневосточная транснациональная зона развития, о возможностях которой лучше всех знает и рассказывает опять же Девятов.

А вот какой будет война ПОСЛЕ двух успешных проектов, никто угадать не берется. Может и не будет никакой войны!

Россия, в качестве части Третьей Орды, выглядит как ремонто- да и вообще пригодная к продолжению существования. При этом Украина в Третью Орду войдет вместе со Словакией и Венгрией, а вот Белоруссия с ее очень серьезным еврейством торговаться станет так долго, что про нее "забудут".



Исполнил Олег Залесов

No704 от 02.10.19