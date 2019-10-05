"Самоубившийся" растлитель Джеффри Эпштейн работал на израильскую разведку

08:06 05.10.2019

Дмитрий СЕДОВ | 05.10.2019



Эта странная американо-израильская дружба...

История с загадочной смертью в августе в тюрьме Нью-Йорка американского миллиардера Джеффри Эпштейна получила неожиданное продолжение.

Одна из версий расследования заключается в том, что у Эпштейна был огромный массив компрометирующего материала на все группы американских верхов. Он принуждал несовершеннолетних девочек из бедных семей заниматься проституцией с богатейшими людьми Америки, документировал сцены секса и, когда было нужно, шантажировал клиентов.



Так вот, становится известно, когда это было нужно.

У Эпштейна была целая индустрия. Она втягивала огромное число клиентов. Живой товар поставляли нелегальные торговцы из Франции, встречи проводились в комфортабельных гостиницах, на специально оборудованном авиалайнере "Лолита-Экспресс", а также в особняке Джеффри Эпштейна на Палм-Бич во Флориде, находившемся в нескольких минутах ходьбы от загородного клуба и резиденции Дональда Трампа Mar-A-Lago.

Среди клиентов торговца живым товаром были крупные американские чиновники и политики самого высокого ранга, например Билл Клинтон. Полученные таким путем материалы могли похоронить карьеры не одной сотни человек.



Сейчас следствие лишь набирает обороты, а в СМИ уже появилась новая сенсация: Джеффри Эпштейн был агентом израильской разведки, имевшим задание затягивать в компрометирующие ситуации с помощью сексуального шантажа влиятельных людей из США.



Бывший руководящий сотрудник израильской военной разведки Ари Бен-Менаше (Ari Ben-Menashe) дал интервью, в котором сообщил, что Джеффри Эпштейн и его сожительница Гислен Максвелл (Ghislaine Maxwell) еще в 1980-х годах работали на израильскую разведку.

Пояснения бывшего разведчика разворачивают картину работы израильтян в США. По словам Ари Бен-Менаше, британский миллиардер, владелец медиагруппы Daily Mirror Роберт Максвелл (Robert Maxwell) являлся агентом израильской разведки и выполнял задания особой важности. В распоряжении Максвелла имелась агентурная группа, в которую входил и сам Ари Бен-Менаше. Эта группа занималась, в частности, аферами с продажей израильского оружия Ирану. Эпштейн попал в поле зрения Максвелла в связи с тем, что стал ухаживать за его дочерью Гислен и появились перспективы создания семьи. Миллиардер решил втянуть Эпштейна в "семейный бизнес". К тому времени Эпштейн обзавелся связями среди теневых торговцев на мировом рынке оружия, но стать настоящим крупным дельцом не сумел. Поэтому он сменил профиль и начал вместе с Гислен заниматься созданием системы политического шантажа через торговлю несовершеннолетними секс-рабынями.



Однако получить доступ к рынку нелегальных секс-услуг было невозможно без помощи организованной преступности. Поэтому Джеффри Эпштейн с подачи израильской разведки вступил в контакт с миллиардером из Огайо Лесли Векслером (Leslie Wexner), который имел доказанные связи с представителями преступного мира и спецслужбами США и Израиля. Векслер финансировал также новое начинание Эпштейна и вывел его на сеть торговли детьми для секс-услуг.



Следующим шагом на этом пути стала кража программного обеспечения PROMIS у компании Inslaw Inc., которая обслуживает юридические фирмы и юридические департаменты корпораций, а также Министерство юстиции США. Информация, полученная таким образом, давали закрытые данные на будущую клиентуру (финансовое положение, нарушение налогового законодательства, конфликты с законом и т. д.). Кражу программного обеспечения совершила израильская разведка МОССАД. С этого момента "фирма" Эпштейна заработала в полную силу.



Как указывает Ари Бен-Менаше, информация "фирмы" шла в Тель-Авиве "на самый верх", в том числе премьер-министрам Израиля. Остается только догадываться, сколько политических шагов было сделано в Соединенных Штатах в интересах Израиля благодаря сфабрикованным Джеффри Эпштейном материалам.

Обнаруживший склонность к публичным выступлениям Ари Бен-Менаше, проживающий ныне в Канаде, хотел было приехать в США, чтобы продолжить разоблачения, но брошенный в его особняк зажигательный заряд (по мнению полиции, изготовленный спецслужбами) заставил его передумать. Этого отставника и без того хотели бы заполучить в Тель-Авиве для выяснения его верности служебному долгу и обязанности хранить государственную тайну. Поэтому Бен-Менаше замолчал.

Однако расследования по другим линиям ведутся. В США не все довольны такой специфической "дружбой" с Израилем.