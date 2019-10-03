Средний класс России растворился в населении, - "НГ"

08:29 05.10.2019 Доля доходов подавляющего большинства граждан снизилась на 21%

Анатолий Комраков Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

3.10.2019



Сокращающийся из-за кризиса российский средний класс недоволен экономической несправедливостью в РФ точно так же, как и малообеспеченные группы населения. Такие данные представили в четверг специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) на научной конференции о динамике среднего класса. За последние 30 лет доля доходов 80% населения сократились примерно на 21%. А доля доходов группы наименее обеспеченных граждан снизилась за это же время почти вдвое.



В Москве при участии французского посольства в четверг прошла научная конференция о положении среднего класса в России и в Европе. Попытки переноса в Россию развивающейся на Западе теории среднего класса (СК) сталкиваются с принципиальным препятствием. Традиционным критериям среднего класса – уровню доходов, образования, профессионального и социального положения – в России соответствует очень малочисленная группа (около 7–8%). Поэтому западная теория среднего класса малопригодна для анализа социально-экономической динамики в РФ, заметила член правления Левада-Центра Марина Красильникова. Тем не менее попытки изучения российского класса продолжаются, в том числе и путем искусственного увеличения его численности. Возможно, поэтому стратегии и ценности представителей среднего класса почти не отличаются от всего населения.

"Средний класс, несмотря на более благополучное положение, солидарен с остальными группами населения относительно ситуации с неравенством в современной России: их глубина представляется им излишне высокой, основания – нелегитимными", – заявила руководитель Института социальной политики Светлана Мареева. Представители СК, как и россияне в целом, предъявляют запрос государству на сокращение неравенства, имея в виду, прежде всего отрыв верхушки от остального населения, отмечает Мареева.



В качестве "отрыва верхушки" в ее докладе описана динамика распределения доходов по группам населения за последние три десятка лет. По официальной статистике подавляющее большинство населения (80%) значительно сократили долю своих доходов. Именно за счет большинства населения РФ и увеличилась доля доходов самых обеспеченных россиян.

Как и остальные россияне, по данным Мареевой, СК выступает за особый путь развития страны, соответствующий национальным культурным кодам и предполагающий обеспечение социальной справедливости и сильное, активное государство.



Определение границ среднего класса – вопрос дискуссии, которую специалисты ведут уже почти столетие. Сколько исследователей – столько и мнений. Профессор ВШЭ Наталья Тихонова отметила, что кроме экономических подходов к выделению среднего класса (когда определяются доход, наличие имущества или такой критерий, как возможность удовлетворить базовые потребности), существуют и социологические подходы, когда индикатором при выделении среднего класса служат, например, профессиональный статус, уровень образования. Иногда достаточно, если опрашиваемый просто сам отнесет себя к среднему классу. Однако экономический подход и – более узко – определение среднего класса по доходу пока наиболее распространен.

По версии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся люди, чей заработок укладывается в 75–200% медианного национального дохода. По данным Росстата, в 2017 году медианная зарплата в России составила 28–345 руб. в месяц. Таким образом, по методологии ОЭСР, к среднему классу относятся те россияне, кто зарабатывает от 22,1 тыс. до 56,7 тыс. руб. в месяц.



По версии банка Credit Suisse, чтобы попасть в СК, в 2018 году россияне должны были зарабатывать в год 5–25 тыс. долл, то есть приблизительно 27–135 тыс. руб. в месяц.

А вот глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Орешкин в 2017 году оценивал нижнюю границу российского среднего класса в 20–30 тыс. руб. Впрочем, он уточнял, что нужно делать поправку на место проживания человека, ведь в Москве и Санкт-Петербурге средний класс отличается от среднего класса небольшого города. "И уровень дохода, и уровень потребления зависит от того, насколько богато общество, насколько высоки зарплаты в среднем. Поэтому средний класс в одной стране и в другой стране – это тоже всегда разный уровень потребления", – подчеркивал глава МЭР.



По расчетам РИА Новости, в среднем около 14% российских семей можно отнести к среднему классу. Больше всего таких семей в Ямало-Ненецком округе – 45%, меньше всего в Ингушетии – 1,9%. Исследование агентства РИА Новости проводилось на основе данных Росстата. Принадлежащими к среднему классу считали семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Рассматривались семьи, в которых хотя бы один человек работает.



Обращает на себя внимание, что в первую пятерку регионов с высокой долей среднего класса попали те субъекты федерации, где развита добывающая промышленность, а стоимость жилья из-за удаленности не такая высокая. Кроме Ямало-Ненецкого округа это еще Магаданская область (34,5%), Чукотский (33,8%), Ханты-Мансийский 32,1% и Ненецкий (28,9%) автономные округа. Москва (26,8%) и Санкт-Петербург (25,7%) занимают соответственно седьмое и восьмое места.



Исследователи объяснили показатели первой пятерки большим количеством полезных ископаемых и сложным климатом, поэтому не многие семьи покупают там себе жилье на всю жизнь. Многие приобретают квартиры и дома в других регионах страны для дальнейшего переезда, что, в свою очередь, обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах и повышает долю среднего класса.

"Со времен конца перестройки бедные или наименее обеспеченные семьи не стали беднее: наоборот, их материальные возможности и жизненные стандарты на сегодня несравнимо выше – и это даже с учетом тренда очевидного снижения реальных доходов куда больше, чем на 10% с 2013 года, – сказал "НГ" шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. – 30 лет назад перед распадом СССР у нас не было ни олигархов, ни миллионеров, ни даже среднего класса как такового в классическом понимании. Доходы подпольных цеховиков были по нынешним меркам не так уж велики. А достаток партийных шишек скорее измерялся не деньгами, а привилегиями, казенными квартирами и автомобилями "Волга". Нынешние же крупные собственники, акционеры и топ-менеджеры больших компаний ворочают куда как более серьезными капиталами".



Эксперт считает, что в разной степени стали богаче почти все слои общества. Вместе с тем более низкая динамика роста благополучия среднего класса негативна не только в социальном аспекте, говорит Пушкарев.

Эксперты обращают внимание, что ускоренное падение доходов менее обеспеченных слоев населения носит международный характер. "В последнее посткризисное десятилетие рост состояний наиболее богатых людей мира за счет бурного роста фондовых индексов (что, в свою очередь, было вызвано накачкой мировой финансовой системы "дармовыми" деньгами от "количественных смягчений" в Европе и США) существенно опережал рост зарплат и, как следствие, выступил в роли колоссального демотиватора против создания экономических ценностей через результаты труда, основу и святая святых современной теории экономики, – сказал "НГ" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.



Эксперты обращают внимание, что ускоренное падение доходов менее обеспеченных слоев населения носит международный характер. "В последнее посткризисное десятилетие рост состояний наиболее богатых людей мира за счет бурного роста фондовых индексов (что, в свою очередь, было вызвано накачкой мировой финансовой системы "дармовыми" деньгами от "количественных смягчений" в Европе и США) существенно опережал рост зарплат и, как следствие, выступил в роли колоссального демотиватора против создания экономических ценностей через результаты труда, основу и святая святых современной теории экономики, – сказал "НГ" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский. – Разрыв между богатыми и бедными в мире продолжает увеличиваться. Это продолжительное увеличение неравенства в доходах вызывает не только социальные и политические проблемы, но и экономические. Людям с низким доходом не дают возможности реализовать свой потенциал человеческого капитала, что наносит вред мировой экономике в целом". Источник - ng.ru

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