Еще в одном городе Узбекистана - Асаке появится деловой центр "Сити"

08:59 05.10.2019

В Асаке построят современный деловой центр "Асака Сити". Разработкой проекта займется компания "Узавтосаноат" - градообразующее предприятие города и флагман отечественного автомобилестроения. Об этом со ссылкой на пресс-службу хокимията Андижанской области сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Обсуждение будущего проекта 3 октября состоялось в хокимияте региона. Его детали пока не разглашаются. Однако известно, что проект планируется реализовать в рамках программы "Обод марказ" ("Благоустроенный центр").



Деловой центр "Асака Сити" возведут на территории в 50 гектаров. На месте будущего современного центра пока что располагается махалля Чек.



В данный момент "Сити" активно строится в Ташкенте. Его строительство с элитными жилыми домами бизнес-класса, гостиницами и самым высоким в Узбекистане 51-этажным небоскребом планируют завершить до конца 2021 года. Строительства разделено на несколько этапов. Также ранее сообщалось, что такие деловые районы должны появиться в Самарканде, Бухаре и Фергане.



Дмитрий Ульянов