 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 05.10.2019
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09:15  Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону стукнуло 67. Поздравляем!
08:59  Еще в одном городе Узбекистана - Асаке появится деловой центр "Сити"
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Пятница, 04.10.2019
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19:51  Сражение при Кифангондо. Как 4 советские "Катюши" решили исход гражданской войны в Анголе
19:46  1-м замом МИД Казахстана назначен китаист Шахрат Нурышев
19:06  Почему Пентагону уже стало не до Китая. Американское военное сообщество поразила эпидемия суицидов, - НВО
18:07  В Иране схватили "израильскую шпионку" рос-журналистку Юзик. Могут и повесить
17:00  Как не утонуть в газовом треугольнике? - К.Симонов
16:59  Почему таджики не хотят служить в армии? Отвечают душанбинцы
16:56  Турция готовит очередной неприятный сюрприз для НАТО? - Омер Таспинар
16:54  В Таджикистане появился единый центр по денежным переводам
16:52  Русский язык: Объект цивилизационных войн, - М.Смолин
16:45  Азия продолжает глобальное наступление, - Дж.Войцель и Джонгмин Сеонг
16:43  Интересы России в связи с иранско-саудовским кризисом, - А.Сушенцов
16:40  Хан Узбек – правитель Золотой Орды в момент ее наивысшего могущества
14:47  В расхристанном Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении
14:34  Америка разделена и поляризована, - В.Прохватилов
13:40  Путину не понравилась хохло-дурь РосТВ. Только заметил?
13:38  Украинский гамбит Трампа на поле информационной гражданской войны в США, - Д.Минин
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11:15  Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало
11:06  Следующие депутаты будут хуже нынешних.., - кыр-депутат Момбеков
10:23  В Оренбургском архиве найдено прошение хана Абулхаира императрице Елизавете о строительстве города
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09:50  "Дети" Путина: кто будет править Россией после 2024 года?
09:38  Играл Гаврила на гармошке, лепил Гаврила кирпичи... Веб-игра на тему елбасизма
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08:29  В судебной системе Казахстана развернулась межклановая война, - Г.Утемисова
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06:25  "Формула Штайнамайера" как способ начать переговоры Европы и Москвы, - Э.Биров
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Четверг, 03.10.2019
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Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону стукнуло 67. Поздравляем!
09:15 05.10.2019

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону сегодня, 5 октября исполнилось 67 лет.
Он является главой государства с 1994 года.
У Рахмона девять детей: семь дочерей (Фируза, Озода, Рухшона, Тахмина, Парвина, Зарина и Фарзона) и два сына (Рустам и Сомон).

Источник - ca-news.org
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