Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону стукнуло 67. Поздравляем!

09:15 05.10.2019

Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону сегодня, 5 октября исполнилось 67 лет.

Он является главой государства с 1994 года.

У Рахмона девять детей: семь дочерей (Фируза, Озода, Рухшона, Тахмина, Парвина, Зарина и Фарзона) и два сына (Рустам и Сомон).