Крылья Энгела. Амер-демократы уверяют, что нашли доказательства шантажа Трамп-Зеленский

15:43 05.10.2019

Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского

Конгрессмен Элиот Энгел заявил, что об этом свидетельствует переписка сотрудников Госдепа с помощником президента Украины



ЕКАТЕРИНА БЕЛОКОНОВА



Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева. Об этом заявил член нижней палаты конгресса, демократ Элиот Энгел.



По мнению политика, резкая реакция президента на запуск процедуры импичмента указывает на то, что он "сорвался с цепи".



"Я воспринимаю это особенно тяжело, так как я долгие годы выступаю за более тесные отношения США и Украины. Украина была частью Советского Союза и сейчас равняется на Запад, нам следует протянуть ей руку помощи, а мы вместо этого толкаем Украину к России", - сказал Энгел.



При этом он добавил, что Трамп якобы пытался использовать ресурсы Соединенных Штатов для развязывания политической схватки, передает CNN.



Сайт kp.ru писал, что сейчас американскому лидеру грозит импичмент. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Демократы уверяют, что в ходе беседы Трамп давил на украинского коллегу. Для опровержения этого утверждения Вашингтон даже опубликовал стенограмму переговоров.