Майдан по формуле: к чему приведет бунт украинских националистов, - И.Кармазин

15:45 05.10.2019

Майдан по формуле: к чему приведет бунт украинских националистов

Радикалы протестуют против примирения в Донбассе



Игорь Кармазин



Палатки, толпы людей в камуфляже и пиротехника в центре Киева. Уже несколько дней украинские радикалы выступают против "формулы Штайнмайера", которую в Минске подписали участники трехсторонней контактной группы. "Известия" разбирались в том, смогут ли националисты воспрепятствовать примирению в Донбассе.



На Украине прошли акции против "формулы Штайнмайера"



Скотч-майдан



Акции протеста в Киеве начались сразу после объявления о согласовании "формулы Штайнмайера". Вечером 1 октября представители националистических организаций пикетировали офис президента Украины. У здания на улице Банковая они развернули огромное полотно со слоганом "Нет капитуляции".



Лидер радикального объединения "Национальный корпус" Андрей Билецкий объявил, что акция протеста будет бессрочной. По его словам, "формула Штайнмайера" означает фактическую федерализацию Украины. "Сегодня произошло то, что Черчилль называл: "Сначала мы получим позор, а затем и войну". Зеленский предал 16 тыс. погибших на фронте украинцев. Мы призываем всех украинцев выходить на Банковую", - сказал он.



2 октября выступления продолжились. Националисты снова собрались у администрации президента, здесь наблюдатели зафиксировали несколько тысяч человек. На площади Независимости (майдане Незалежности) митинг провели сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко и его партии "Европейская солидарность". Ораторы много говорили о том, что подписание "формулы Штайнмайера" - это поражение Украины. Толпа отвечала привычными криками "Слава Украине!" и новым слоганом "Зелю геть!". Один из плакатов гласил, что "Монике Зеленской" следует "готовиться к Ростову". Участники акции также поставили на майдане "патриотическую" палатку.



Выступления прошли и в других городах Украины. В Харькове и Днепре митинги состоялись у зданий Службы безопасности Украины. В Днепре радикалам даже удалось зайти в здание спецслужбы. На западе страны к протестам присоединились местные власти. Львовский, Тернопольский и Ивано-Франковский облсоветы приняли официальные обращения к руководству страны. Депутаты пригрозили провести внеочередные сессии на майдане и у стен Верховной рады в Киеве.



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Следующее масштабное выступление в Киеве намечено на 6 октября. В этот день должно состояться вече, которое было непременным элементом майдана 2013–2014 годов. Организаторы призвали участников приносить с собой желтый скотч и желтые ленты как символ "сопротивления капитуляции".



Особый статус Порошенко



Участники трехсторонней контактной группы в Минске согласовали "формулу Штайнмайера" 1 октября. Этот документ не является чем-то принципиально новым в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Он лишь разъясняет, уточняет порядок реализации давно существующих Минских соглашений. Согласно документу, в ДНР и ЛНР на временной основе должен вступить в силу закон об особом статусе, потом в республиках пройдут местные выборы. Если ОБСЕ признает их честными, то закон об особом статусе обретет окончательную юридическую силу.



"Формула Штайнмайера" появилась в 2016 году. Тогда Петр Порошенко с ней согласился, но по мере приближения президентских выборов поменял свою точку зрения. Теперь он является одним из главных ее противников. После подписания формулы он с однопартийцами записал видеообращение с критикой документа. Против формулы выступили также фракции "Голоса" и "Батькивщины". В Верховной раде документ поддержала только "Оппозиционная платформа - за Жизнь". Там предложили внести автономию Донбасса в конституцию и создать в регионе свободную экономическую зону.



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Впрочем, сил фракции Зеленского "Слуга народа" достаточно, чтобы не обращать ни на кого внимание. Поначалу в ее рядах наблюдался раздрай и разнобой. Например, глава комитета рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко сообщил, что в Минске вообще "никто ничего не подписывал". Потом с депутатами встретился Зеленский, и провластные парламентарии стали выражать осторожную поддержку. Хотя общепартийной позиции так и не прозвучало.



Вечером 3 октября Владимир Зеленский выступил с видеообращением. Некоторые тезисы его выступления вызвали удивление у тех, кто знаком с процессом урегулирования. Например, украинский лидер пообещал, что закон об особом статусе напишут совместно с украинским обществом. Хотя такой закон Верховная рада одобрила еще в 2014 году, осенью прошлого года его действие продлили до декабря 2019 года. Зеленский также сообщил, что выборы в Донбассе пройдут после вывода войск и передачи Киеву контроля за участком российско-украинской границы, хотя такой порядок прямо противоречит минским договоренностям.



В поисках спонсоров



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Президент Украины и его сторонники не очень уверенно говорят о перспективах мирного урегулирования. Но и будущее нового майдана на Украине пока выглядит туманным. Во-первых, действующий глава государства по-прежнему пользуется поддержкой граждан, у него высокий рейтинг. Во-вторых, люди устали от войны. В ходе избирательной кампании требование мира было одним из главных. В-третьих, западные страны поддержали договоренности в Минске. Подписание "формулы Штайнмайера" приветствовали во Франции, Германии, Великобритании.



Эксперты считают, что нынешние акции протеста вряд ли серьезно изменят политический ландшафт Украины. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в разговоре с "Известиями" подчеркивает, что для организации майдана необходимо щедрое финансирование. "Без спонсоров майдана не бывает. Есть небольшое количество идейных радикалов, которые могут ходить бесплатно. Но для организации серьезного мероприятия нужны деньги. А спонсоров просто нет. Коломойскому это не нужно, он нынешнюю команду и привел к власти. Вадим Новинский, Ринат Ахметов тоже стоят в стороне", - говорит эксперт.



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Охрименко добавляет, что выступления мог бы профинансировать Порошенко, "но он просто жмот". "Организаторы в данном случае и не стремятся поменять власть. Порошенко, Тимошенко и другие нынешние оппозиционеры просто пиарятся. За счет этих акций они просто рассчитывают взять побольше голосов на местных выборах", - считает собеседник.



Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что последствия нынешних выступлений могут быть более серьезными. "Сегодня у националистов, сторонников Порошенко на руках много оружия. Они недовольны любыми попытками компромисса в Донбассе. Акции протеста могут привести к жертвам. И это очень опасно", - говорит он. Политолог добавляет, что для успешного урегулирования в Донбассе необходима твердость, решительность Зеленского. "Но он пока оправдывается перед радикалами, у него оборонительная риторика", - резюмирует политолог.