Нашествие гастарбайтеров - угроза безопасности России, - Ф.Пашин

15:47 05.10.2019 Лишь бы не было войны: Россия и мир на пороге большой войны. Часть первая



Во все времена Россия с честью выходила из трудных положений, если опиралась на сильную государственность, которая базировалась на уникальных качествах "глубинного" русско-славянского народа - терпении, силе воли, жертвенности, а также авторитарном жестком правлении и военной мощи армии и флота



ФЕДОР ПАШИН



Во все времена Россия с честью выходила из трудных положений, если опиралась на сильную государственность, которая базировалась на уникальных качествах "глубинного" русско-славянского народа - терпении, силе воли, жертвенности, а также авторитарном жестком правлении и военной мощи армии и флота, считает Федор Пашин, эксперт Фонда содействия общественной дипломатии, интервью с которым ИА REGNUM предлагает ниже.



ИА REGNUM: Можно ли сказать, что в двадцатом веке Россия повторяла свою историческую миссию, выработанную в ходе исторических испытаний в прежние века?



- Судите сами. Первая мировая война (1914-18 гг.) привела к Великой Октябрьской революции в России в 1917 г., в результате которой была уничтожена государственность Российской империи, страна была ввергнута в гражданскую кровавую бойню, хаос и разруху. Великая отечественная война (1941 г.) начались через 24 года со времени свершения коммунистической революции, едва начались подъем и возрождение страны.



После Великой победы советского народа над фашизмом (1945 г.) люди толком не успели отойти от нелегких испытаний и выживания во времена восстановления разрушенного народного хозяйства, поднятия целины и БАМа, пожить в уверенности в завтрашнем дне, как спустя 46 лет после войны грянула либерально-демократическая революция (1991 г.).



Она привела к развалу СССР, межнациональным конфликтам и социальным потрясениям, антинародным грабительским псевдореформам, хаосу и развалу, глубокому кризису государственности в России. Не успела Россия подняться с колен, а на планете Земля вновь запахло войной, Третьей мировой, мир вступил в угрожаемый период развития. Войны Россию не минуют. Она вновь оказалась на передовой глобальной войны неслучайно, это геоисторическая предопределенность одной седьмой части суши.



ИА REGNUM: Справедливо ли проводить исторические параллели между разными временами в развитии страны и мира?



Несмотря на то, что мир и Россия претерпели кардинальные преобразовательные и другие изменения, сегодня все более очевидно, что мир вступил в угрожаемый период своего развития, а Россия вновь оказалась на передовой глобального столкновения интересов мировых держав.



Стремительно нарастают межгосударственные противоречия и кризисные явления, растет число вооруженных конфликтов и социальных потрясений. В прессе с подачи западных геостратегов уже появились прогнозы по количеству потерь в войне с ограниченным применением оружием массового поражения, речь идет о десятках миллионов убитыми и ранеными в "горячих точках" отдельных регионов мира.



ИА REGNUM: Если Запад так силен, как уверяют нас либералы всех мастей, то почему он так нервничает?



- "Сильные мира сего" всеми средствами своего разветвленного по миру "глубинного государства" пытаются сохранить свое мировое господство, без чего они не мыслят будущее планеты Земля. С помощью гибридных войн, в том числе целенаправленных подрывных действий в сфере политики и права, торговли, энергетики, дипломатии, культуры (медиа, кино, спорт, искусство, музыка и др.), они стремятся обуздать непокорные режимы, в числе которых оказалась современная Россия.



Ситуация в мире усугубляется тем, что рост народонаселения и, как следствие, потребления ведет к обострению борьбы за ресурсы и рынки, "жизнь под солнцем". На наших глазах деградирует среда обитания, нарастают природно-климатические катаклизмы в мире, которые, наряду с техногенными бедствиями, угрожают мировой и региональной стабильности.



Немалую опасность для устойчивости стран мира приобретают массовые миграции в США, Европу, Россию. Они способны подорвать стабильность, территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность стран и народов.



ИА REGNUM: Какие силы способны защитить Россию в нынешний период повышенной мировой геополитической турбулентности и какие силы в руководстве страны конкретно бросили вызов западной гегемонии?



- Особое раздражение "мировой финансово-культурной мафии" вызывает фигура российского президента, которая вольно или невольно концентрирует на себе протест ряда стран, бросивших вызов мировому господству Запада, взяв курс на суверенное развитие государств.



Речь идет о Китае, Иране, Венесуэле и других странах. Несмотря на беспрецедентную демонизацию его в глазах международной общественности, глава России успешно конкурирует во внешних сношениях с некомпетентными, уязвимыми и зависимыми марионетками и ставленниками "мировой закулисы" во главе ведущих стран мира.



Сегодня российский президент в силу самых различных обстоятельства, в том числе умелого геополитического и внутриполитического маневрирования, немалой поддержки и долготерпения, возможно, божественных провидения и помощи "сверху", невольно стал фактором мирового влияния, с которым даже "сильные мира сего" вынуждены считаться.



Между тем у россиян к нему накопилось немало справедливых претензий и требований, сильны разочарования в связи с неоправдавшимися на него надеждами, прежде всего, во внутренней политике.



Однако коллективный Запад предъявляет к Кремлю еще более серьезный счет за стремление укреплять государство и армию, противостоять гибридной агрессии и вмешательству в дела государства и народа извне, давлению и шантажу, санкциям, обеспечивать энергетическую и социокультурную безопасность, учитывать национальные интересы во внутренней и внешней политике и тому подобное.



ИА REGNUM: Насколько сегодня по сравнению с прошлым устойчива российская государственность, сильна обороноспособность страны и, главное, каков уровень готовности народа отстоять страну?



- В 1941 г. в своем подавляющем большинстве русско-славянский глубинный суперэтнос и многие другие коренные народы страны, несмотря на все справедливые недовольства, ненависть и злобу к антирусской советской власти, пошли на кровавую войну и победили, отстояв Родину и будущее своих детей, а заодно вынужденно сохранили коммунистическое правление страны.



С приходом во власть представителей глубинного народа, заслуживших это право пролитой кровью на фронтах Второй мировой войны, коммунистическая власть стала трансформироваться в советскую, более справедливую систему, хотя русофобская природа режима так и не была изжита.



Поэтому уже в наши дни, неслучайно, период с конца 60-х по середину 80-х, в отличие от кровавых довоенных лет, с подачи нынешних поколений советских людей вспоминается и воспринимается по-доброму. Считается даже, что, по сравнению с лихими ельцинскими временами, тогда люди успели пожить при коммунизме.



Именно поэтому была развязана "холодная война" против СССР и русофобские внешние и внутренние силы пошли на разгром СССР, опасаясь дальнейшего укрепления советской власти, усиления роли русско-славянского народа в делах государства и общества.



И сегодня в который раз глобальный русофобский заговор призван сдержать и остановить возрождение России, не допустить дальнейшего укрепления государственности, национальной безопасности, обороноспособности, территориальной целостности, суверенитета страны.



ИА REGNUM: Какой главный инструмент Запада в борьбе с влиянием Росси в мире?



- Как и прежде, главным идеологическим инструментом борьбы избрана русофобия, так как враги России хорошо понимают, что самым последним оплотом многонационального государства остается русско-славянский народ.



Поэтому на поток поставлены русофобские провокации, идет натравливание других народов на представителей глубинного народа в самой России и за рубежом, предпринимаются попытки "разыграть русскую карту" в интересах борьбы с Кремлем.



Задача состоит в том, чтобы на фоне внешней гибридной агрессии против РФ с опорой на агентуру влияния внутри страны разорвать органическую связь между главой государства и народом, верховным главнокомандующим и армией, разжечь противоречия в ближайшем окружении президента, антинародными действиями и решениями спровоцировать саботаж Кремля, массовые недовольства и протесты.



Люди, сигнализируя Кремлю, посылают прямой запрос на жесткое правление, но в интересах большинства, а не продажного меньшинства - нынешней российской псевдоэлиты. Кремль вернет себе доверие, авторитет и поддержку, если заставит всех жить по справедливости - единым законам для всех, невзирая на все богатства, должности и степени влияния на власть, национальную и религиозную принадлежность, социальные привилегии и тому подобное.



ИА REGNUM: А готов ли сам народ жить по справедливости?



- Если говорить о готовности народа, то нельзя не признать того факта, что в количественном и качественном измерении представители "глобального" суперэтноса и других коренных народов сильно поизмельчали.



Сегодня уже ничего не осталось от прежних многолюдных русско-славянских деревень, где от целомудренных женщин рожали и работали многодетные семьи, так как от целомудренных женщин рождалось, как правило, здоровое и работящее потомство, а простые русские мужики всегда были готовы безмолвно постоять за Отечество.



В наши дни, если завтра война, будет совсем не просто поднять страну и заставить людей, как в 1941 году, жертвовать собой, так как непонятно за что - за олигархов и их капиталы? За их детей, потерявших всякий стыд? За потерявших связь с народом чиновников?



Тем не менее понимание того, что сегодня глава государства, который, с одной стороны, фактически остается последней опорой и надеждой масс, а с другой - не имеет перспектив без народной поддержки, оказался в одной лодке с "глубинным народом".



Армия в ее нынешнем боеготовом состоянии и достаточно развитый ОПК - это существенная и надежная опора для государства, так как они укомплектованы преимущественно представителями "глубинного народа" и других автохтонных этносов.



ИА REGNUM: Каким образом нынешняя демография влияет на состояние российского общества, его готовность успешно преодолевать кризисные явления, действовать в условиях войны?



- История мировых империй убедительно свидетельствует о том, что многонациональные и поликонфессиональные государства сохраняют перспективы развития, если однородное стержнеобразующее демографическое большинство составляет не менее 66,6% от общей численности народонаселения.



Заметное снижение этого показателя явилось одной из главных причин деградации и падения таких великих империй, как Арабский халифат, Хазарский каганат, Римская империя, Византия, Османская империя, Великобритания, Речь Посполитая, Австро-Венгрия, Российская империя, СССР и др.



Сегодня перед этой проблемой стоят США, где заметно сокращается число англосаксов и других выходцев из Европы. Кстати, современная Украина, по сути, как и Грузия и т.п., являющаяся мини-империей, также сегодня испытывает сильные демографические деформации и разломы, которые неизбежно приведут к разрушению ее государственности по метафизическим законам.



По официальным данным, в России русско-славянское однородное большинство составляет около 80%, однако в действительности этот показатель не соответствует действительности и балансирует на уровне 65-70%, что сохраняет перспективы сохранения демографической стабильности, а значит, в обозримом будущем, способности обеспечивать суверенитет и территориальную целостность страны.



Однако никто не учитывает того обстоятельства, что в современной России, по данным СМИ, ежегодно находится до 20 миллионов легальных и нелегальных мигрантов, которые не стремятся ассимилироваться, стараются селиться компактно, живут в стране по своим традициям и законам. Одному аллаху только известно, сколько, где и в каком качестве мигрантов сегодня распространилось по просторам России.



С учетом этой беспрецедентной цифры, а Россия занимает фактически второе место в мире по уровню миграционного нашествия, уровень демографической стабильности, которую обеспечивают количественные и качественные показатели "глубинного народа", падает, по официальным данным, уже до 65-68%, а по другой информации - 60%.



С метафизической точки зрения подобная демографическая ситуация уже становится угрожающей, а государство может вступить в полосу нестабильности. Германская стратегия в предвоенный период исходила из того, СССР - это "колосс на глиняных ногах", имея в виду, что коммунистический режим и многонациональный советский народ, в котором роль русского населения была фактически сведена к минимуму, будут повержены в кратчайшие сроки силами вермахта и его союзниками.



И сегодня звучит предвоенный набат добить Россию, которая развалится, как карточный дом, из своей многонациональной и поликонфессиональной противоречивости, социальной раздробленности, продажности политических элит, а главное, вследствие ухудшения состояния русско-славянского народа. Как раз из такого рода оценок вытекает неприкрытая русофобия гибридной агрессии против России.



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России нужна консолидация



ФЕДОР ПАШИН



Продолжение интервью с Федором Пашиным, экспертом Фонда содействия общественной дипломатии



ИА REGNUM: Прошлый раз мы остановились на демографических проблемах России. Миграция - это положительный или отрицательный фактор развития страны?



- Нынешнее миграционное нашествие никак не может способствовать консолидации и мобилизации народонаселения в эпоху глобальных вызовов и угроз, оно подрывает демографическую стабильность, ослабляет государственность. Оно обостряет межнациональные и религиозные противоречия, ведет к росту этнической преступности.



Не случайно население страны, в отличие от властей предержащих, негативно реагирует на стремительный рост численности мигрантов, о чем свидетельствуют многочисленные социологические процессы. Власть нередко поощряет миграционные процессы, как это было всегда в истории России, используя пришельцев в качестве своей социальной опоры и в противовес "глубинному народу", которого инородные правители, естественно, не могут не опасаться.



ИА REGNUM: Как на этих процессах сказывается национально-территориальное деление страны?



- Ситуация осложняется тем, что национально-территориальное устройство страны, как и во времена СССР, остаются "миной замедленного действия", которая всякий раз взрывается, когда ослабевает центральная власть, наступают кризисные времена, тем более если приходит большая беда - война. Это у победы всегда много отцов и победителей, а поражение всегда сирота.



И в наши дни этнократические элиты нередко "тянут одеяло на себя", замыкаясь на проблемах и интересах своих народностей и этносов в ущерб другим народам РФ, видя в федеральной власти, как правило, источник извлечения дополнительных выгод, преференций и привилегий.



Более того, по сути, некоторые из них уже в мирное время ведут дело к обособлению и отчуждению от общероссийских задач, не проявляют должной солидарности с другими этносами и, прежде всего, стержнеобразующим государство - "глубинным народом".



При этом от русско-славянского населения фактически остался только русский язык, оно не имеет государственных и общественных институтов развития в сравнении с другими, прежде всего, титульными этносами, а потому - равных прав и возможностей с ними и диаспорными этносами.



ИА REGNUM: Не секрет, что многими экспертами высказываются мысли о необходимости смены нынешнего территориального деления России на 7-15 равноправных округов без устаревшего деления на национальные образования, оставшиеся нам еще от Российской Империи. Что вы думаете по этому вопросу?



- Это правильная постановка вопроса, который давно уже, что называется, перезрел. Небезынтересно, что в составе России около трети субъектов Федерации - это национальные образования (республики, автономии), которые занимают и контролируют значительные территории, имеющие стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности страны. Такого рода геодемографический расклад негативно влияет на уровень консолидации и солидарности народов России, их мобилизационную готовность к действиям в кризисных явлениях.



В целом относительно малая численность российского населения (около 146 миллионов человек) серьезно затрудняет контроль и обустройство территорий одной седьмой части суши. Это все равно что одному человеку или небольшой семье обрабатывать не 6-10 соток земли, а 10 и более гектаров.



Поэтому в России всегда будут виноваты "дураки" и "дороги". Огромные просторы обустроить дорогами и другой инфраструктурой совсем непросто. А вот "дураков" оттого много, что стало недоброй традицией кликать во власть некомпетентных чужестранцев, жить не своим умом, по указке извне и подсказкам лукавых советников, которые, как правило, всегда были больше озабочены своими корыстными интересами, нежели радели за народ и его национальные интересы.



С тех пор мало что изменилось, как и тогда элиты смотрели на Запад, жили его интересами, а в России хорошо зарабатывали, разбазаривая богатства страны.



ИА REGNUM: Когда и как может начаться мировая война?



- В России люди всегда боялись войн, от которых страна натерпелось. В российской истории военных периодов, кризисов, потрясений и т.п. было, пожалуй, не меньше, чем спокойных мирных времен. Настоящая война в мире идет, она не прекращалась со времен "холодной войны".



В головах наших недругов идея покончить с Россией и ее непокорным народом живет со времен не только крестовых походов. Неслучайно в народе до сих пор приговаривают "лишь бы не было войны", а потому готовы всегда терпеть лишения, страдания, бедствия, антинародную продажную власть.



Неслучайно наши украинские братья, которым коварный Запад ради борьбы со всем русским позволил "поднять голову", называют своих единородников "терпилами" и "ватой", словно они из другого теста. А ведь завтра и им могут враз рты позакрывать, руки связать и за ненадобностью отправить на свалку истории, как это всегда бывает с предателями. А Русский мир, как это был не раз за последнее тысячелетие, вынужден опять готовиться идти на смертный бой с общим врагом.



ИА REGNUM: Нынешняя гибридная война против России набирает обороты?



- Несомненно. На поток поставлены антироссийские и, прежде всего, антипутинские провокаций и подрывные акции в дипломатической, торговой, энергетической, социокультурной и других сферах. Оружием в борьбе с непокорной Россией используется международный терроризм. Растет число и вооруженных столкновений в мире (например, Афганистан, Сирия, Украина, Йемен, Индия-Пакистан).



В постоянных планах вражеских сил с опорой на агентуру влияния провести цветную революцию, чтобы свергнуть правящий режим, переформатировать власть, подорвать основы обороноспособности, безопасности, территориальной целостности, лишить страну каких-либо признаков суверенитета, расчленить государство.



Таким образом, глобальный мир, вступив в угрожаемый период своего развития, вновь оказался на пороге "большой войны". И о ней говорят все чаще в медиа. К ее началу может привести множество причин и поводов, которыми, буквально, кишит современная международная жизнь.



И, прежде всего, в "большой войне" крайне заинтересована "мировая финансово-информационная мафия", которая намерена преодолеть глобальный кризис, списать на войну свою пагубную политику, тяжкие преступления в отношении человечества, а главное - сохранить свое дальнейшее господство в мире.



Однако реализация их управляемого сценария за спиной государств и народов, в который раз в мировой истории перехватить глобальную власть и установить новый мировой порядок, чревата гибелью значительной части человечества. Но их это никак не останавливает, они открыто идут на обострения, в первую очередь, подвергая массированным давлению и атакам непокорных конкурентов - Россию, Иран, Китай, Венесуэлу и др.



ИА REGNUM: Некоторые эксперты говорят, что надо было не "останавливаться на Донбассе", а идти дальше и "брать" Киев. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса?



- Во-первых, наших войск на Украине нет. Поэтому мы не остановились на Донбассе и тем более не могли идти до Киева и брать его под свой контроль.



Во-вторых, с такой постановкой вопроса я не согласен. Если бы Россия втянулась своими вооруженными силами в конфликт на Донбассе, могло бы начаться массовое партизанское сопротивление с опорой на представителей сил международного терроризма из Сирии и других стран, разного рода советников и добровольцев из Западной Европы, частные военные компании, отдельные специальные подразделения НАТО.



В дальнейшем в войну неизбежно втянулись бы более крупные вооруженные контингенты стран НАТО, авиация, ракетное вооружение. В зависимости от развития ситуации могла возникнуть необходимость ограниченного применения ядерного оружия. Но в любом случае партизанская война на Украине могла бы перекинуться и на территорию России, что нам совсем не надо.



ИА REGNUM: А как же в таком контексте быть с Сирией?



- Россия сильно рисковала, втянувшись в 2015 году в сирийский конфликт, чтобы переключить внимание геополитических оппонентов с Украины, боевых действий на Донбассе, на Ближний Восток. Несмотря на то, что России в союзе, прежде всего, с Ираном удалось установить контроль над большей частью территории Сирии, угроза быть втянутой в масштабное противостояние в обширном регионе сохраняется.



К "большой войне" на Ближнем и Среднем Востоке могут привести геостратегические планы "мировой мафии", о которых говорил Генри Киссинджер еще несколько лет назад, закрыть проект "Израиль" и реализовать "Новый Иерусалим" на территории пяти областей Украины (Днепровская, Херсонская, Запорожская, Николаевская, Одесская) и Крыма, куда должны быть съехаться евреи со всего мира и, прежде всего, из Израиля.



Мировая пресса предполагает, что в этих целях дестабилизируется обстановка на обширной территории Ближнего и Среднего Востока от Суэца до Тибета, идет провоцирование конфликта между суннитами и шиитами, недобитые террористы перебрасываются в другие страны региона.



Главной мишенью внешней агрессии избрана Исламская Республика Иран, которая между тем готова дать отпор не только Израилю и Саудовской Аравии, но США и их союзникам по НАТО.



Существуют и другие потенциальные очаги повышенной конфликтности, которые могут привести к большой войне - это ситуация вокруг Афганистана, Венесуэлы, КНДР, на Балканах, индо-пакистанский конфликт и другие. Сегодня ядерным оружием обладает около десяти стран, большинство из них прямо или косвенно вовлечены в региональные конфликты. Соблазн применить оружие массового поражения всегда возрастает, когда растет интенсивность вооруженных столкновений.



Что касается России, то в стратегии ее геополитических оппонентов имеются как вариант подрыва государственности и расчленения страны по известным лекалам, так и планы ограничиться только сменой власти. Они не без оснований опасаются, что если произойдет распад России, то заново не удастся собрать воедино одну седьмую часть суши, которая играет геостратегическую роль не только в Евразии, но и на всей планете Земля.



ИА REGNUM: Чем так привлекает территория России наших врагов?



- Территория России рассматривается в качестве спасительного ковчега, места нового обустройства взамен США и Великобритании, постепенно утрачивающих свое прежнее геодемографическое значение. Здесь расположены основные евразийские коммуникации, сосредоточена треть мировых богатства, относительно здоровая среда обитания.



Остается только вернуть полный контроль над Кремлем, убрав из власти Путина и сторонников суверенитета и территориальной целостности страны, осуществить окончательную демографическую перезагрузку, истребив русско-славянские и другие автохтонные народы, а взамен заселив территорию разноликой миграцией, лишенной чувства принадлежности и ответственности за историческую Россию.



Силовые структуры и эффективные менеджеры от имени нового мирового правительства поставят новый разношерстный народ под электронный и полицейский контроль, сделают инструментом реализации глобальных задач по обеспечению мирового господства. В таком виде Россия, а скорее всего, одна седьмая часть суши может получить новое аббревиатурное название, например, СШЕА - Соединенные Штаты Европы и Азии.



В таком виде страна (сторона света) от Лиссабона до Владивостока сможет стать надежным "зонтиком" для прикрытия "Нового Иерусалима", идеологического, финансового, информационного центра мира, где обретет спокойную жизнь представители "мировой мафии".



"Лишними народами" в государстве от Лиссабона до Дальнего Востока окажутся не только коренные народы России, Белоруссии и Украины, которые сохраняют историческую память и ответственность за судьбу исконных земель, но и немцы, французы, итальянцы, поляки, не говоря уже о малых народах Евразии.



СШАЕ поведет непримиримую борьбу с КНР. Как сообщают СМИ, будущее в мире будет принадлежать выходцам из Индии, Африки, Латинской Америки. Они, по рецептам эффективных менеджеров, ставленников "международной мафии", под тотальным электронным, информационным и полицейским контролем, пожалуй, и обустроят протяженную территорию от Лиссабона до Владивостока, наиболее пригодную, по оценкам ученых и экспертов, для выживания человечества в эпоху глобальных геологических изменений, социальных потрясений и техногенных катаклизмов.



ИА REGNUM: Но это уже будет другая история эволюции земной цивилизации?



- Все верно. В отношении России, которую нельзя поставить на колени финансово-экономическим и силовым принуждением, ставка сделана на провоцирование протестных настроений и выступлений, чтобы свергнуть нынешний режим и привести к власти на первом этапе своих ставленников из либерального клана во власти.



Одновременно, как это было не раз в истории, в том числе при коммунизме в России, будет организована зачистка неугодных авторитетов и политических конкурентов из государственно-патриотического лагеря, геноцид и истребление людей по национальному, социальному и религиозному признакам.



Окончательному искоренению будут подлежать любые проявления национально-патриотического толка. Речь идет не только об уничтожении представителей русско-славянского народа, но и национальных образованиях и элитах других этносов и народностей, титульных этнократиях и диаспорах и тому подобное. Источник - REGNUM

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