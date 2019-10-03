 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 05.10.2019
16:01  В Кыргызстане издана книга "1913 год Пишпек. Восточный ветер"
15:59  Зачем Трамп устроил секс-скандал в Голливуде
15:54  Рос-журналистка устроила медово-моссадовскую ловушку иранскому VIP-чиновнику? - "КП"
15:47  Нашествие гастарбайтеров - угроза безопасности России, - Ф.Пашин
15:45  Майдан по формуле: к чему приведет бунт украинских националистов, - И.Кармазин
15:43  Крылья Энгела. Амер-демократы уверяют, что нашли доказательства шантажа Трамп-Зеленский
13:27  Бежать, чтобы согреться. Осенний марафон ЦА-аркадаг-елбасизма (обзор сентября), - В.Хлюпин

09:15  Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону стукнуло 67. Поздравляем!
08:59  Еще в одном городе Узбекистана - Асаке появится деловой центр "Сити"
08:56  "Лаборатория Касперского" заявила об обнаружении киберпреступной группировки, якобы связанной с УзбСГБ
08:29  Средний класс России растворился в населении, - "НГ"
08:06  "Самоубившийся" растлитель Джеффри Эпштейн работал на израильскую разведку
07:33  Какие экономические макромодели победят в будущем мире? - Олег Залесов
00:30  Societas eurasicaea и перспективы промышленной кооперации в ЕАЭС, - Юрий Кофнер
Пятница, 04.10.2019
20:03  Ташкент может стать местом первого в мире музея эвакуации
19:51  Сражение при Кифангондо. Как 4 советские "Катюши" решили исход гражданской войны в Анголе
19:46  1-м замом МИД Казахстана назначен китаист Шахрат Нурышев
19:06  Почему Пентагону уже стало не до Китая. Американское военное сообщество поразила эпидемия суицидов, - НВО
18:07  В Иране схватили "израильскую шпионку" рос-журналистку Юзик. Могут и повесить
17:00  Как не утонуть в газовом треугольнике? - К.Симонов
16:59  Почему таджики не хотят служить в армии? Отвечают душанбинцы
16:56  Турция готовит очередной неприятный сюрприз для НАТО? - Омер Таспинар
16:54  В Таджикистане появился единый центр по денежным переводам
16:52  Русский язык: Объект цивилизационных войн, - М.Смолин
16:45  Азия продолжает глобальное наступление, - Дж.Войцель и Джонгмин Сеонг
16:43  Интересы России в связи с иранско-саудовским кризисом, - А.Сушенцов
16:40  Хан Узбек – правитель Золотой Орды в момент ее наивысшего могущества
14:47  В расхристанном Гонконге ввели в действие закон о чрезвычайном положении
14:34  Америка разделена и поляризована, - В.Прохватилов
13:40  Путину не понравилась хохло-дурь РосТВ. Только заметил?
13:38  Украинский гамбит Трампа на поле информационной гражданской войны в США, - Д.Минин
12:04  Сердар Бердымухамедов (сын) возглавил туркменскую делегацию в Англию
11:15  Кыргызстан останавливает поставку электроэнергии в Узбекистан. Самим мало
11:06  Следующие депутаты будут хуже нынешних.., - кыр-депутат Момбеков
10:23  В Оренбургском архиве найдено прошение хана Абулхаира императрице Елизавете о строительстве города
10:21  Регионализация в Евразии: конкуренция или взаимодополнение? - Си Раджа Мохан
09:58  Сладкая парочка? Два полковника УВД Акмолинской области Садуов и Жумалина задержаны КазКНБ
09:50  "Дети" Путина: кто будет править Россией после 2024 года?
09:38  Играл Гаврила на гармошке, лепил Гаврила кирпичи... Веб-игра на тему елбасизма
08:34  Болтай-Валдай. "В Азии спят на одной кровати, но видят разные сны", - КазПрез-2 заговорил афоризмами
08:29  В судебной системе Казахстана развернулась межклановая война, - Г.Утемисова
08:26  Ничего святого! Прах Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
07:54  Прощай, доллар: РосЦБ сделал ставку на золото и юань, - Д.Мигунов
06:33  Банкротство бизнеса и человеческого рассудка, - В.Катасонов
06:25  "Формула Штайнамайера" как способ начать переговоры Европы и Москвы, - Э.Биров
06:20  Криминология импичмента. Президентские выборы в Штатах на фоне конфликтов и преступлений , - В.Овчинский
05:30  Питбуль загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке
00:26  Газовый рынок готовится к потрясениям, - О.Соловьева
00:24  США могут нанести удар по Ирану из Афганистана, - Вл.Мухин
Четверг, 03.10.2019
21:38  Казахские школы пустеют после перехода на латиницу, - Д.Ельдесов
21:29  Вторая ливанская война может повториться. Мягкость США взбодрила военную элиту Ирана, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рос-журналистка устроила медово-моссадовскую ловушку иранскому VIP-чиновнику? - КП Рос-журналистка устроила медово-моссадовскую ловушку иранскому VIP-чиновнику? - "КП"
15:54 05.10.2019

Арест Юлии Юзик в Иране: из-за романа с влиятельным иранским чиновником экс-журналист "КП" попала на крючок спецслужб?
Женщину обвиняют в "шпионаже на Израиль", но обещают отпустить в ближайшее время

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ

Юлия уже очень много лет работала не на конкретные СМИ, а была фрилансером

Отношения России и Ирана сейчас на подъеме: совместная борьба с террористами в Сирии, отпор попыткам США удушить обе наших страны экономическими санкциями. И вдруг - арест россиянки Юлии Юзик за якобы "шпионаж" в Тегеране. Для нас эта история личная: 38-летняя журналистка когда-то работала "КП". Отвечаем на главные вопросы о скандальном деле, которое грозит серьезно подмочить репутацию исламской республики как надежного партнера России на Ближнем Востоке.

1. Что она делала в Тегеране?

- Юлия уже очень много лет работала не на конкретные СМИ, а была фрилансером ("вольным стрелком", берущим разовые заказы у различных медиа написать тот или иной материал), - сообщил "Комсомолке" бывший муж молодой женщины - Борис Войцеховский. - Но около двух лет назад Юлию пригласили на работу в одно иранское СМИ.

Что за "местное СМИ" - собеседнику "КП" не известно. Но международные медиа, периодически набирающие на работу иностранцев, в исламской республике есть. Например, правительственный канал Presse TV, который доносит точку зрения Тегерана на международные дела на главных мировых языках. На таком канале Юзик, хорошо владеющая английским, вполне могла работать.

- На том посту Юлия пробыла всего месяца четыре и вернулась в Россию - отмечать с родными новый 2018 год (в Москве у нее остаются две дочери и два сына - все несовершеннолетние), - рассказывает Войцеховский. - И вдруг иранцы ей говорят примерно так: можешь не возвращаться, работы больше нет.

Почему? Скорее всего, причина банальна. По сведениям "КП", как раз с 2018 года из-за усиления американских санкций финансовое положение Ирана резко ухудшилось, и многие расходы, включая иновещание, стали резать…

- И вот недавно она решила снова съездить в Иран - насколько я знаю, там какая-то ностальгическая история, хотела встретиться с одним из бывших коллег-журналистов, - продолжает Борис Войцеховский.

- 29 сентября гражданка Юзик прилетела в Тегеран, насколько нам известно, по частному приглашению, - подтвердил "КП" пресс-секретарь посольства.

Впрочем, у КСИР - Корпуса стражей исламской революции, одной из главных спецлужб Ирана - иная версия.

2. Юлия - действительно израильская шпионка?

Сразу по прилету в аэропорт по неизвестным причинам иранские спецслужбы изъяли у Юзик паспорт. Пообещали: вернем, как будете возвращаться.

Но вышло иначе. 2 октября КСИР схватил женщину прямо в отеле, где та проживала. В тюрьме Юлии дали телефон всего на минуту, позволив лишь коротко позвонить самому близкому человеку - престарелой матери. И даже в посольство РФ никакого официального уведомления об аресте российского гражданина не направили, хотя это одна из норм международного этикета.

- Изъятие паспорта должно было ее насторожить, любой из нас первым делом бы связался с посольством своей страны, с родными и близкими, - говорит путешественник Александр Лапшин, сам сидевший в тюрьмах нескольких стран по подозрению в шпионаже (хотя он всего лишь делал там фоторепортажи для своего блога). - Почему Юлия этого не сделала? Моя гипотеза: решила не поднимать шум, поскольку это могло сорвать запланированные ею встречи в Тегеране.

Обвинения КСИР предъявил, весьма жесткие: шпионаж в пользу Израиля, за что местный суд может дать до десяти лет тюрьмы.

- При всем уважении к Ирану, если бы госпожа Юзик сотрудничала с израильскими органами, на нее давно бы обратили внимание контрразведчики в России, - сообщил "КП" бывший начальник бюро "Натив" (одна из израильских спецслужб, ведает связями с соотечественниками) Яков Кедми. - Будь у нее, например, британский или французский паспорт, то версия о "работе на тель-авивскую разведку" еще имела бы хоть какие-то основания - случаи сотрудничества граждан этих государств с нашими органами известны. Но, насколько мне известно, Израиль как дружественная России страна не ведет у вас шпионаж и не занимается вербовкой ваших граждан. Поэтому обвинение в адрес Юзик вызывает у меня большие сомнения.

Более того - без знания языка фарси, на котором говорят иранцы (а за четыре месяца в стране Юлия вряд ли овладела бы им в совершенстве), вы не сможете даже сориентироваться в уличных вывесках - не то что шпионить.

- Самая большая ее связь с Тель-Авивом - давний репортаж из серии "Испытано на себе": о том, как она провела несколько дней в израильской армии (где могут служить и женщины). Но это был репортаж в стиле "журналист меняет профессию", так невозможно стать шпионом, - вспоминает Борис Войцеховский.

3. Что теперь? Надежда на освобождение есть?

Тут бы поставить точку - молодая женщина едет в одну из самых закрытых стран мира к старому другу (возможно, с романтическим флером), ее хватают спецслужбы, в каждом иностранце видящие шпиона.

Однако есть и странности.

- Младшая дочь Юлии (которая живет с ней) рассказала: "Перед отъездом мама предупредила: если что-то случится, обязательно напиши об этом у меня на странице на фейсбуке", - вспоминает Борис Войцеховский.

И когда Юзик сделала тот самый единственный звонок домой из тюрьмы, дочка выполнила эту печальную инструкцию. Оттуда, из фейсбука Юлии, друзья-журналисты узнали об аресте и начали бить во все колокола.

То есть сама женщина заранее предполагала, что поездка выйдет как минимум не рядовая. Так к кому и зачем она ехала?

Один из ее самых близких людей сообщил нам собственную гипотезу. Не для публикации. Но, думается, это - ключ.

Итак, наша версия. Юлия - женщина эффектная, всегда пользовалась необычайным вниманием мужчин. У них Юзик, как истый журналист, любила добывать информацию.

Так вот. По данным нашего источника, сердечный друг Юлии, к которому она приезжала в Тегеран, - весьма высокопоставленный мужчина. Влиятельный чиновник или военный. И тут даже не важно, занималась россиянка шпионажем или нет - КСИР мог просто перестраховаться.

Да и предыдущая область интересов у нее была специфическая. В 2003 году Юзик опубликовала скандальную книгу "Невесты Аллаха" - обо всех "шахидках" (женщинах с "поясами смертников"), совершивших на тот момент теракты в России. Где, по мнению ряда критиков, де-факто оправдывала это зло.

Спецслужбы на Северном Кавказе неоднократно задерживали ее в ходе поездок по региону...

В 2016 году - новый кульбит. Юлия выступает как "защитница прав мусульман", пытаясь баллотироваться в депутаты Госдумы от Дагестана. Безуспешно. Хотя поддержку ей оказывает оппозиционная организация "Открытая Россия" одиозного олигарха-беглеца Михаила Ходорковского.

Однако, несмотря на специфические взгляды женщины, российское государство оказывает ей поддержку:

- Мы предпримем и предпринимаем все необходимые шаги для прояснения ситуации, - говорит пресс-атташе нашего посольства в Тегеране Андрей Ганенко.

Посол Ирана в Москве вызван "на ковер" в МИД РФ.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Когда материал уже был готов, пришло сообщение, что МИД Ирана пообещал отпустить россиянку. По мнению источников "КП" в военно-дипломатических кругах, реальных доказательств "шпионажа" у КСИР нет, и тегеранский суд, вероятнее всего, вынесет решение об экстрадиции. И тогда Юлия, пусть под конвоем, но вернется на родину. В противном случае Иран рискует серьезно испортить отношения со своим ключевым партнером на Ближнем Востоке.

КСТАТИ

Подробнее об этой, а также многих других темах мы рассказываем в подкасте "Тема дня" Радио "Комсомольская правда". Если вам удобнее слушать новости и аналитику, а не читать - подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts. Это удобно!

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570280040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года №176
- Министры социального блока проинформировали сенаторов о подготовке новых законопроектов
- Минфин представил Мажилису уточнения в бюджет 2019-2021 гг.
- "Что произошло?" – депутата удивило количество малоимущих
- Вице-премьер Б. Сапарбаев раскритиковал Минспорта за результаты на чемпионатах мира
- Кадровые перестановки
- Алихан Смаилов провел личный прием граждан в Республиканской общественной приемной партии "Nur Otan"
- Какие требования устанавливаются к детским игрушкам
- Родриго Дутерте за словом в петлю не полезет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  