В Кыргызстане издана книга "1913 год Пишпек. Восточный ветер"

16:01 05.10.2019

В Бишкеке издана книга члена Союза писателей Кыргызстана Софьи Нурматовой о Пишпеке конца XIX - начала XX века "1913 год Пишпек. Восточный ветер". Об этом 24.kg сообщила сама автор.



"Книга повествует о деятельности органов самоуправления города Пишпека того времени - городской управы и городской думы, которая носила название собрание уполномоченных. Она состояла из 15 человек, и они не получали ни зарплат и дивидендов (в силу малочисленности населения в городе по сравнению с городами Ташкент и Верный, в которых думы состояли из 50 и больше человек). Работали в силу своего отношения к городу и своих жизненных идеалов", - сказала Софья Нурматова.



Все факты и фамилии достоверные. Книга издана при поддержке посольства России в КР.



Две книги автор уже передала в Национальную библиотеку Кыргызстана. Издание будет полезно всем, кому интересна история Бишкека.



Анастасия МОКРЕНКО