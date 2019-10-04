Убийца 4 французских чиновников оказался законспирированным слафитом

17:38 05.10.2019

Убивший полицейских в Париже оказался приверженцем радикального ислама



Французский прокурор Жан-Франсуа Рикар рассказал, что административный сотрудник парижской префектуры, который убил четырех своих коллег, был приверженцем радикального ислама. Нападавший принял ислам некоторое время назад.



По его словам, нападавший контактировал с отдельными лицами из движения салафитов. В день нападения злоумышленник отправил своей жене не менее 33 СМС-сообщений религиозной направленности.

Трагедия разыгралась в Париже среди белого дня у популярных туристических мест 3 октября.