Убийца 4 французских чиновников оказался законспирированным слафитом

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17:38 05.10.2019
Убивший полицейских в Париже оказался приверженцем радикального ислама
Французский прокурор Жан-Франсуа Рикар рассказал, что административный сотрудник парижской префектуры, который убил четырех своих коллег, был приверженцем радикального ислама. Нападавший принял ислам некоторое время назад.
По его словам, нападавший контактировал с отдельными лицами из движения салафитов. В день нападения злоумышленник отправил своей жене не менее 33 СМС-сообщений религиозной направленности.
Трагедия разыгралась в Париже среди белого дня у популярных туристических мест 3 октября.