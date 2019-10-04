Якутский депутат Крылов застрелил медведя и был тут же убит... другим медведем (другом предыдущего?)

21:03 05.10.2019

ывший якутский депутат застрелил на охоте медведя и погиб от лап его сородича



Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов погиб на охоте в Оймяконском районе республики. По предварительны данным, это случилось 4 октября. Крылов с компанией уехал на охоту на квадроцикле. На лесной дороге навстречу ему выскочил медведь. Крылов выстрелил, а когда подошел к упавшему зверю, на него напал второй медведь, сообщает "Байкал 24".



От полученных ран экс-депутат скончался на месте. Изначально информация о его гибели появилась в соцсетях. Исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов подтвердил эту информацию. Погибшего похоронят в селе Томтор.



В статусе депутата Александр Крылов был заместителем председателя комитета по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера, членом комитетов по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, по аграрной политике и селу.



В последние годы Крылов был больше известен как один из лидеров якутского отделения общественной организации предпринимателей "Опора России". В 2015 году был избран председателем отделения, через год сложил полномочия. Также Крылов был президентом фонда "Спортивная Якутия" и владельцем строительного рынка в Якутске.