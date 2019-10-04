В Бишкеке установили памятник Путину (фото)

00:12 06.10.2019

Памятник Путину установили на горнолыжной базе "ЗИЛ" в пригороде Бишкека



На горнолыжной базе "ЗИЛ" установили памятник президенту России Владимиру Путину.



Работники сообщили, что памятник выполнен из бронзы.



Рядом установят стелу с благодарственной надписью.



На базе также установлены памятники Чингизу Айтматову и Владимиру Ленину.