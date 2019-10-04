 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане продолжаются аресты соратников Атамбаева
00:50 06.10.2019

К чему приведет зачистка политического поля?

Андрей Князев

На днях в Кыргызстане был водворен под стражу телохранитель бывшего президента Кыргызстана Алмазбека АТАМБАЕВА Канат САГЫМБАЕВ. Сагымбаева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, организации массовых беспорядков, воспрепятствовании деятельности органов правопорядка и убийстве во время событий 7 августа в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш.

При этом следствие до сих пор не пояснило, на каком основании предъявлены обвинения: ведь во время событий в Кой-Таше экс-сотрудник госохраны выполнял государственную задачу – охрану бывшего президента КР – и не был официально отозван ГКНБ в дни задержания Алмазбека Атамбаева.

Параллельно с этим были продлены сроки пребывания под стражей для ранее задержанных и привлеченных к ответственности сторонников А. Атамбаева. Экс-руководителю аппарата президента КР Фариду НИЯЗОВУ срок содержания в СИЗО-1 продлили до 9 декабря. Ему предъявлены обвинения по статьям "Массовые беспорядки", "Убийство" и "Захват заложников" УК КР. Аналогичные статьи вменяются и другим сторонникам экс-президента Алге КЫЛЫЧОВУ, Кыязу СМАИЛОВУ, Амантуру ЖАМГЫРЧИЕВУ, Марату ШАМЕНОВУ. Им также продлен срок содержания в СИЗО до декабря.

Давней соратнице Алмазбека Атамбаева и депутату Жогорку Кенеша Ирине КАРАМУШКИНОЙ также продлили домашний арест до 9 декабря – ей вменяют соучастие в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Атамбаева.

Кроме того, в СИЗО ГКНБ уже больше года содержатся другие соратники А. Атамбаева: экс-премьер-министр Сапар ИСАКОВ, экс-глава таможенной службы Кубанычбек КУЛМАТОВ и экс-мэр Бишкека Албек ИБРАИМОВ. Все они задержаны в рамках уголовных дел, связанных с коррупцией. Примечательно, что до сих пор ни по одному из дел не было вынесено приговора, и задержанные находятся в следственном изоляторе.

Тем временем, самому Алмазбеку Атамбаеву предъявили несколько обвинений. Поводом для его задержания стало обвинение по статьям 43 ("Соучастие") и 319 ("Коррупция") УК КР, связанное с незаконным освобождением криминального авторитета Азиза БАТУКАЕВА. Следствие в отношение экс-президента КР ведется по целому ряду коррупционных дел начиная со скандала вокруг модернизации бишкекской ТЭЦ, заканчивая незаконным приобретением земли в Кой-Таше, где находится его резиденция. Помимо этого, Атамбаева обвиняют в незаконном обогащении и отмывании доходов. Целый список статей УК КР вменяется экс-главе республики и по следам событий в Кой-Таше: по статьям 264 ("Массовые беспорядки"), 266 ("Хулиганство"), 355 ("Угроза или насилие в отношении представителя власти"), 244 ("Захват заложников"), 130 ("Убийство") и 39-130 ("Покушение на убийство") УК КР.

На данный момент суд оставил Атамбаева под стражей до 26 октября.

Накал спал

Вопреки ожиданиям как рядовых кыргызстанцев, так и экспертного сообщества задержание Алмазбека Атамбаева фактически никак не отразилось на общественных настроениях. Если в дни кой-ташских событий, бишкекчане в панике закрывали магазины начиная с полудня, а бизнес вывозил товары на склады, то сейчас процессы, связанные с бывшим президентом, не вызывают ни тревоги, ни какого-либо общественного накала.

Если в августе сторонникам Атамбаева удалось мобилизовать на защиту экс-президента достаточно серьезное количество людей, то сейчас его поддержка, окромя родных и близких, ограничивается комментариями "диванных" экспертов. Таким образом, в силу усталости кыргызстанцев от потрясений и желания встать на созидательный путь, многие небезразличные к политическим событиям кыргызстанцы выдали кредит доверия нынешней власти в надежде на справедливое рассмотрение всех громких дел.

Политическое безмолвие

Жесткая репрессивная политика власти в отношение Алмазбека Атамбаева и его сторонников не могла не отразиться на настроениях части кыргызстанской политической элиты. Многие политики, которые ранее не упускали возможности сделать громкое заявление или попросту напомнить о себе, нынче отмалчиваются, даже несмотря на то, что поводов проявить себя последнее время было предостаточно: события на кыргызско-таджикской границе, скандал с российским телеведущим Андреем МАЛАХОВЫМ, ситуация в школах, наконец, дело Атамбаева и его сторонников.

Отчасти это безмолвие объяснимо с точки зрения политической логики – ввиду неформального старта предвыборной гонки за места в Жогорку Кенеше политики, по-видимому, боятся отпугнуть электорат или попасть в немилость у власти.

Стоит отметить, что в целом как у самих кыргызстанцев, так и у зарубежных экспертов и журналистов интерес к теме Атамбаева спал, в информационной повестке события, связанные с экс-президентом, занимают далеко не первое место. Тем не менее, учитывая, как идет следствие, да и во избежание каких-либо провокаций и активизации интереса к фигуре бывшего главы Кыргызстана, вполне вероятно, что дело Атамбаева может затянуться надолго.

Источник - ia-centr.ru
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