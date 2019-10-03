Третий претендент на Белый дом. Почему Америке может понадобиться независимый кандидат в президенты, - Ю.Сигов

08:35 06.10.2019

Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.



3.10.19



На фото Говард Шульц. Фото Joe Raedle/Getty Images

Говорят, что игра в двухпартийную систему давно и смертельно наскучила американцам. А еще ждут рядовые граждане США (якобы) пришествия настоящего "третьего" – того, кто не отягощен был бы грузом прошлого и не запятнан членством в одной из двух политических партий. Хотя теоретически нынешний президент Дональд Трамп – самый настоящий "третий", а не "пристроившийся к республиканцам". Но ему вряд ли удалось пробиться на высший государственный пост без солидной поддержки Республиканской партии, даже если он по очень многим вопросам по-прежнему занимает весьма независимую позицию.



И все же… Многие рядовые американские граждане не скрывают, что кандидаты от обеих основных партий их не устраивают. Им не верят, они регулярно обманывают избирателей, обещают одно – а делают, придя к власти, совершенно иное. Тогда, казалось бы, бери да и голосуй за кого-то другого, кто и не демократ, и не республиканец.

Последние опросы общественного мнения в США показали, что среднестатистический избиратель хотел бы видеть в Белом доме (если это будет не Трамп) человека известного (нечего на новичков тратить время!), богатого (не будет воровать и зависеть от корпоративных денежных мешков), честного (как с этим совместить две первые позиции – большой вопрос) и не запятнанного связями с партийно-политическим аппаратом обеих основных партий.

И наверняка такие люди в Америке есть (как они есть в России и многих других странах). Вот только политические реалии таковы, что "идеальный кандидат" ни за что не захочет участвовать в выборах президента и тем более – им работать. Плюс сама политтусовка Америки сделает все, чтобы такого "третьего" претендента не подпускать к властной кормушке. Тогда получается, что либо опять Трамп, либо недалеко ушедшие от него по солидному возрасту пенсионеры-демократы?



Оказывается, есть кое-какие все же варианты "третьего нелишнего". Так, Говард Шульц (его бизнес кофеен Starbucks наверняка вам известен, а вот имя вдадельца – почти наверняка нет) объявил, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах в качестве независимого кандидата. И если ему не напакостят партийные боссы демократов и республиканцев, и если он сам по совету старших товарищей не додумается вовремя остановиться, то на выборах он вполне может собрать несколько миллионов голосов рядовых граждан Америки.

И надо отметить, появление "третьего независимого" кандидата в предвыборной кампании США всегда играло весьма существенную роль в определении окончательных итогов голосования. К примеру, в 1948 году сразу два "третьих кандидата" – Генри Уоллес от левых и Стром Термонд от правых – решительно вмешались в борьбу противников от Демократической и Республиканской партий. Однако набрали они чуть более 2% голосов каждый, и об их существовании большинство американских избирателей быстро позабыло.



Позднее, в 1980 году, с Рональдом Рейганом и Джимми Картером храбро сражался кандидат по фамилии Андерсон, именовавший себя на выборах "независимым умеренным центристом". Его результат – 6% голосов избирателей. А неофициальным рекордсменом среди "третьих" кандидатов в 1968 году стал Джордж Уоллес (13,5% голосов).



Стоит, думаю, упомянуть и о недавно скончавшемся техасском миллиардере Россе Перро, который своим "третьим" участием фактически обеспечил победу Биллу Клинтону. При этом поддержавшие его четко дали понять, что просто не выносят столь восхваляемую по американскому образцу за ее рубежами двухпартийную систему. Вот только покончить с ней, даже имея активного, богатого и харизматического лидера-нейтрала рядовым избирателям сама суть политической системы США вряд ли когда-нибудь позволит.



Между тем нынешний набор кандидатов в президенты от Демократической партии настолько слаб, непривлекателен и, что немаловажно, практически не имеет шансов свергнуть Трампа с президентского поста, что шансы некоего "третьего" кандидата могут значительно возрасти. Ведь если на выборы со своими деньгами, популярностью и харизмой пойдет кто-то из серьезных представителей бизнеса, то еще неизвестно, чем подобное голосование в итоге завершится.



Правда, здесь существует типично американский политподвох. Так получается, что независимые кандидаты, планирующие участвовать в выборах президента будущей осенью, – сплошь сторонники демократов (хотя в партии, понятно, не состоят). И если они будут избираться, а народ за них реально проголосует, то тем самым окажется полностью разваленным потенциальный электорат Демократической партии. И тогда Трампу можно уже сегодня заказывать банкет с инаугурационной речью на январь 2021 года.



Хотя все еще может в такой непредсказуемой стране, как Америка, случиться. Ведь целый ряд несистемных кандидатов в президенты еще до Трампа (это генералы Гавин и Кларк, миллиардеры-бизнесмены Ли Лакока, Майкл Блумберг, владелец баскетбольного клуба "Даллас Мэверикс" Марк Кубан) привлекали избирателей именно своей известностью и богатством. То, что у них не было никакого опыта государственного управления, – так какая разница? У Трампа ни опыта, ни знаний, как руководить страной, не было – и что? Кто скажет, что у него совсем уж ничего путного не получается в Белом доме?

А насчет того, нужен ли Америке новый независимый бизнесмен у руля… Так господин Шульц уверен, что является куда более удачливым бизнесменом, чем Трамп. Он раскрутил свой бизнес из ничего плюс он более сбалансированный и спокойный как руководитель, чем нынешний хозяин Белого дома. И не беда, что в Америке создавший собственный бизнес человек, как правило, становится настолько уверенным в успехе, что ему и президентский пост кажется вполне по силам. Вот только в политике, в отличие от бизнеса, намного больше неудачников, чем победителей. И не исключено, что новый "третий" кандидат, решивший все-таки побороться с соперниками из двух ведущих партий, если не изменит страну, то хотя бы сможет внести самые серьезные изменения в ее нынешнюю политическую систему.