О манипуляциях на рынке драгоценных металлов и перспективах выборов в США, - В.Прохватилов

Почему рухнул золотой картель?

В четверг, 26 сентября, в мире мировых финансов произошло знаменательное событие. Европейские центробанки отказались продлевать в четвертый раз Вашингтонское соглашение о согласованных продажах золота – Central Bank Gold Agreement, иначе называемое золотым картелем.



В этом соглашении, подписанном в 1999 году на годовом собрании МВФ в Вашингтоне, говорилось о согласованных действиях двадцати европейских центробанков в целях поддержания минимальной цены на золото путем ограничения продаж драгоценного металла из резервов.

На самом деле, как отмечал профессор Валентин Катасонов, "Вашингтонское соглашение – яркий пример языка финансовых каббалистов, который иногда следует понимать с точностью до наоборот", и "смысл картеля центробанков как раз в том, чтобы играть на понижение золота". В 1999 году США установили "своим вассалам золотую разверстку", определяя объемы желтого металла, которые они обязаны продать из своих резервов для сбивания цены на него.



Ежедневная ставка золота на Лондонской бирже устанавливается в специальном кабинете Barclays Bank при участии членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA). Банками-участниками являются Bank of Nova Scotia – Scotia Mocatta, Barclays Bank, Deutsche Bank AG London, HSBC Bank USA NA London Branch и the French Société Générale. В соответствии с негласной частью Вашингтонского соглашения эти банки целенаправленно манипулировали ценами на золото в интересах ФРС США, пишет известный экономист Уильям Энгдаль.



Механизм манипуляций раскрыл Крис Пауэлл, секретарь-казначей Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) – структуры, созданной для борьбы с золотым картелем. Пауэлл и соучредитель GATA Билл Мерфи обратили внимание на то, что в манипуляциях, имеющих признаки сговора с целью удержания цены на золото и серебро, всегда фигурировали одни и те же конторы: Goldman Sachs, например. Вскоре эксперты GATA поняли, что bullion банки (банки, торгующие золотом) действуют как посредники центральных банков, обеспечивая тем инкогнито на золотом рынке и маскируя интересы казначейства США. "Именно центральные банки решали, какой должна быть цена на золото, а bullion банки претворяли эти решения в жизнь", – отмечает Крис Пауэлл.



Правительство США поддерживало эту политику десятилетиями. Ее сущность изложил в апреле 1974 года тогдашнему госсекретарю Генри Киссинджеру его заместитель по экономическим вопросам Томас Эндерс; он объяснил своему шефу, что "политика правительства США заключается в том, чтобы вытеснить золото из мировой финансовой системы мира и не дать европейским правительствам каким-либо образом ремонетизировать металл. Целью данной политики является поддержка доллара США в качестве мировой резервной валюты".

Схему манипуляций в начале 1990-х годов изобрел топ-менеджер Goldman Sachs Роберт Рубин, который брал золото в долг у центральных банков под минимальный процент (примерно 1%), продавал металл за наличные и использовал деньги на финансирование операций Goldman Sachs. Рубин был уверен, что центробанки будут контролировать цену золота с помощью увеличения объемов лизинга или непосредственной продажи за наличные своих золотых резервов, а впоследствии заемное золото можно будет без проблем выкупить. Так начался золотой "кэрри-трейд".



Когда в январе 1995 года Рубин стал министром финансов США, он тайком проводил такие операции, что стало основным механизмом "политики сильного доллара". Последующие министры финансов США следовали тем же путем. Сильный доллар и максимально возможное снижение цен на золото были в центре политики правительства США при Клинтоне и Обаме.



Все эти факты были изложены в письме руководителя GATA Билла Мерфи, направленном в марте 2010 года Гэри Дженслеру, главе Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. В 2008 году CFTC инициировала собственное расследование обвинений крупнейших bullion банков в том, что они манипулируют ценами на рынке драгметаллов. Однако Дженслер никак не отреагировал на письмо GATA, а в 2013 году расследование CFTC было прекращено по причине якобы отсутствия каких-либо нарушений.



Отстояв политику сильного доллара, Гэри Дженслер, бывший партнер Goldman Sachs и ученик Роберта Рубина, стал в 2016 году главным финансовым директором избирательной кампании Хиллари Клинтон. Он был одним из создателей, по выражению Берни Сандерса, "самой прогрессивной экономической платформы в истории Демократической партии".



В начале 2016 года группа трейдеров подала в суд на одного из участников золотого картеля – Deutsche Bank. 15 апреля 2019 года Deutsche Bank согласился выступить свидетелем против других банков, которые обвинялись в создании картельного сговора на рынке драгметаллов. В итоге Deutsche Bank, а вслед за ним Wells Fargo и Goldman Sachs признали факты манипуляций на рынке золота.

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (Гэри Дженслер ее покинул) провела ряд результативных расследований в отношении банков, входивших в золотой картель. "Количество расследований, судебных дел, групповых исков и финансовых заголовков, связанных с манипулированием на рынке драгметаллов, сейчас настолько велико, что трудно отследить, какие дела находятся в процессе, а какие инвестиционные банки находятся под пристальным вниманием", – пишет аналитик рынка драгоценных металлов Ронан Мэнли.



Банки, участвовавшие в манипуляциях, заплатили нечувствительные для них штрафы, а инициатор золотого картеля, Федеральная резервная система США, осталась вне поля зрения как СМИ, так и судебных инстанций. Однако на Федрезерв повел атаку Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял ФРС в ужесточении денежной политики, что, по мнению Трампа, укрепляет доллар, превращая его в "гири" на ногах американской экономики. Трамп требует от главы ФРС Джерома Пауэлла радикального снижения процентной ставки, на что тот не идет. И это крайне раздражает Трампа, стремящегося подстегнуть экономический рост дешевыми деньгами, чтобы успешно переизбраться в 2020 году.

"Как обычно, Паэулл нас подвел", – написал Трамп в "Твиттере" после июльского заседания ФРС, по итогам которого доллар укрепился до максимума за два года. "Мы победим в любом случае, – добавил Трамп, имея в виду предстоящие через год выборы. – Однако помощи от Федерального резерва я определенно не получаю".

В июле Трамп выдвинул близких к нему экономистов, сторонников "золотого стандарта" Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера, на вакантные места в совете ФРС, рассматривая их как кандидатов на замену Пауэллу в 2022 году, когда срок полномочий последнего истечет.



Трамп не без оснований рассчитывает на победу в 2020 году, что окончательно расстроит планы по подрыву золотого рынка. При этом у клана Клинтонов есть личный мотив сохранять контроль над мировым рынком золота. Компания VCS Mining, принадлежащая брату Хиллари Тони Родхэму, в декабре 2012 года получила права на добычу золота на Гаити после того, как Фонд Клинтонов направил финансовую помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения на этом острове.



Основатель Института подотчетности правительства Питер Швайцер написал об этой скандальной истории в книге "Клинтон-кэш: невероятная история о том, как и почему иностранные правительства и компании помогли Биллу и Хиллари стать богатыми" (Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Helped Make Bill and Hillary Rich). В пресс-релизе издательства HarperCollins говорится, что у Швайцера показано, "как Клинтоны выбрались из безденежья (dead broke) после ухода из Белого дома и стали миллионерами, а также подробно описано, как Клинтоны привычно стирают грани между политикой, филантропией и личными интересами".



Повышение цен на золото, ослабление доллара и повышение цен на нефть дают Трампу хороший шанс подстегнуть рост экономики США и избраться на второй президентский срок. Одновременно это может поставить крест на долгосрочных планах глобалистов из Демократической партии. В такой ситуации для "привычно стирающего грани между политикой и личными интересами" клана Клинтонов не остается никакого другого, как идти до конца – вплоть до превращения информационной гражданской войны в Америке в горячую гражданскую войну. Источник - fondsk.ru

