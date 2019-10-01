"КырПравительство, покрывая внешний долг, увеличивает внутренний", - депутат Шыкмаматов

08:47 06.10.2019

Автор: Айжамал Толубай



1 октября 2019



В интервью радио "Марал" депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов заявил, что у него нет мысли не доверять правительству.

По его словам, даже если придет другой премьер-министр, он не сможет изменить ситуацию.

"Обвинять легко. Я вижу положение правительства. Макроэкономические показатели плохие. Хлопочем, латая дыры. Правительство погрязло в долгах перед банками. Увеличился объем внутреннего долга. Покрывают внешний долг, увеличивая внутренний. Недопоступление в бюджет составило 2,5 млрд сомов", - сказал Шыкмаматов.

Как добавил народный избранник, даже если глава правительства с чем-то не согласен, он должен как солдат докладывать "согласен!", поэтому ему [Шыкмаматову] больше походит работа в парламенте в соответствии с его натурой.



Источник: maralfm.kg