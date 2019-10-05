 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как выглядит украинское "экономическое чудо", - Св.Князев
10:00 06.10.2019

Святослав КНЯЗЕВ | 05.10.2019

О зарплатах, пенсиях, безработице и обещаниях увеличить ВВП
В первый год после майдана доходы населения Украины пережили обвал. В декабре 2013 года зарплаты составляли в среднем 3619 гривен – около 450 долларов. Затем последовало падение курса гривны примерно в три раза. Зарплаты почти не увеличивались, цены на товары и коммунальные тарифы поднимались (газ после переворота подорожал в 8 раз). В феврале 2015-го средняя "грязная" зарплата в валютном измерении была всего 145 долларов (вместо 450 долларов год назад).

За три последних года (в 2017-2019 годах) зарплата существенно подросла – примерно в два раза, если считать в гривне. В декабре 2015 года она составляла около 5230, а в конце 2018 года – 10573 "грязными" ("чистый" заработок можно подсчитать, отняв 20%). Важную роль сыграло повышение минимальной зарплаты в 2017 году в два раза (с 1600 до 3200 гривен), а с 2016 по 2019 год в целом – в три раза (с 1378 до 4173 гривен). По состоянию на июль средняя "грязная" зарплата поднялась до рекордного для постмайданного периода уровня – до 10971 гривны (около 420 долларов), то есть в долларовом эквиваленте почти достигла домайданного уровня. Однако это выглядит по меньшей мере странно, ибо ВВП на душу населения на Украине в 2013-2018 годах не повышался, а падал (с 4000 до 3000 долларов).
Секрет "непонятного" роста зарплат раскрыл человек, которого не заподозришь в "московской пропаганде", – сотрудница представительства Всемирного банка в Киеве Анастасия Головач, которую цитирует "Зеркало Недели". По ее словам, повышение заработной платы на Украине привело просто-напросто к проеданию средств, необходимых для развития инфраструктуры.

Что побудило Порошенко и Гройсмана устроить такой аттракцион? Приближались выборы 2019 года, и рост уровня зарплат использовали как метод агитации. Однако результата добиться не удалось. Во-первых, хотя зарплату и подняли, доля расходов на оплату коммунальных услуг по сравнению с 2013 годом значительно увеличилась, и "живые" доходы населения все равно не догнали "домайданные". Во-вторых, экономически необоснованный рост доходов для многих руководителей и предпринимателей стал ударом, лишив их значительной части средств на развитие. В-третьих, на все наложилась усталость от пятилетней войны. В итоге команду Порошенко постигло на выборах тяжелое поражение.
Есть и серьезные проблемы с рабочей силой. У части предпринимателей возник стимул снимать с себя буквально последнюю рубаху, лишь бы заполучить квалифицированных работников. По информации правительства, от 7 до 9 млн. граждан Украины сезонно работают за рубежом. Еще 3,2 млн. уехавших не возвращаются. Итого 10-12 миллионах трудоспособных. Полноценно конкурировать с Польшей или Россией украинские работодатели не могут. Чтобы убедить работать на себя хотя бы тех, кто пока не созрел для переезда, приходится повышать зарплаты даже в ущерб собственному карману. Владельцы украинских малых предприятий жалуются, что порой они платят наемным работникам столько, сколько зарабатывают сами. Другого выхода нет.

Украинские гастарбайтеры. Фото: "Антифашист"
Поэтому бравурные новости украинских органов статистики о снижении безработицы звучат издевательски, а обещания команды Зе создать новые рабочие места – нелепо. Работодатели сами гоняются за работниками, но как обеспечить людям зарплату, на которую они могли бы жить, не срываясь в Польшу?

Новая власть пообещала Украине экономическое чудо – рост экономики на 40% в ближайшие пять лет. Только как? Говорят о легализации добычи янтаря и игорного бизнеса, о продаже земли, о принятии неких законов для "привлечения инвестиций", о борьбе с коррупцией, о приватизации... Все это звучало не раз. В свое время и игорный бизнес был легален, и с коррупцией обещали бороться все кому не лень – не помогло?

Основой социально-экономического существования страны и людей может стать только промышленность. А с этим плохо. Деиндустриализация Украины продолжается. После небольшого весеннего роста, летом кривая промышленного производства заметно пошла вниз. В августе (при новой власти) впервые за достаточно долгое время почти на 500 гривен упала средняя зарплата. С Украины уходят ТНК вроде British American Tobacco. Инвесторы даже не хотят слышать о сотрудничестве, например, с машиностроительными предприятиями Украины.
То, что украинская продукция с высокой добавленной стоимостью на Западе никому не нужна, очевидно. Никто в Европе или Америке не начал закупать украинские ракеты, самолеты, корабли, танки, двигатели; вместо этого покупают зерно, рапс и подсолнечное масло. Не будет делиться Запад с Украиной и рынками развивающихся стран. Полноценно сотрудничать с Украиной в индустриальных отраслях была готова только Россия, но ее в 2014 году оттолкнули.

Новые люди у власти не умеют или не хотят считать. Всего один пример. Перед выборами члены команды Зе заявили, что украинским учителям можно сделать зарплату до 4 тыс. долларов в месяц, выделяя на это всего 200 млн. долларов в год. Однако на Украине 440 тыс. учителей, и тут понадобился бы 21 млрд. долларов (весь годовой бюджет Украины около 40 млрд долларов). Пропагандисты Зеленского даже не удосужились нажать кнопку на калькуляторе. Потом спохватились и заявили, что 500 долларов в месяц для педагогов – тоже неплохо. Однако на днях стало известно, что правительству не под силу даже минимальное повышение зарплаты учителям, утвержденное прошлым Кабмином. Министр Анна Новосад заявила, что на учителей не могут изыскать и 45 млрд. гривен (менее 2 млрд. долларов). О каком "экономическом чуде" можно говорить?

А самое страшное то, что творится с пенсионерами. Сегодня средняя пенсионная выплата на Украине с учетом сверхвысоких перечислений депутатам и высокопоставленным силовикам составляет примерно 3 тыс. грн. (120 долларов). Однако 72% украинских пенсионеров получают меньше. И есть огромное количество людей, которым выделяется "минималка" на уровне чуть более 50 долларов в месяц...

Так выглядит украинское "экономическое чудо" при ближайшем рассмотрении. А после того как обрушится финансовая пирамида гособлигаций, на которых держится курс гривны, "повышенные" зарплаты немедленно съест инфляция.
Пока Киев не вернется к здоровой основе роста (когда-то такой основой была тесная промышленная кооперация с Российской Федерацией), украинская экономика не сдвинется с мертвой точки.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570345200
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