 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Идлибский "халифат" сформировал "Сирийскую национальную армию". Главком - Салим Идрис
11:44 06.10.2019

Боевики в Идлибе объединились в "Сирийскую национальную армию"

5 октября 2019, Антон Антонов

Две крупные группировки оппозиции в сирийской провинции Идлиб объединились. Протурецкий "Фронт национального освобождения" и "Сирийская свободная армия" создали единую военную структуру, которую назвали "Сирийской национальной армией", сообщают СМИ.
Новая структура подчиняется оппозиционному сирийскому "временному правительству" в Газиантепе (Турция). Во главе СНА поставили "министра обороны" Салима Идриса.

Появлению СНА способствовала Турция. Утверждается, что численность новой военной структуры может достигать 80 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на канал "Аль-Хадас".

Утверждается, что СНА сформирована для борьбы против террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Под контролем террористов из этой группировки находится значительная часть Идлиба. СНА собирается потребовать самороспуска террористической группировки.

Напомним, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе находится самая многочисленная в мире группировка иностранных боевиков.

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Источник - взгляд
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