 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Страшный сон США. сбывается самым жутким образом, - В.Шурыгин
14:42 06.10.2019

Владислав Шурыгин
4 окт. 19

"В своем выступлении на Валдайском форуме Владимир Путин признал, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Президент РФ отметил, что это "капитальным, кардинальным образом" повысит обороноспособность КНР. "Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН - систему предупреждения о ракетном нападении", - сказал российский лидер. Сейчас такую систему имеют только США и Россия...".

А вот это серьезно! Очень серьезно! Передача данной технологии, а точнее целого огромного "пучка" технологий и научных разработок - от "железа" и военной топографии до математических алгоритмов является показателем беспрецедентного сближения России и Китая.

Китай уже много лет пытается создать эту стратегическую оборонительную систему в самостоятельном порядке. Однако он столкнулся с таким количеством проблем, что по оценкам китайских экспертов самостоятельно сможет начать развертывание такой системы не ранее 2035 года. И "включение" в ее создание России сэкономит Китаю минимум десять лет и до 100 млдр долларов. Все это позволит Пекину выйти уже через 5-7 лет на совершенно новый военно-стратегический уровень. С другой стороны, Китай фактически запускает Россию в свой "внутренний контур" обороны, в самый ее центр. Ибо именно от успешности и надежности функционирования СПРН зависит своевременное и адекватное принятие решения на применение СЯС и объявление войны. И эта система будет построена на наших технологиях, с нашим участием.
И этот шаг России является для США не просто "черной меткой", это значит, что сбывается их самый страшный сон последних пятидесяти лет - восстановление военно-стратегического союза России и Китая. При нем у США в военной сфере нет никаких шансов, кроме надежды на свои стратегические ядерные силы, а это уже очень сильно режет их военно-стратегические планы по экспансии на планете...

"Объединенный фронт Китая и России лишит Соединенные Штаты какого-либо преимущества. Москва и Пекин будут способны удерживать амбиции Вашингтона как с точки зрения международного влияния, так и с точки зрения боеспособности. Самое главное, чтобы союз между странами не был аннулирован. Тогда даже такая сила, как США, не сможет вмешиваться в дружественные дипломатические отношения между Россией и Китаем", - так прокомментировал эту перспективу крупнейший китайский интернет поисковик и сетевое новостное агентство Sohu.

...Остается только добавить, что на прошедших стратегических учениях, участвовавшие в них войска НОАК впервые в истории действовали не как автономный самостоятельный контингент, а под общим руководством российского штаба учений, как составная часть единой группировки вооруженных сил...

Источник - завтра
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