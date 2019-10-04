Париж. В ожидании чуда. Кажется у французов не хватит духу на еще одну Революцию, - Эдуард Лимонов

14:45 06.10.2019 Когда уж им надоест, совершили бы что-нибудь решительное, - ворчу я. И вы, я так полагаю тоже, ворчите… Рекорд для книги Гинесса уже поставлен и вся эта катавасия начинает становиться смешной. Так? Ну приблизительно так.



Разочаровывающе выглядят результаты предыдущей субботы. Акт 46-ой собрал 15 947 манифестантов минимум, сообщает сайт жилетов Le nombre Jaune.



Мне прислали основной маршрут акта 47. Жилеты договорились с префектурой в этот раз зайти с крайнего севера Парижа, точнее с северо-запада из 17 аррондисмана.



Из Cite judiciaire в в 17 аррондисмане - Pereire - aвеню de Villiers - Barbes - Republique - Bastille. Всего 10 километров. До площади Бастилии.



Встречаются в 11.00, начало движения в 12.30 - 13.00.



Елисейские поля остаются от них далеко справа, в толще кварталов, туда их, естественно не допустят, потом через площадь Республики спустятся к площади Бастилии.



Помимо этого, основного маршрута, состоятся еще манифестации жилетов, но помельче.



Каждый раз мы ждем от "жилетов" неожиданного - вырвутся на Елисейские, выкатят пулемет, но ничего такого не случается.



Нет-нет, у меня не пораженческие настроения, надежда еще теплится, но мы ведь привыкли, что Франция всегда начинала, а весь остальной мир - за ней.



На самом деле человечество ждет чуда. Стали вот ждать чуда от желтых жилетов, а чуда все нет.



Я честно так думаю.



Ну может в этот раз ЧУДО случится.



А может не случится. Уже объявили что "16 и 17 ноября 2019 - объявлена всеобщая мобилизация повсюду во Франции" Поскольку будет юбилей - будет год как начали свои субботние манифестации жилеты.



Эх, кажется у французов не хватит духу на еще одну Революцию. (Придется нам повести за собой человечество?)



А вот и неунывающий, или мало унывающий Yvan наш Hardoy Что скажете, мсье ?



"По сезону, под непрекращающимся дождем, приблизительно 500 человек выступили из окрестностей Трибунала Высшей Инстанции Парижа около 12.45, чтобы преодолеть маршрут в десяток километров между Porte de Clichy (я уже объяснял, что Porte - это места, где были в старину въезды в Париж - ЭЛ) и place de la Bastille. Делая небольшие обходы и паузы тут и там.

Шум, стук тамбуров, свистки, и… песни… Чуть меньше их, чем обычно на протяжении маршрута. Как если бы сердце к ним не лежит более.

Символический променад в Париже в сумме, под изумленными взглядами туристов. Некоторые аплодисменты все же раздаются, но большинство прохожих - с неэкспрессивными, равнодушными лицами. Настоящие рожи, как на биометрический паспорт!



По этому случаю вот вам анекдот, который не имеет никакого отношения к жилетам. В 2016 году в Административном Апелляционном Суде прозвучало решение на жалобу одного крупного функционера. Его фото отказались взять в префектуре, так как фото содержало легкую складку у рта, "выглядящую как дискретная улыбка."



Но, возразил он ответственному за прием фотографии, - получается в депрессивной Франции власти упрекают француза в улыбке? Его адвокат настаивал на том, что текст, регламентирующий фотографию, да, требует нейтрального выражения лица и закрытого рта, но адвокат напомнил о Джоконде, про которую "все задаются вопросом уже более 500 лет: улыбается ли она действительно ?"



Без всякого сюрприза, суд отверг жалобу.



Так вот, полиция сегодня имела такие лица, как на фото на биометрических, но это нормально для полиции, поскольку у них есть долг выглядеть нейтральными к происходящему.

CRS спокойно сопровождала шествие и даже позволила себе роскошь не везде окружить манифестацию, так они видимо были уверены что сегодня не будет "диких манифестаций". Все же они немного взволновались, всего один раз, у вокзала Сент-Лазар, несмотря на то, что никакой попытки в этом смысле от участников не было предпринято.



Завсегдатай из старых жилетов горько заметил что пенсионеров сегодня больше, чем молодежи в шествии, сравнивая с изобилием ее на Techno Parade в прошедшую субботу.

Неэмоциональные лица прохожих, молодежь в меньшинстве в социальной битве… Грустно все это (Тут я исключил большой пассаж, как впрочем и в начале, прости Yvan! - ЭЛ).

Еще анекдот, скорее смешной. Когда кортеж пересекся с еще одной манифестацией жилетов, организованной Софи Тиссер, их было едва ли с полсотни в их группе. Обменялись дружески приветствиями, но организатор, которая не в ладах с другими "фигурами", продолжила свой путь.



Разочарованные отсутствием динамизма, наиболее энергичные жилеты взяли метро до Бастилии, чтобы присоединиться к экологической манифестации.

Мотив манифестации экологов:



Группа Auchan ("Ашан"), ассоциированная с китайским инвестором Wanda, получила поддержку государства, чтобы построить на сельскохозяйственных землях района Gonesse торговый мега-центр, названный EUROCITY: 500 люксовых бутиков, 2700 комнат в отелях, климатизированный акватический центр, искусственная лыжня, создание сети бюро, по площади как половина квартала Defense (современный квартал небоскребов в Париже - ЭЛ)

Проект займет 300 гектаров плодородной земли, что станет катастрофой для нужд населения - в продовольствии, в питьевой воде, в энергетическом потреблении. В довершение всего правительство решило отдать "Ашану" целый вокзал Большого Парижа (а именно вокзал Triangle de Gonesse) при этом весь этот проект - частная инициатива.

В то же самое время еще часть жилетов уехала на place d"Italie, чтобы поддержать несколько сотен активистов-экологов, которые закрылись в это утро в коммерческом центре "Italie - 2", чтобы "протестовать в ненасильственной манере против капитализма".



Там - большинство молодежь, левые, экологи, решившие "скватировать" коммерческий центр всю ночь, и даже весь week-end. Жилеты, такие как Жером Родригес и Фаузи Леллуш также присутствуют "во имя слияния движений".



Мы увидим, получила ли полиция приказ освободить коммерческий центр, стреляя слезоточивыми гранатами, рискуя лишиться голосов экологов на предстоящих выборах.

Возвращаясь к Акту XLVII, он закончился мирно к 15.30, очень рано таким образом. Констатируя, что состав жилетов начал таять, направляясь на акции экологов, полиция восстановила по-быстрому автомобильное движение и потребовала от тех, кто остался, покинуть шоссе.



Таким образом, в зависимости от того, как смотреть на бутылку, - наполовину пуста или наполовину полна?

"Наполовину пуста."



На протяжении трех недель желтые жилеты собирают около 500 человек в Париже и их стратегия состоит - проникать в другие манифестации или акции за климат или в Techno Parade. Сегодня жилеты очень далеки от духа и изобилия движения "исторических жилетов.



"Наполовину полна".



Остается еще значительный "резервуар" участников в провинции, и национальный Акт в Париже привлек совсем недавно множество участников.

Между тем, жилеты решили дотянуть до середины ноября, по меньшей мере, чтобы завершить год движения."



Добавлю.



В Париже манифестации происходили под общим лозунгом "Разрушим дворцы власти. Воздвигнем дома для народа!"



По состоянию на 17 часов субботы Торговый центр "Итали - 2" оставался оккупированным.



В Лионе жилеты шли под лозунгом "Остановим полицейское насилие!". До сотни участвующих



Тулуза. Около 1 000 человек вышли, Центр города Place du Capital - был закрыт по приказу префекта. Народ все равно явился туда. Есть телевизионные кадры, когда женщину-полицейскую толкают, она падает. Одного из демонстрантов скручивают и уводят.



Начинается стрельба газовыми гранатами.



Общих данных о количестве участников нет ни со стороны жилетов, ни со стороны МВД Франции. Источник - регнум

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