 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 06.10.2019
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08:43  О манипуляциях на рынке драгоценных металлов и перспективах выборов в США, - В.Прохватилов
08:39  Смена гос-имиджа. Нидерланды отказываются и запрещают свое второе название - Голландия
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00:02  Bloomberg: Макрон нашел ключ к решению иранской головоломки?
Суббота, 05.10.2019
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21:03  Якутский депутат Крылов застрелил медведя и был тут же убит... другим медведем (другом предыдущего?)
20:28  "Адреса беспредела" в Ташкенте множатся: в Юнусабаде-4 рубят вековые чинары
17:38  Убийца 4 французских чиновников оказался законспирированным салафитом
16:01  В Кыргызстане издана книга "1913 год Пишпек. Восточный ветер"
15:59  Зачем Трамп устроил секс-скандал в Голливуде
15:54  Рос-журналистка устроила медово-моссадовскую ловушку иранскому VIP-чиновнику? - "КП"
15:47  Нашествие гастарбайтеров - угроза безопасности России, - Ф.Пашин
15:45  Майдан по формуле: к чему приведет бунт украинских националистов, - И.Кармазин
15:43  Крылья Энгела. Амер-демократы уверяют, что нашли доказательства шантажа Трамп-Зеленский
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09:15  Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону стукнуло 67. Поздравляем!
08:59  Еще в одном городе Узбекистана - Асаке появится деловой центр "Сити"
08:56  "Лаборатория Касперского" заявила об обнаружении киберпреступной группировки, якобы связанной с УзбСГБ
08:29  Средний класс России растворился в населении, - "НГ"
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Пятница, 04.10.2019
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Казахстанец Головкин снова стал ЧМ по боксу. По очкам победив украинца Деревянченко
15:30 06.10.2019

Казахстанец одержал 40-ю победу.

В Нью-Йорке на Madison Square Garden прошел вечер профессионального бокса. В главном бое вечера экс-чемпион мира Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) разыграли вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии одной из четырех авторитетнейших в боксе организаций IBF, а также второстепенной IBO, сообщает Zakon.kz.
Бой продлился все отведенные 12 раундов. В первом раунде Головкин отправил Деревянченко в легкий нокдаун, но украинец не сдался и доставил немало проблем Геннадию.

Судьи этого боя - Франк Ломбарди из Коннектикута, Эрик Марлински и Кевин Морган из Нью-Йорка единогласно присудили победу казахстанцу. Один судья дал 114-113 в пользу казахстанца, еще двое судей отдали победу Геннадию со счетом 115 -112.

Подробнее о ходе боя и самом вечере бокса в Нью-Йорке читайте в нашей текстовой онлайн-трансляции здесь.
Альберт Ахметов

Источник - Zakon.kz
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