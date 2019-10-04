|200 тыся шотландцев вышли на марш за независимость
17:08 06.10.2019
Тысячи шотландцев вышли на марш за независимость
Глава страны Никола Стерджен написала в Twitter, что нет никаких сомнений - Шотландия в конечном итоге добьется независимости от Великобритании.
В Шотландии больше двухсот тысяч человек вышли на улицы Эдинбурга на марш в поддержку независимости. Лондон они обвиняют в обмане, передает РБК.
На референдуме в 2014 году большинство проголосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Потому что им пообещали устойчивые связи с Европой. Brexit шотландцы не поддержали.
И вот глава страны Никола Стерджен написала в Твиттере, что нет никаких сомнений - Шотландия в конечном итоге добьется независимости от Великобритании.