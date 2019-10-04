Исчезающие языки ЦентрАзии (карта)

00:00 07.10.2019

Какие языки в Таджикистане могут скоро погибнуть?



ЮНЕСКО отмечает, что около трети языков мира находятся под угрозой исчезновения: в ближайшее время могут навсегда исчезнуть из свободного обихода 2,5 тыс. языков из почти 7 тыс. существующих.

В Центральной Азии больше всего исчезающих языков приходится на Таджикистан, в основном – это памирские языки, которые не имеют официального статуса и своей письменности, используются только в устной форме, хотя и существуют более двух тысячелетий.

В День языка, который отмечается в Таджикистане сегодня, предлагаем посмотреть на карте - кто и где говорит на исчезающих языках в нашем регионе.



Подробнее смотрим на карте: https://asiaplustj.info/ru/news/life/culture/20191005/kakie-yaziki-v-tadzhikistane-mogut-skoro-pogibnut