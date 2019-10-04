Как пала династия Шейбанидов в ЦА (история)

00:41 07.10.2019

О завершении династии Шейбанидов в Средней Азии



Наиболее значимые победы и расширение территории Казахского ханства вглубь Маверанахра приходится на период правления хана Тауекеля. Именно этот хитроумный правитель, сначала бывший вассалом Шейбанидов смог воспользоваться в пользу казахов междоусобицами в среде среднеазиатских казак-узбеков.



К времени правления Тауекель-хана династия Шейбанидов разделилась на 4 улуса - Бухара, Самарканд, Ташкент и Балх (Афганистан). В каждом правил свой правитель, номинально подчинявшийся великому хану всех узбеков в Бухаре. В дальнейшем после короткого объединения под властью Шейбанида Абдоллы-хана II это разделение останется практически до вхождение Средней Азии в Российскую империю.



Тауекель смог использовать борьбу владетеля Ташкентаского улуса Баба-хана (очень популярный образ в Средней Азии, ставший именем нарицательным как хитрого и делового правителя) с бухарским верховным ханом Абдоллой для приращения казахский территорий за счет Туркестанского края.



Оба шейбанидских правителя для того, чтобы привлечь на свою сторону казахов отдавали им в качества союргалов (ненаследственных владений за воинскую службу) туркестанские города.



Так, Баба-хан отдал Тауекелю города Яссы (Туркестан) и Сауран, а Абдолла-хан отдал казахам Ташкент после разгрома ими Баба-султана.



Все эти города навсегда стали вотчиной казахских султанов (кроме Ташкента, который вернулся в состав среднеазиатских ханств).



Казахи после получения власти над Туркестанским краем стали полноценными участниками меновой торговли между Центральной Азии и Сибирью, которая стала приносить доход, позволивший сформировать армию в 90 тысяч воинов. Хан Тауекель принял активное участи в обороне Сибири от русских. Чтобы снизить активность казахов в Сибири Ивану Грозному пришлось в 1594-1595 годах разрешить Тауекель-хану закупить огнестрельное оружие через Москву в обмен на отказ от непосредственного участия в сибирских делах.



Получив огнестрельное оружие Тауекель-хан в 1598 году смог начать покорение Ферганской долины, где ему сопутствовала удача и он покорил Андижан и Фергану. Тут бы ему и остановиться, но самоуверенность в своих силах погнала его на покорение Бухары, во время осады которой он получил смертельное ранение. Бухара оказалась слишком "крепким орешком" для него.



Ну а Шейбаниды окончательно передрались между собой и родной сын убив Абдоллу-хана сам погиб через полгода. Так закончилась династия Шейбанидов и их власть в Средней Азии, которая длилась более века.



На их место пришли бывшие правители Астраханского ханства - Аштарханиды, убежавшие в Бухару после покорения Астрахани русскими.