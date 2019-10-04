 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Аравийская трясина. В Йеменских горах разгромлены 3 бригады армии Саудитов
00:43 07.10.2019

Аравийская трясина: как Эр-Рияд потерпел небывалое поражение
И что на самом деле стоит за разгромом саудовских наемников на территории Йемена

Антон Лавров

На этой неделе йеменские хуситы заявили о разгроме сразу трех бригад армии Саудовской Аравии, убийстве сотен и пленении тысяч саудовских солдат и их союзников, а также о завоевании обширной территории. В подтверждение они предъявили видеокадры с вереницами пленных, горами захваченного пехотного оружия и множеством уничтоженной бронетехники. Саудовская Аравия и контролируемое ей правительство Йемена в изгнании опровергли успех территориальных завоеваний хуситов, хотя и признали серьезные потери в этих боях. Стороны традиционно обвинили друг друга во лжи и предоставили явно завышенные данные о потерях противников. Какое значение имеет победа повстанцев для региона и насколько велик масштаб произошедших событий, читайте в материале "Известий".

Чужими руками

Следует обратить внимание на то, что, вопреки заявлению хуситов, разгромлены были не части регулярной армии Саудовской Аравии, а их наемные силы в йеменской провинции Кутаф. Там для прикрытия протяженной границы с королевством и приграничного города Наджран размещены три бригады ополчения: "Фатах", "Тахрир" и "Таухид", набранные из местных йеменцев. Те не слишком любят Саудовскую Аравию, но из-за тяжелейшей экономической обстановки в стране и регионе не имеют другого выхода, как идти на службу к иностранным интервентам.

Формально бригады числятся среди сил йеменского правительства в изгнании. Но они полностью финансируются и вооружаются за счет королевства и находятся под его командованием. Это классические местные прокси-силы, ставшие знаковым явлением в современных конфликтах в регионе.

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Бойцы бригад имели возможность ежемесячно отправлять домой до $1,2 тыс. Но обучением или хотя бы оснащением их униформой саудиты не занимались, что очевидно по внешнему виду пленных. Не поразили хорошо оплачиваемые ополченцы и боевыми качествами.

Разгром в горах

Хуситы отчитались сразу за несколько боевых операций, произошедших еще месяц назад, в конце августа – начале сентября.

Ключевым событием стала неудачная попытка наступления бригады "Фатах". Несколько ее батальонов общей численностью свыше тысячи человек саудиты отправили в наступление по долине Абу-Джабара, по единственной хорошей дороге через гористый труднодоступный регион. Уже за ними должны были двигаться саудовские подразделения поддержки.

Хуситы позволили колонне полностью втянуться в долину, а затем обстреляли с высот и остановили. Передние и задние машины были подбиты управляемыми противотанковыми ракетами, остальные оказались заблокированы.

Боестолкновения и обстрелы окруженных в долине войск продолжались три дня. Саудовским силам не удалось деблокировать их или доставить воду и еду. После нескольких дней в окружении йеменские ополченцы массово начали сдаваться, обвиняя саудитов в неоказании помощи.

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В плен с ними попали и несколько десятков бойцов и офицеров Национальной гвардии Королевства Саудовская Аравия, участвовавших в наступлении и последующих попытках деблокады окруженной группировки.

По видеоматериалам хуситов видно, что итогом этого этапа операции стало пленение более тысячи йеменских ополченцев. СМИ непосредственно из региона Кутаф сообщают о 2 тыс. пленных и пропавших без вести местных мужчин.

Были уничтожены в боях или захвачены и затем сожжены десятки единиц бронетехники и пикапов.

Второй этап

После разгрома бригады "Фатах" хуситские отряды использовали открывшуюся возможность и атаковали тыловые районы приграничной группировки. Границу с Саудовской Аравией они не пересекли, но захватили базу ремонта бронетехники с десятками неисправных автомобилей, узел связи, минометные позиции и укрепленный лагерь саудитов, склады боеприпасов. Им досталась также батарея шестиствольных зенитных самоходных установок M163 Vulcan.

Командование Саудовской Аравии заявило, что через несколько дней после переброски подкреплений и контрудара ему удалось вернуть себе большинство позиций. Для этого задействовалась авиация и ударные вертолеты. В ходе 30 авиаударов заявлено уничтожение сотни хуситов. Но вряд ли авиация была столь успешна против мелких групп иррегулярной пехоты, рассеянных по гористой местности. Скорее всего, хуситы сами отошли от границы после рейда.

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Вынужденное перемирие

Даже такой крупный разгром группировки союзников не стал смертельным ударом для Саудовской Аравии. Она без особого труда сможет и компенсировать потери в технике, и привлечь зарплатами новых прокси, пусть и столь же малоквалифицированных.

Но тяжелое поражение прямо на границе королевства наглядно демонстрирует, что война в Йемене стала для него трясиной. В ней Саудовская Аравия продолжает терять людей, деньги и политическое влияние в регионе. Неудачи на поле боя подорвали и военный престиж государства с третьим по размеру в мире военным бюджетом.

Единство коалиции, собранной Саудовской Аравией для интервенции в Йемен, трещит по швам. В августе уже произошли бои за стратегический порт Аден между бывшими союзниками - южнойеменскими сепаратистами, поддержанными ОАЭ, и просаудовскими правительственными силами.

Удар крылатыми ракетами и дронами по объектам нефтепереработки 14 сентября, ответственность за которые взяли на себя хуситы, также заставили королевство задуматься о путях выхода из этого болота и минимизации своего участия в войне.

С 20 сентября хуситы объявили об одностороннем перемирии. Спустя неделю на прекращение огня в некоторых областях Йемена согласилась и Саудовская Аравия. Заявлено о ее готовности к перемирию на всей территории страны. К сожалению, Йемен доведен сейчас до такого состояния, что даже полное самоустранение саудитов из конфликта гражданскую войну здесь уже не остановит. Оно может лишь помочь сократить ее продолжительность и уменьшить страдания мирных жителей.

Источник - Известия
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