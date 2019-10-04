 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армия Саладина: как воевала лучшая армия Востока?
00:46 07.10.2019

Земля стонала под копытами его конницы, пыль вздымалась до небес. Так исламские летописи описывают поход огромной армии Саладина, объединившего Восток для войны с крестоносцами.

Султан с нуля создал армию мусульманского мира и сделал ее инструментом священной войны...

Асабийя

Захватив власть в Египте и Сирии, Саладин расформировал или уничтожил войска прежних повелителей - египетских Фатимидов и сирийского Нур ад-Дина. Изначально войско состояло из оккупационного корпуса суннитов в Египте – 6000 сельджуков, 2000 курдов и 500 тюрков.

Десятки тысяч асабийя преданы Саладину...

Вокруг него Саладин и создал грозную армию, лично преданную ему. Бойцы Саладина назывались "асабийя" (гордость рода) и набирались со всех побежденных регионов Египта, Аравии и Сирии. Регулярная армия Саладина была конной, но легко спешивалась.

Личной гвардией Саладина была джандария: родовая конница курдов во главе с племянником Таки ал-Дином. Этот ударный копейный полк, защищался панцирными и кольчужными доспехами и не имел луков. Джандари ставились в центре и по тактике боя были похожи на рыцарей Европы, предназначаясь для прорыва и рукопашного боя.

Самыми многочисленными в элитарной цепи Саладина были гулямы-рабы, все чаще называемые мамлюками (купленные рабы). В большинстве своем турки Малой Азии, они исключительно преданы повелителю, что купил, обучил и вознес презренного раба до прославленного воина ислама.

Мамелюки

Мамелюки сформировали тяжелую и среднюю стрелковую кавалерию Саладина сразу в 2-х частях. Еще одну гвардию Саладина – тавашийя, что включала мамелюков, получивших свободу за доблесть и знатных арабов. И элитные полки аскари – разбросанные по империи, мамелюки-аскари в мирное время защищали стратегические рубежи и арсеналы. Собираясь под знамя султана или наместника в войну.

Гвардия тавашийя поддерживала или заменяла отборную гвардию джандари. Полки аскари действовали в авангарде эскадронов, прикрывая легкую стрелковую конницу. Все мамелюки начинали службу с пехоты, потому потеряв коня или по необходимости, мамелюки легко вставали в пехотный ряд.

Мамелюки Саладина были универсалами. Предпочитая лук, они в равной части владели и мечом...

Ушла в прошлое агрессивная манера туркменского залпового огня стоя. Пришла экономная и осторожная. Мамелюки Саладина предпочитали бить из луков наверняка, на ходу с медленным шагом коней. Нередко для более точной и кучной стрельбы мамелюки спешивались и вели огонь пехотным строем…

За деньги и нет

За элитарной частью конной армии Саладина шли наемники. Стремительная арабская конница досталась от Фатимидов, вместе с турками-сельджуками она формировала легкую стрелковую кавалерию. Тюрки Сирии вместе с бедуинами стали вспомогательной конницей.

Их направляли на острие копья – набеги, разведка, беспокоящий огонь и защита удаленных постов...

Пехота ценилась низко и почти вся состояла из арабских ополчений джунд и адат. Они дополняла конную армию Саладина в случае осад крепостей крестоносцев. Небольшую профессиональную часть комплектовали арабы – тяжелые копейщики факлахи и нафатины – метатели греческого огня. Плюс спешенные мамелюки.

К профессионалам на зарплате относились и осадные части: саперы Алеппо и Мосула, иракские пороховщики и египетские расчеты камнеметов. Все местные ополчения были вооружены рукопашным оружием и луками.

Тактика и число

Саладин создал комбинированную конную армию, где легкие и тяжелые эскадроны прикрывали друг друга в высоком темпе боя. Она идеально подходила для арабской тактики карр-ва-фарр, суть которой в чередовании быстрых атак и отходах с интенсивным огнем стрелковой кавалерии. Ее арабы переняли у Византийской империи.

Да и в целом десятилетия войны в Святой Земле - это бесконечная череда мелких стычек, глубоких рейдов и внезапных засад. Осады замков и городов слишком дороги, а молниеносные набеги прекрасно пополняют ресурсы. Штурмы крепостей были кульминацией всей этой возни и частью редких вторжений.

Безусловно, объединив Египет, Сирию и Аравию в единую империю Саладин получил впечатляющие людские ресурсы. Но это не гуляющая орда, султан не мог бросить в бой всех. Кому-то надо защищать границы и города, подавлять мятежи.

Против крестоносцев султан действовал конной армией в 12-14 000 сабель. В случае глобального похода за счет ополчений и призванных бедуинов с тюрками, армия сарацин кратковременно вырастала до 40 ?000.

Это будет долгая война. Саладин возьмет верх, а потом отступит перед мощью европейских подкреплений. Он так и не сможет сбросить христиан в Средиземное море. Исламу потребуется еще 100 лет, чтобы сломать Крест Христовый.

Источник - Лукинский I Живая история
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570398360
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