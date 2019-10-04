|Армия Саладина: как воевала лучшая армия Востока?
00:46 07.10.2019
Земля стонала под копытами его конницы, пыль вздымалась до небес. Так исламские летописи описывают поход огромной армии Саладина, объединившего Восток для войны с крестоносцами.
Султан с нуля создал армию мусульманского мира и сделал ее инструментом священной войны...
Асабийя
Захватив власть в Египте и Сирии, Саладин расформировал или уничтожил войска прежних повелителей - египетских Фатимидов и сирийского Нур ад-Дина. Изначально войско состояло из оккупационного корпуса суннитов в Египте – 6000 сельджуков, 2000 курдов и 500 тюрков.
Десятки тысяч асабийя преданы Саладину...
Вокруг него Саладин и создал грозную армию, лично преданную ему. Бойцы Саладина назывались "асабийя" (гордость рода) и набирались со всех побежденных регионов Египта, Аравии и Сирии. Регулярная армия Саладина была конной, но легко спешивалась.
Личной гвардией Саладина была джандария: родовая конница курдов во главе с племянником Таки ал-Дином. Этот ударный копейный полк, защищался панцирными и кольчужными доспехами и не имел луков. Джандари ставились в центре и по тактике боя были похожи на рыцарей Европы, предназначаясь для прорыва и рукопашного боя.
Самыми многочисленными в элитарной цепи Саладина были гулямы-рабы, все чаще называемые мамлюками (купленные рабы). В большинстве своем турки Малой Азии, они исключительно преданы повелителю, что купил, обучил и вознес презренного раба до прославленного воина ислама.
Мамелюки
Мамелюки сформировали тяжелую и среднюю стрелковую кавалерию Саладина сразу в 2-х частях. Еще одну гвардию Саладина – тавашийя, что включала мамелюков, получивших свободу за доблесть и знатных арабов. И элитные полки аскари – разбросанные по империи, мамелюки-аскари в мирное время защищали стратегические рубежи и арсеналы. Собираясь под знамя султана или наместника в войну.
Гвардия тавашийя поддерживала или заменяла отборную гвардию джандари. Полки аскари действовали в авангарде эскадронов, прикрывая легкую стрелковую конницу. Все мамелюки начинали службу с пехоты, потому потеряв коня или по необходимости, мамелюки легко вставали в пехотный ряд.
Мамелюки Саладина были универсалами. Предпочитая лук, они в равной части владели и мечом...
Ушла в прошлое агрессивная манера туркменского залпового огня стоя. Пришла экономная и осторожная. Мамелюки Саладина предпочитали бить из луков наверняка, на ходу с медленным шагом коней. Нередко для более точной и кучной стрельбы мамелюки спешивались и вели огонь пехотным строем…
За деньги и нет
За элитарной частью конной армии Саладина шли наемники. Стремительная арабская конница досталась от Фатимидов, вместе с турками-сельджуками она формировала легкую стрелковую кавалерию. Тюрки Сирии вместе с бедуинами стали вспомогательной конницей.
Их направляли на острие копья – набеги, разведка, беспокоящий огонь и защита удаленных постов...
Пехота ценилась низко и почти вся состояла из арабских ополчений джунд и адат. Они дополняла конную армию Саладина в случае осад крепостей крестоносцев. Небольшую профессиональную часть комплектовали арабы – тяжелые копейщики факлахи и нафатины – метатели греческого огня. Плюс спешенные мамелюки.
К профессионалам на зарплате относились и осадные части: саперы Алеппо и Мосула, иракские пороховщики и египетские расчеты камнеметов. Все местные ополчения были вооружены рукопашным оружием и луками.
Тактика и число
Саладин создал комбинированную конную армию, где легкие и тяжелые эскадроны прикрывали друг друга в высоком темпе боя. Она идеально подходила для арабской тактики карр-ва-фарр, суть которой в чередовании быстрых атак и отходах с интенсивным огнем стрелковой кавалерии. Ее арабы переняли у Византийской империи.
Да и в целом десятилетия войны в Святой Земле - это бесконечная череда мелких стычек, глубоких рейдов и внезапных засад. Осады замков и городов слишком дороги, а молниеносные набеги прекрасно пополняют ресурсы. Штурмы крепостей были кульминацией всей этой возни и частью редких вторжений.
Безусловно, объединив Египет, Сирию и Аравию в единую империю Саладин получил впечатляющие людские ресурсы. Но это не гуляющая орда, султан не мог бросить в бой всех. Кому-то надо защищать границы и города, подавлять мятежи.
Против крестоносцев султан действовал конной армией в 12-14 000 сабель. В случае глобального похода за счет ополчений и призванных бедуинов с тюрками, армия сарацин кратковременно вырастала до 40 ?000.
Это будет долгая война. Саладин возьмет верх, а потом отступит перед мощью европейских подкреплений. Он так и не сможет сбросить христиан в Средиземное море. Исламу потребуется еще 100 лет, чтобы сломать Крест Христовый.