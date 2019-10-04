 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему народный герой Узбекистана по национальности туркмен?Почему народный герой Узбекистана по национальности туркмен?
00:48 07.10.2019

Для России монгольское нашествие обернулось распадом государства, разделением прежде единого народа на три части, вековой изоляцией и отсталостью. Но не стоит думать, что мы пострадали сильнее всех. В средние века Восток был главным центром цивилизации. Тут развивались науки и искусства, как на дрожжах росла экономика, крепли связи между народами. Все это исчезло, когда большая часть городов была разрушена, а их жителей угнали в рабство. Прежде цветущие земли стали пустыней. Исламский мир законсервировался и перестал развиваться, уступив лидерство европейским народам.

Но не стоит думать, что мусульмане сдались свирепым конникам Чингисхана без боя. Они сопротивлялись до конца, а иной раз даже выигрывали сражения.

На первом этапе монгольских завоеваний наибольшее сопротивление им оказала среднеазиатская сверхдержава Хорезм, а точнее, сын ее правителя Джелал ад-Дин Мангуберди.

Из-за того, что ядро этого государства находится на территории современного Узбекистана, Джелал ад-Дин считается в нем народным героем и главным борцом за независимость от жестокой орды. Хорезмийский царевич смог не только нанести монголам ряд мелких поражений, но и разбил их в серьезной битве при Парване. Он был побежден только при личном участии Чингисхана.

Перед нашествием политический расклад в Хорезме был примерно такой. Средней Азией давно уже владели тюрки, но к вершинам власти по очереди приходили те или иные племена. В середине 13-о века главными соперниками были уже принявшие ислам огузы (после этого их стали звать туркменами) и пока еще в большинстве своем язычники кипчаки.

Несмотря на то, что правящая династия была огузского происхождения, а наследник шаха, Джелал ад-Дин, был сыном туркменки, при дворе взяла верх партия второй жены – Туркан-хатун из кипчакского рода. Все главные должности были переданы ее соплеменникам, а преемником был назначен сын этой властолюбивой женщины.

Если бы нашествие монголов случилось позже, скорее всего Хорезм бы увидел грандиозную гражданскую войну между двумя тюркскими кланами, ведь туркмены просто так уступать власть не согласились. Пусть в ней бы они оказались более слабой стороной, но столкновение было неизбежно.

Проблему "решил" только Чингисхан, атаковавший Хорезм с востока. О племенных распрях на время пришлось забыть. Но нерешительная тактика шаха Мухаммада позволила разбить армию по частям, а когда он вновь изменил порядок наследования и назначил преемником Джелал ад-Дина, было уже поздно что-то спасать. Монголы рвали Хорезм на куски и останавливаться не желали.

Впрочем, новый правитель сумел нанести противнику несколько чувствительных поражений, и не опускал оружия еще 11 лет, пока не был убит неизвестным наемником в 33 года, в возрасте Иисуса Христа.

Хотя сам узбекский народ сложился на территории Золотой Орды, в современном Узбекистане больше чтут память Хорезма, чем радуются монгольским завоеваниям. И туркмен Джелал ад-Дин в наше время считается народным героем. Даже несмотря на то, что он совсем не принадлежал к титульной нации.

Источник - Живая Средняя Азия
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