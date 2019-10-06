Эрдоган для борьбы с Асадом создал 80-тысячную армию, - В.Мухин

00:50 07.10.2019

Турция и подконтрольные Анкаре формирования боевиков намерены оккупировать север Сирии



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



6.10.2019



Президент Турции готов к решительным боевым действиям в провинции Идлиб. Фото с официального сайта президента Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен усилить влияние своей страны в Сирии. Его очередное заявление начать операцию по созданию зоны безопасности на севере Сирии сопровождается активными боевыми действиями протурецких формирований в Идлибе, которые ставят перед собой не только военные, но и политические задачи.

Вашингтон и курды опасаются, что в ближайшее время Анкара без согласования с американцами оккупирует приграничную территорию на севере Сирии. Турецкое агентство Anadoly, которое цитировало слова Эрдогана о готовности его армии войти в соседнюю страну, показало кадры, на которых трейлеры перемещают военную технику из Акчакале к сирийской границе. А самолеты проводят полеты вдоль этой границы к востоку от Евфрата. Издание Nedaa сообщило, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-востоке Сирии в течение 48 часов.



Одновременно арабские СМИ сообщили, что "Демократические силы Сирии" (SDF), основу которых составляют курдские формирования, стягивают боевую технику и вооруженные отряды к границе Турции. В частности, ливанское агентство Al Masdar сообщает, что крупные курдские силы размещены на севере провинции Ракка близ города Телль-Абъяд. Таким образом, курды демонстрируют готовность защитить "себя и наш народ", о чем накануне заявил представитель SDF Мустафа Бали: "Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе".



Определенную поддержку курдам высказало и военное ведомство США. В частности, пресс-секретарь Пентагона Шон Робертсон на вопрос об отношении США к угрозам Турции в адрес Северной и Восточной Сирии ответил: "Любая нескоординированная с нами военная операция, начатая Турцией, натолкнет на размышления и поставит крест на наших совместных интересах, связанных с безопасностью на северо-востоке Сирии, затруднив долговременную гарантию того, что "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) не возродится вновь".

Американцы оказывают SDF в зоне их действий и практическую помощь. Сирийские соцсети сообщают, что в районе дислокации курдских отрядов "в населенном пункте Шергият к югу от Телль-Абъяда замечена колонна американских бронемашин". Делается вывод: "По всей видимости, американцы и курды рассчитывают, что Турция не посмеет атаковать курдские силы, если среди них будут американские солдаты".



"Это правильная тактика, – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Подобным образом действовали и российские военные наблюдатели в Африне. Пока россияне присутствовали в этом кантоне, турки не начинали его оккупацию. И лишь после того, как российский флаг перестал развиваться в Африне, его с боями заняли протурецкие формирования и регулярные турецкие войска".



По мнению эксперта, сейчас действия Анкары в случае начала реализации плана по созданию зоны безопасности "в отличие от операции по оккупации Африна и других сирийских населенных пунктов могут быть более масштабными". Наступления, конечно, не будет по всей сирийской границе. Для Анкары важно занять города, в которых сейчас находятся силы SDF. А именно – Кобани, Телль-Абъяд, Манбидж, Камышлы и т.д. "Но это сделать будет трудно, поскольку во многих этих городах имеются стационарные наблюдательные пункты коалиции во главе с США", – считает Гареев.



Он уверен, что в возможных боевых действиях против курдов будут задействованы силы недавно сформированной при участии Анкары так называемой Сирийской национальной армии (SNA). Об ее образовании сообщили арабские и турецкие СМИ. Утверждается, что в эту армию вошли отряды протурецкой коалиции "Фронт национального освобождения" (FNL) и боевики Сирийской свободной армии (ССА, или FSA). SNA, в которой насчитывается до 80 тыс. "штыков", подчиняется "временному правительству Сирии". Оно находится на территории Турции в приграничном с Сирией городе Газиантеп.



Сирийские СМИ не раз писали, что связанные с "временным правительством" "Фронт национального освобождения" и ССА сейчас действуют в Идлибе и воюют не только с террористическими организациями, но и с войсками президента Сирии Башара Асада. Известно, что FNL через спецслужбы Турции и США поставляли технику и тяжелое вооружение боевикам группировок, связанным с запрещенной в РФ "Аль-Каидой". Видимо, не случайно в созданную при участии FNL Сирийскую национальную армию уже записываются боевики различных террористических группировок. В частности, об этом заявил главарь группировки "Джейш аль-Ислам" Иссам Буэдани (группировка запрещена в РФ). Как он объявил на своей странице в Twitter, "создание единой "Национальной армии" – важная точка на пути сирийской революции". "Джейш аль-Ислам", заметим, насчитывает более 10 тыс. боевиков.



Командующим SNA при посредничестве Анкары и лично Эрдогана назначен бывший сирийский генерал Салим Идрис, дезертировавший шесть лет назад из рядов армии Асада. Арабоязычный портал Enab Baladi сообщает, что генерал – "бывший профессор Военно-инженерной академии в Алеппо – переметнулся на сторону ССА в звании бригадного генерала; бежал в Турцию, когда ССА терпела "катастрофические поражения" от исламистских группировок".



Теперь этому генералу нашли службу. Главная цель "временного правительства Сирии" – смещение режима Асада. Хотя сейчас оно, по официальной версии, борется с террористическими организациями. Это "правительство" поддерживается не только Анкарой и лично Эродганом, но США и другими странами Запада. Предполагается его участие во внутрисирийском диалоге. Боевики из FNL–FSA, на основе которых сформирована Сирийская национальная армия, ранее принимали активное участие в организованных турками боевых операциях "Щит" и "Гнев Евфрата", а также "Оливковая ветвь". В ходе этих операций были заняты важные сирийские города Джераблус, Ар-Рай, Аль-Баб, Азаз, Мареа и т.п. Скорее всего такие задачи они будут выполнять и на этот раз, когда Анкара начнет оккупацию северо-востока Сирии.



Российское руководство пока не комментирует решение Эрдогана начать новую боевую операцию против курдов. В то же время глава сирийского МИДа Валид Муаллем в очередной раз потребовал от Анкары "вывести турецкие войска с территории Сирии и не поддерживать террористические организации, действующие против законного правительства страны".