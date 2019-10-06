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Китайские гастарбайтеры зарабатывают в РФ в разы больше российских инженеров, - "НГ"
01:08 07.10.2019

Рядовой каменщик из КНР получают 145 тысяч рублей в месяц

Китайцам нравится работать в России на государственных стройках.
Российская казна щедро оплачивает труд китайских строителей, которые работают на государственных стройках. Российские профсоюзы обнаружили, что рядовой китайский каменщик получает на государственной стройке в России зарплату более 140 тыс. руб. в месяц при обычном восьмичасовом рабочем дне в одну смену и с часовым обеденным перерывом. Российским строителям и даже квалифицированным инженерам подобная щедрость "родного государства" и не снилась. Дисбаланс в зарплатах местных и приезжих работников приводит к конфликтам, протестам и даже столкновениям.
Средняя зарплата в Поднебесной уже давно обогнала по размеру российскую, которая резко сократилась после девальвации рубля 2014 года. Но еще более удивительно, что рядовые китайские строители получают в России от российского государства в разы больше местных высококвалифицированных специалистов. И такая несправедливость вызывает протесты местных российских рабочих и специалистов.

В понедельник, как сообщает региональная пресса, жители города Большой Камень выйдут на профсоюзный митинг. Основной повод для возмущения – сокращение занятости при одновременном найме китайских подрядчиков. Пока россиян переводят на неполный рабочий день, китайские подрядчики и субподрядчики завозят в Россию из Китая все новых и новых работников.

Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) ссылается на копию типового трудового договора Китайской компании коммуникаций и строительства. Согласно этому документу, китайскому каменщику положен оклад в 128 462 руб. Размер зарплаты с учетом 30-процентного районного коэффициента – 167 тыс. руб. (до удержания НДФЛ). То есть на руки такой рабочий получает более 145 тыс. руб., сообщают в профсоюзе. Заметим, это фактически в два раза выше обозначенной средней заработной платы на самом заводе в Большом Камне. Инженер на Дальнем Востоке в зависимости от уровня компетенции может рассчитывать на зарплату от 60 до 80 тыс. руб. в месяц, что заметно отличается от доходов китайского каменщика.
"Мы рады за китайских рабочих, но почему такая вопиющая несправедливость по отношению к большекаменцам?" – задается вопросом профсоюзный лидер Ольга Скрипко. По ее мнению, на новые рабочие места в регионе в первую очередь должны быть трудоустроены жители территории, а не вахтовики из соседних регионов или иностранная рабочая сила.

Пока же работодатели в Приморье все активнее привлекают иностранную рабочую силу. Так, по замечаниям ФППК, в среднем предприятия региона готовы до 70% своих вакансий отдавать работникам из-за рубежа. "По заверениям руководителей предприятий, они не могут найти работников из числа граждан РФ, и, в частности приморцев, на такие должности, как мастер по обработке рыбы, водитель, слесарь, механик, электромонтер, электрогазосварщик. В это верится с трудом", – говорит руководитель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков. "Когда в одних городах и поселках Приморья людей переводят на неполную рабочую неделю, в других – сокращают без предоставления новых рабочих мест, отдавать открывающиеся вакансии иностранцам недопустимо", – считает он.

Традиционно считается, что иностранные работники действительно в целом получают больше "аборигенов", однако обычно речь идет о высококвалифицированных специалистах. В случае же с Приморьем все оказывается ровно наоборот – квалифицированные специалисты зарабатывают меньше работников с более низкой Кквалификацией. Очевидно, что в данном случае определяющий фактор – гражданство работника.
Примечательно, что средняя заработная плата в самом Китае давно обогнала российский показатель и приблизилась к отметке в 1000 долл. (около 65 тыс. руб. в месяц). Среднемесячная начисленная зарплата в РФ составляет около 45 тыс. руб. Мало того, если большая часть российских вакансий сосредоточена в пределах 30–40 тыс. руб. в месяц, то на китайских порталах по поиску работы треть вакансий предлагают заработную плату выше 75 тыс. руб. При этом в таких городах, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь, предлагаемая оплата труда превышает 91 тыс. руб. (см. "НГ" от 11.07.19).

Впрочем, даже с учетом более высоких средних зарплат доходы китайских работников, занятых в промышленности, строительстве или ремонте, колеблются в пределах 40–45 тыс. руб. в месяц, что с трудом объясняет столь высокие доходы на китайских предприятиях в РФ.

Нельзя сказать, что случай в Белом Камне единственный в своем роде. К примеру, ранее в Казахстане был отмечен существенный разрыв в доходах иностранного работника и казахстанского. Например, в нефтегазовом секторе иностранцы могут получать в пять раз больше местных специалистов. "Казахстанский оператор шестого разряда получает 44 долл. в день, тогда как иностранный работник, работающий на этой же работе… получает 200 долл. в день – минимум. То есть уже в четыре-пять раз выше", – жалуются представители местных нефтегазовых профсоюзов. А по отдельным специальностям разница в зарплатах местного и приезжего работника превышает семь раз.

Подобный разрыв в зарплатах ведет к конфликтам. Именно этой причиной многие наблюдатели объясняют столкновения между работниками на Тенгизском месторождении. Кроме того, в сентябре в нескольких городах Казахстана также прошли акции протеста против реализации ряда совместных казахско-китайских проектов. Люди выходили с плакатами "Нет китайской экспансии".
Перепалки между местными и китайскими работниками происходят и в Киргизии. К примеру, еще в августе местные жители столкнулись с работниками китайской золотодобывающей компании, требуя остановить работу на месторождении.

Подобные стычки происходят и в РФ. Так, региональные СМИ сообщают о проведении в поселке Кугеси (Чувашия) второго митинга против китайских инвесторов. Очевидно, активно выступая против привлечения капиталов из КНР, граждане не видят в этом каких-либо бонусов для себя. Не исключено, что в будущем таких столкновений может быть еще больше, если чиновники не научатся объяснять, почему зарплата российского инженера в разы меньше зарплаты китайского каменщика.

Ольга Соловьева

6.10.2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570399680
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