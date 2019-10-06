Британия готовит супер-экспроприацию рос-капиталов и имущества. Прятали от Вовы, а отнимет Боря...

08:10 07.10.2019

Снимай часы: бизнесмены из бывшего СССР рискуют остаться в Британии без всего

Все дело в новом законе, принятом в этой стране



Британские власти и судебные органы все агрессивнее относятся к богатым иностранцам, приобретающим недвижимость в Англии или просто проживающим на островах. Отличным подспорьем в этой кампании для них стали "Ордеры на богатство неясного происхождения" (UWO), закон о которых вступил в силу после Brexit, в 2018 году. Беглым олигархам и просто бизнесменам, предпочитающим работать в Британии по английскому праву, придется быть настороже - никто не знает, за кем придут в следующий раз.



В последнее время сильно досталось казахстанскому предпринимателю Максату Арипу. В начале 2018 года Высокий суд Лондона постановил наложить арест на его имущество, включая особняк в британской столице стоимостью £17 млн. На Арипа пожаловалась его бывшая компания "Казахстан Кагазы", где он был гендиректором и одним из акционеров. Крупнейший производитель бумаги в стране (допустивший дефолт дважды - в 2009 и 2015 годах) несколько лет назад обвинил своего экс-руководителя в хищениях.



Однако арест активов стал лишь началом. Ранее в этом году британский суд решил изъять и личные вещи Арипа, в частности коллекцию часов общей стоимостью $300 тыс. После того как уже уехавший из Великобритании олигарх отказался расставаться с роскошными аксессуарами, его признали виновным в неуважении к суду и приговорили к двух годам лишения свободы заочно.



В прошлом году суд отклонил все апелляции Арипа, так что уберечь от цепких рук британского правосудия он сможет разве что часы и другие вещи, которые можно унести с собой. Британцы издали судебное предписание о замораживании активов супруги бизнесмена Шолпан Арип по всему миру. В частности, установлены активы на общую сумму $170 млн, в том числе счета в швейцарских и кипрских банках, недвижимость в той же Швейцарии и Дубае. Кроме того, готовятся ордеры еще на четыре квартиры и парковку в Лондоне, общая стоимость которых на момент приобретения составляла £19 млн.

У дочери казахстанского миллиардера Александра Машкевича (ныне проживающего в Израиле) Анны тоже возникли неприятности в Британии. Агентство по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) предъявило ей обвинение в связи с делом о коррупции. По данной статье Анну Машкевич может ожидать до полугода лишения свободы и "неограниченный (sic!) штраф". По некоторым данным, проблемы начались и у основателя Казкоммерцбанка Нуржана Субханбердина - его друзья рассказывают, что он не только продал квартиру в Нью-Йорке, но и получил пакет проблем с британскими властями. В итоге один из богатейших людей Казахстана был вынужден вывезти свою многочисленную (у него 10 детей) семью из Британии во Францию.

Однако проблем с британским правосудием все больше не только у казахов. Российский предприниматель из списка Forbes Борис Минц, уехавший из страны в прошлом году, столкнулся с многочисленными исками этим летом. В конце июня "Открытие" и Банк непрофильных активов (бывший "Траст") подали в Высший суд Англии и Уэльса, обвиняя Минца в мошенничестве.



Реакция последовала незамедлительно: уже 26 июля суд постановил арестовать имущество Минца на сумму около $600 млн. Правда, есть нюанс: большинство активов либо отписано на других лиц, либо находится в залоге у банков. Взыскать их будет сложно даже британцам. Тем не менее английский суд предпринял и еще кое-какие меры, в частности, оставил банкиру только £10 тыс. в неделю на карманные расходы. Адвокаты Минца подали жалобу, заявляя, что жить предпринимателю на эти деньги совершенно невозможно (средняя зарплата в Великобритании для полностью занятых работников составляет около 750 фунтов в неделю).



Проблемы миллиардера Романа Абрамовича хорошо известны. В прошлом году ему задержали продление инвестиционной визы, в результате чего ему пришлось получить паспорт Израиля, чтобы иметь возможность въехать на Британские острова. Пока его активы судами не прессуются, ну так и претензий из России к нему нет. То есть крупных бизнесменов, которые хотя бы чисты перед правосудием своих стран, пока не трогают. Но эта ситуация может измениться - и, собственно, уже начала меняться.

Все дело в законе, принятом британским парламентом в конце 2016 года, сразу после референдума о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Согласно этому акту, бизнесмены, политики и высокопоставленные государственные чиновники из-за пределов ЕС, а также связанные с ними лица и лица, подозреваемые в незаконном приобретении прав собственности на активы в Великобритании, могут быть вынуждены раскрыть свое финансовое положение.



В соответствии с данным законом правоохранительные органы могут обратиться в Высокий суд за ордером, который можно применить на активы стоимостью более £50 тыс. Помимо недвижимости, арест может быть наложен на ювелирные изделия, автомобили и другие предметы. Ордер выдают, если есть обоснованное подозрение, что законно приобретенные финансовые ресурсы владельца недостаточны для приобретения активов. Другими словами, UWO вступает в силу, если правоохранительные органы предполагают, что владелец незаконно приобрел активы и отмыл их, приобретя имущество в Великобритании.

В теории этот закон должен касаться только коррупционеров и иных преступников. В реальности британским правоохранителям предоставляются исключительно большие возможности для толкования данной правовой нормы. К примеру, можно выдать ордер в отношении имущества супруги того или иного подозреваемого, даже если с момента развода прошло несколько десятилетий, а имущество было приобретено позже. Нет полной защиты и у наследников: они могут быть вынуждены представить документы о приобретении активов наследодателя. Если доказательства легитимности приобретения могут оказаться недостаточными с точки зрения правоохранителей, активы могут быть изъяты.

В итоге под угрозой оказывается имущество сотен тысяч иностранцев, которые в последние десятилетия активно скупали недвижимость на островах и щедро вкладывались в местные банки и компании. Потрясти могут практически любого из британских резидентов (или даже нерезидентов) - граждан стран за пределами ЕС. К олигархам и чиновникам из бывшего СССР, надо думать, будут относиться с особым пристрастием, учитывая неважные отношения между Лондоном и Москвой в последнее время.

6 октября 2019,

Галина Волынец