Российское гражданство не всем доступно, - Е.Трифонова

08:14 07.10.2019

Тысячам жителей ДНР и ЛНР требуется миграционная амнистия



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



7 окт. 19



Власти все-таки решили упростить процедуру получения паспортов РФ.

Для борьбы с демографическим кризисом власти РФ решили все-таки упростить процедуру получения российских паспортов. Например, от иностранцев больше не станут требовать отказа от предыдущего гражданства. По словам правозащитников, эти послабления коснутся лишь тех, кто находится в России на законных основаниях. А вот для многих тысяч людей, прежде всего из Украины, которые нарушали миграционное законодательство иногда даже не по своей вине, необходима амнистия.

В "Прогнозе социально-экономического развития на 2020 год", который правительство внесло в Госдуму, предлагается исключить обязательное требование "отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих российское гражданство". Власти таким образом рассчитывают компенсировать "естественную" убыль населения в 2020–2023 годах с помощью миграционного прироста.



Примерно через месяц в силу вступают поправки к закону, позволяющие иностранцам, у которых в России есть родственники, быстро оформить вид на жительство (ВНЖ), минуя ступень разрешения на временное проживание (РВП). Обычно именно эти процедуры на продолжительный срок затягивают срок оформления российского паспорта.

Правозащитники, в свою очередь, отмечают, что после весенних указов президента доступ к российскому гражданству действительно был заметно упрощен. Но это лишь для тех, кто находится в стране на законных основаниях. А вот те десятки тысяч человек, которые чаще всего даже не по своей вине нарушили миграционное законодательство, по-прежнему остаются в стороне от этих послаблений. Для них, к примеру, актуальна проблема с высылкой из России из-за просрочки с разрешенным сроком пребывания, хотя мало кто из них совершил какие-либо серьезные правонарушения, посягающие на безопасность страны. При этом большая часть таких людей действительно имеют в России близких родственников и приехали сюда жить и работать рядом с ними.



"На самом деле остается масса пробелов, которые нужно исправлять как в законодательстве, так и в практике миграционных органов", – заявила "НГ" замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева. Скажем, многие украинцы в настоящий момент оказались выброшенными из легального поля, поскольку по понятным причинам они не могут продлить, восстановить или получить документы у себя на родине. "Также большое количество беженцев с Украины оказались в нелегальном положении из-за превышения срока допустимого пребывания в РФ. Они опасаются обращаться в миграционные структуры, поскольку их ждет суд, а затем выдворение из страны и запрет на обратный въезд", – пояснила Докучаева. По ее данным, речь идет о десятках тысяч человек.



При этом в РФ также находятся тысячи людей с паспортами ДНР и ЛНР, которые совершили здесь незначительные правонарушения и теперь не могут вернуться назад, опасаясь, что их задержат на границе, а значит, лишат обратной дороги в Россию. "Даже вернувшись в свою республику, они уже не смогут получить российское гражданство, поскольку за ними числится правонарушение", – заметила Докучаева. Так что, по ее мнению, выход из ситуации один – это проведение миграционной амнистии. Однако на нее ни в какую не соглашаются власти РФ.



Например, законопроект о такой амнистии, внесенный депутатом от "Единой России" Константином Затулиным, уже с лета прошлого года лежит в Госдуме без движения. Заморожена, кстати, и его же инициатива о запрете изымать у россиян паспорта, недействительные из-за ошибок самих чиновников. Докучаева сообщила, что бессудное изъятие паспортов, которые МВД вдруг признает неправильно оформленными, продолжается. Несмотря на обещания самого ведомства и прошлогоднего решения Европейского суда по правам человека о незаконности таких действий против граждан РФ.



"Никакой вины самих людей тут нет, они работали, отчисляли налоги, но внезапно власти обнаруживают непорядок в их документах. Под этот "каток" вместе со взрослыми попадают и дети, несмотря даже на то, что они-то родились в России", – напомнила Докучаева. Власти, конечно, предусмотрели упрощенное получение гражданства для тех лишенцев, кто получал паспорт ранее января 2010 года, однако для тех, кто оформил его позже, такой возможности почему-то нет. При этом Конституционный суд РФ неоднократно высказывал требования обязательно проверять, были ли у человека на момент приобретения гражданства основания его получить.

"Еще одна проблема, которую никто не решает, – это гражданство детей, у которых родители из разных государств. К примеру, есть немало случаев, когда родители находятся за рубежом, и в этом случае ребенку не светит гражданство РФ без согласия второго родителя. Отсюда возникают и трагедии многих женщин, которые не могут забрать своих детей от мужа-иностранца", – подчеркнула Докучаева. Она предположила, что после правительственной инициативы по всем иностранцам Госдума активизируется, а сами власти "хотя бы больше не станут чинить препятствий для прохождения тех законопроектов, на которые сегодня так рассчитывают соотечественники".