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|Индия решила докупить у РФ новые Су-30МКИ (12 штук) и модернизировать старые
09:29 07.10.2019
Индия будет модернизировать парк стоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ и хочет купить еще 12 самолетов, сообщил главком ВС страны Ракеш Кумар Сингх Бхадауриа.
"В ближайшее время "Сухие" (истребители Су-30МКИ - прим. ТАСС) будут модернизированы для дальнейшего повышения их оперативных возможностей", – передает ТАСС со ссылкой на Times of India слова главкома.
Проект модернизации истребителей Су-30 МКИ будет включать установку на них новейшей авионики, более мощной РЛС и современных систем РЭБ. Все 42 истребителя будут переоборудованы для вооружения авиационной версией сверхзвуковой крылатой ракеты "БраМос".
Как сообщает издание со ссылкой на источники, Индия также завершает обсуждение с Россией вопроса о приобретении 12 истребителей Су-30МКИ и 21 истребителя МиГ-29 стоимостью порядка 2,3 млрд рупий каждый (около 32,4 млн долларов).
Напомним, в мае организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.
Текст: Дмитрий Зубарев